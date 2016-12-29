CES 2017: LG подключит к нейросетям пылесосы и холодильники

Компания LG Electronics собирается показать на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, умную бытовую технику. Главной особенностью новой линейки станет использование технологии глубинного обучения LG Deep Learning.

По задумке производителя, данная технология позволяет бытовым приборам лучше понимать своих пользователей путем сбора и изучения их образа жизни, совершенствуясь с течением времени. Так, робот-пылесос сможет лучше распознавать объекты, находящиеся в помещении, и реагирует на них соответствующим образом в зависимости от их типа. Он запоминает и учится обходить препятствия, не запутается в проводах и отличит человека от стула, попросив пользователя отойти голосовым оповещением.

Холодильник сможет автоматически заполнять лоток для льда в то время дня, когда наиболее часто востребованы холодные напитки, а летом — включить функции стерилизации. Кондиционер выучит расписание пользователей и их любимые места в доме. Стиральная машина учтет тип воды в данной местности, включит дополнительный цикл полоскания для местности с песчаными бурями, и так далее.