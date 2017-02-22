10 признаков хорошей бритвы: и это всё, что нужно знать при выборе

Мы могли бы рассказать о всех функциях и особенностях бритв и миллионе факторов, которые нужно учитывать при выборе. Но мы решили упростить жизнь читателей и определили 10 главных признаков, которые указывают на хорошую бритву.

1. Бренд имеет значение в случае с бритвой

Так исторически сложилось, что рынок электробритв в мире — да и в нашей стране тоже — поделен между тремя брендами: Philips, Panasonic, Braun. Хвостом за этой непобедимой армадой плетется еще одна неплохая марка — Remington, но у нас в стране она не так известна, как первые три. У этих четырех производителей можно найти оригинальные технологии, нестандартные дизайнерские решения, качественную сборку, безопасные качественные материалы и огромный выбор моделей – от вполне бюджетных до люксовых, причем их бюджетники на голову выше изделий брендов экономического класса.





2. Скорее ротор, чем сетка

Ротор — то есть две, а чаще три вращающихся ряда лезвий на головке бритвы — это решение для волос, которые растут в разных направлениях, курчавых и толстых волос, растительности с проседью (седые волосы меняют структуру, утолщаются и могут начать виться и изменить направление роста). Сеточные бритвы больше подходят обладателям прямых волос, хотя производители и говорят о том, что они «справятся с любой щетиной». Просто зачем рисковать, если роторные и создавались для решения проблемы бритья сложной растительности на сложных рельефах?

И еще: сетки рвутся. Ремонт дорогой, а последствия кровавые. Если выбираете бритвы с сеткой, то лучше, если сеточная система будет двойная, тройная (можно и четыре сетки, но это уже маркетинг). Иногда между сетками делают промежуточный триммер — тоже хорошо.



Две сетки и посередине триммер

Если выбираете роторную бритву, то чем больше направлений движений каждого ротора, тем лучше: тем больше волосков будет срезано за один раз, тем меньше плотный контакт с кожей. А конкретнее: 3 — хорошо, 5 — отлично, 8 — маркетинг.

3. Правильный двигатель

Многие пользователи жалуются, что бритва дергает волосы. Чаще всего это говорит о том, что не справляется и нестабильно работает мотор бритвы. «Профессиональный двигатель», «линейный мотор», «цифровой мотор» — это то, на что надо обращать внимание. Такие моторы не снижают скорость вращения при «садящемся» аккумуляторе — не «тормозят» и не выдёргивают волосы.

4. Плавающая бритвенная головка

Чем подвижнее бритвенная головка, тем менее плотно нужно прижимать бритву к лицу — и меньше риск получить микропорезы кожи. Ну, и, конечно, чем подвижнее бритвенная головка, тем легче бритва скользит, тем лучше выбривает сложные участки: у кого ямочка, у кого... складочка. И почти у всех сложные по рельефу зоны над и под губами и у крыльев носа.



Роторная бритва



5. Качественные лезвия

Это как раз то, на что обращают внимание крупные компании. Непосредственно режущие системы — лезвия, сетки — у каждой из них защищены несколькими патентами. Когда вам пишут «японская сталь самураев» — это, конечно, маркетинг, с тем же успехом это может быть толледская сталь инквизиторов, главное — эффектно. Но вот лазерная заточка, ее определенный угол (30–45 градусов), качественная нержавеющая сталь маркировки 18/10 или 18/0 (без никеля, важно для аллергиков (никель распространенный аллерген), титановое покрытие для прочности, самозатачивающиеся лезвия – это все хорошо.

6. Водонепроницаемый корпус и удобный захват

Объединяем эти пункты, потому что они касаются одного — возможности бриться, принимая душ. Даже компания Braun, отстаивающая долгие годы сухое бритье как более гигиеничное, сдалась и выпускает бритвы wet&dry (для влажного и сухого бритья). И когда у вас мокрые или намыленные руки, очень важно, чтобы бритва не выскальзывала. Поэтому подержать в руках и понять — скользкий она тип или нет — важно. Ну, или отзывы почитать.



Правильный захват, прорезиненное ребристое покрытие

7. Съемная бритвенная головка для мытья под струей воды

Даже если корпус не подходит для сухого бритья, то бритвенная головка должна быть съемной или отсоединяемой, потому промывание под струей воды — это самый простой способ чистки. Щеточка может потеряться, да и долго ею чистить.



Вот так: снимаем и промываем

8. Литий-ионный аккумулятор

Большинство электробритв работает от аккумулятора (многие модели — и от сети, и от аккумулятора). Как и в электрических зубных щетках и роботах-пылесосах, оптимально, если аккумулятор будет не никель-металл-гидридный, а литий-ионный, потому что последний обеспечивает более долгую автономную работу — до двух недель при ежедневном использовании — и более быструю зарядку: 1–2 часа, а не 8–10 ч. И важно, чтобы у бритвы был индикатор уровня заряда: без него ужасно неудобно, но в некоторых недорогих моделях на нем экономят.



Индикатор статуса заряда аккумулятора непременно должен быть

9. Функция быстрой зарядки

С кем не бывает – забыли поставить бритву на зарядку, а побриться надо срочно. Полезная функция быстрой зарядки очень выручает, позволяя зарядить бритву за несколько минут так, чтобы хватило на один сеанс бритья.

10. Наличие насадки-триммера

Не всем нужно, но вы ведь не знаете, как захотите выглядеть через полгода. Насадки-триммеры могут очень многое: поддерживать эффект «трехдневной щетины», ухаживать за бородой, придать форму вискам, даже освежить короткую стрижку.

Устроено все просто: снимается бритвенная головка и в то же «гнездо» вставляется нужная насадка.



Насадка-триммер