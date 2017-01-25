Китайский «убийца Tesla»: откуда взялась прогремевшая Faraday Future и при чём тут LeEco

Владелец LeEco вкладывает миллиарды долларов в «молодую, динамично развивающуюся» компанию, разработчика электромобилей — Faraday Future. Компания-новичок причастна к выпуску Aston Martin на электротяге, строит завод в США, проектирует с динамикой разгона как у суперкаров и обещает показать автопроизводителям «кузькину мать». Ждём революцию, как с китайскими флагманскими мобильниками, или перед нами очередной «распил бюджетов»?

«Нельзя просто так взять и сконструировать телефон/планшет/%имя_устройства%», говорят нам сытые лица топ-менеджеров американских и европейских компаний. «Можно!», улыбаются китайские предприниматели и создают почти идентичную электронику намного дешевле. Результат? Японские телевизоры почти вымерли как класс, из пяти самых крупных производителей мобильников трое — китайские. А вот в автомобилях китайцы до сих пор не успели — до сих пор китайские машины хорошо умели разве что дробить кости своих владельцев, при этом ни надёжностью, ни ездовыми качествами не отличались.

Поэтому миллиардеры из Поднебесной смирились с тем, что «место проклятое», оставили китайцам производство гаджетов, а инвестировать в создание автомобилей решили в США. Огромное государство с огромным рынком сбыта, лояльное к электромобилям и стартапам — самая подходящая почва для денежных вложений. А после того, как американцы сделают производство электрокаров прибыльным, можно будет сотрудничать с китайским руководством, продвигать экологически чистый и проверенный требовательными к технике янки транспорт. Поэтому китайский миллиардер Цзя Юэтин, владелец известной по доступным мобильникам компании LeEco, приобрёл калифорнийский стартап, и решил создать из него массового производителя автомобилей.

Победить «Tesla» на её же территории

Когда мы произносим фразу «популярный электромобиль» — на ум приходит Tesla Motors, которые стали эдаким «айфоном» среди автомобилей. Транспортные средства такого типа существовали и раньше, но только Tesla озаботились так называемой инфраструктурой (то есть, изобилием заправок, запчастей, да и вообще удобством использования электромобилей). Поэтому новая компания, пошла по проторенному пути: вместо фамилии знаменитого физика Никола Тесла в названии — бренд имени не менее знаменитого физика Майкла Фарадея. Звёздный состав сотрудников (бывший дизайнер BMW i-серии, специалист по оформлению автомобильных интерьеров из Volkswagen, и отряд специалистов, которые перешли из Tesla Motors: глава исследования и разработок, начальник производства, глава отдела кадров, руководитель по поставке комплектующих.



Faraday Future FFZERO1 — дебютный электрокар «убийцы Tesla»

Не убедительно? А ведь ещё компания приступила к постройке сверхсовременного завода стоимостью $1 млрд., а ещё порядка $2,4 млрд. запланированы на поставку аккумуляторов рекордной ёмкости, которые производит LG Chem? С таким зачином Faraday Future выглядит солидно уже сейчас, при этом «Фарадеи» не занимали деньги у правительства США, как поступали Tesla Motors. Осталось только разобраться, какие машины намерено производить китайско-американское предприятие.

Первым делом суперкары, а кроссоверы — потом

История транспортных средств Faraday Future строится вокруг эпатажа. Поэтому с него (а не технических характеристик) и начнём. Дебютный прототип FFZERO1 приехал на выставку потребительской электроники (а не транспортных средств, что уже символично) CES 2016. Внешне — то ли бэтмобиль, то ли болид гонки «24 часа Ле-Мана». Довольно заурядный с конструктивной точки зрения — четыре электромотора (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью порядка 1000 л.с., одно посадочное место, гипотетический разгон до 100 км/ч «менее чем за 3 секунды», корпус из углеродного волокна с отличной обтекаемостью.



Faraday Future FFZERO1

Любопытно? Да. Интригует? Не очень — навесить на легкое шасси с крохотным дорожным просветом аккумуляторы и четыре электромотора можно было и раньше. Ещё в 2013 году испанцы создали 1080-сильный прототип Volar-E, который при солидном аккумуляторе мог проехать от силы 200 км в щадящем режиме, а при езде «на все деньги» разряжался настолько быстро, что создатели стеснялись указать запас хода своего детища. А самый быстрый электромобиль в мире — «карт на стероидах», который спроектировали швейцарские студенты. В июне 2016 года он разогнался до с нуля до 100 км/ч за полторы (!) секунды. Разогнался на самом деле, а не в фантазии создателей, как это сделал FFZERO1 в видеоролике на презентации CES 2016!



Faraday Future FFZERO1

Разумеется, концепт-кар на то и концепт-кар, чтобы быть правоподобным макетом серийной модели, а не действующим транспортным средством. Поэтому все взгляды обратились даже не на технические характеристики (и крутой автопилот, который никто не продемонстрировал в деле), а на, будь он неладен, пользовательский опыт. Потому что смартфон в роли панели приборов — сильная деталь, а главное, что Faraday Future обещали покупателям — модульная платформа VPA (Variable Platform Architecture). Для вас ведь не станет новостью, что современные машины стали «одинаковыми»? Volkswagen и Volvo, к примеру, полным ходом выпускают автомобили разных размеров с одинаковыми узлами — так оно и быстрее, и дешевле получается (для производителя, а не для вас, конечно).

Faraday Future обещают внедрить модульную платформу в электромобили. Упакованные под дном автомобиля аккумуляторы могут получить какое угодно количество рядов, а Faraday получают возможность создавать малолитражки, среднеразмерные седаны и кроссоверы по одной и той же накатанной схеме. Больше колесная база — больше аккумуляторов на дне. Выше требования к вместимости — больше передний и задний свесы. Инженеры обещают, что на базе их платформы будет очень удобно и легко проектировать автомобили с различными по мощности электродвигателями, из моноприводных машин делать полноприводные, и наоборот.

Звучит круто, а смутить нас может разве что неопытность Faraday Future в постройке электромобилей. Потому что даже Tesla Motors сначала практиковались на доработке компактных Lotus, и лишь после замахнулись на спроектированную с нуля модель.

При чём здесь LeEco?

А при том, что в основу «четырёхдверного купе» LeSEE как раз ляжет платформа VPA. Главный акционер у LeEco и Faraday Future один и тот же — упомянутый выше китайский миллиардер Цзя Юэтин (Jia Yueting), поэтому нет ничего удивительного в том, что LeSEE — это одна из разновидностей автомобилей Faraday Future, только с другим дизайном, интерьером и подходом к программному обеспечению. BMW, к примеру, разбрасывается собственными наработками в сторону дочерних Rolls-Royce и Mini, при этом автомобили заметно отличаются внешне и по ездовому характеру.



LeSEE — электромобиль-гаджет производства LeEco

Идея LeEco состоит в том, чтобы доработать автопилот своего электромобиля, научить LeSEE откликаться на команды со смартфонов и умных телевизоров компании, обмениваться данными — от подписки на потоковые сервисы до биометрии владельца. Вместо зеркал — камеры, а в салоне работают отдельные акустические зоны для каждого из пассажиров. То есть, кому-то музыка, а кому-то и пообщаться друг с другом. При этом детище LeEco, по китайской традиции, будет дешевле, чем фирменные Faraday Future.



LeSEE

Другое дело, что единственный электрокар LeEco колесит стоит на выставках с апреля 2016 года. Из технических характеристик китайцы распространяются только о максимально возможной скорости (209 км/ч) — ни запас хода, ни мощность электродвигателя, ни о цене ничего не известно. На дебютной презентации LeSEE самостоятельно приехал на площадку в месте проведения пресс-конференции, а вот до презентации LeEco в США (осень 2016 г.) работоспособный автомобиль не доехал — «задержался на съёмках Трансформеров».



LeEco поможет Aston Martin в разработке RapidE на электротяге

На этом фоне интересным выглядит тот факт, что LeEco сотрудничают и с действительно состоявшимися автопроизводителями. Например, с Aston Martin, совместно с которыми китайцы планируют выпустить электромобиль на базе серийного RapidE уже в 2018 году.



LeSEE

Деньги закончились

А потом Цзя Юэтин сообщил, что вложения в раскрутку смартфонов и электромобилей привели к финансовым трудностям. Одновременно оказались «заморозилось» строительство завода LeEco в Китае, а следом остановилась постройка завода Faraday Future — огромная территория (300 тысяч квадратных километров), где должны были трудиться 4500 человек уже в 2017 году, так и не стала походить на жизнеспособный проект, компания задолжала подрядчикам $21 млн по состоянию на ноябрь 2016 г., сократила двух топ-менеджеров, а сам Цзя Юэтин урезал себе зарплату до 1 юаня в год.



Закладка завода Faraday Future в Неваде

Настолько масштабные проекты, разумеется, не утонут одним махом, но первым делом наполнять деньгами было принято LeEco — компания получила $2 млрд., но взамен лишилась 8,61% акций платформы le.com, 15% акций Le Vision Pictures (кинокомпания) и 33,5% производители телевизоров Leshi Zhixin. В общем, LeEco немного «покромсали», но жить будет. А вот с Faraday ситуация обстоит сложнее.

Фарадей без будущего?

Начнём с хороших новостей: после летних и осенних «утечек» компания всё же показала на выставке CES 2017 кроссовер FF 91 — свой самый близкий к серийному производству и самый жизнеспособный электромобиль компании. На него даже открыт предзаказ — желающие могут внести $5000 и дождаться беспилотного суперкара (разгон до 60 миль в час (~96 км/ч) — 2,39 секунды) с ориентировочной стоимостью от $200 тысяч (11,9 млн. рублей). Это, между прочим, самый быстрый серийный электромобиль! Быстрее самых крутых вариаций Tesla Model S!



Faraday Future FF91

Огромный полноприводный «паркетник» с суммарной мощностью электомоторов порядка 1050 л.с., ёмкость аккумулятора — рекордные 130 кВт·ч. Бесшовная картинка с задних зеркал (которые снова камеры). Самое крутое оснащение «наворотами» для автопилота среди электромобилей — автомобиль может сам отправиться искать свободное место на парковке и потом сообщит место стоянки владельцу.

А главное — автомобили наконец выйдут в серию! Первые 300 экземпляров FF 91 найдут своих владельцев уже в марте 2017 года, а вот до крупносерийного производства пройдёт немало времени, ведь уже сейчас компания перестала получать финансирование, а строительство автозавода в Неваде приостановлено на неопределённый срок.

В любом случае, китайцы и американцы выкручиваются собственными силами, и не засовывают руку в государственную казну какого-либо из государств. Вряд ли у большого количества россиян завалялись лишние 12 миллионов рублей для покупки экзотических электромобилей. Поэтому нам остаётся лишь наблюдать за вознёй скандальных брендов со стороны и надеяться, что шумиха наконец перерастёт в конкурентную борьбу. И, хотя очень сомнительно, что пара брендов с китайским финансированием проделает путь Tesla быстрее и лучше, конкуренция, как известно, пойдёт покупателю только на пользу.



FF91 — потенциально самый быстрый серийный электромобиль в мире