Водонепроницаемые: 4 чайника, которые не протекают

Чайник, который не протечет, найти трудно, но возможно. Мы поскребли по сусекам и нашли аж 4 электрических чайника, которые, может, и имеют другие недостатки, но точно никогда не потекут.

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В чем проблема?

Чайники начинают протекать в местах стыков и склеек – корпуса с нагревательным элементом (там, где силиконовое кольцо) и в месте пластикового индикатора уровня воды. Причин может быть много – колба изнутри зарастает накипью и это способствует разгерметизации швов, заводской брак, удар (например, чайник роняли). Конструкций, позволяющих избежать протечек, две: либо цельнометаллический корпус, либо двойные стенки, когда внутри находится цельнометлаллическая (стеклянная, любая, но без стыков и швов) колба.





И что – вот он идеал, найден? Почему же их так мало? Первая причина – они неремонтопригоды, если полетит ТЭН – разобрать и заменить нельзя (хотя если при протечке чайник обычно тоже идет на выброс). Вторая – покупатели любят приборы с внешней шкалой уровня воды, а у таких моделей она внутри.

Bosch TWK 1201N

Цена: 2500 рублей

Модель на рынке больше 10 лет, в большинстве магазинов бытовой техники и электронники это хит и бестселлер, ее очень любят ставить в недорогих отелях и гэстхаусах – у нее репутация неубиваемой. В этом есть доля истины: главное преимущество TWK 1201N – цельнометаллический корпус. Система безопасности стандартная: автоматическое отключение при закипании и при «сухом кипячении», защита от перегрева. Достаточно большой объем – 1,5 л (во многих интернет-магазинах ошибочно пишут, что 1,7 – это не так), мощность не предельная для чайника – 1800 Вт, зато не способствует выбиванию пробок, если проводка старая или нагрузка на сеть большая. Мне не очень нравится, что долго не выключается (7-8 секунд), что крышка открывается вручную сверху за ручку, надо проявлять осторожность, если необходимо залить воду стразу после кипячения и разливания одной порции. Шкала уровня воды расположена внутри, внешнего индикатора нет.





GALAXY GL0307

Цена: 1700 рублей

Снаружи пластик, внутри – цельнометаллическая колба, внутри между ними – воздушная прослойка. По сути, это чайник-термос – это еще одно его достоинство. У него нет модных функций – регулировки температуры и функции поддержания заданной температуры, зато он сохраняет тепло без использования электричества. Шкала уровня воды тоже внутри. Недорогая модель, много разных цветов на выбор, мощность 2000 Вт и общепринятые стандарты безопасности: автоотключение и прочее. На сайте официального дистрибьютора много маркетинговой чепухи – вкус воды не меняется, медицинская сталь 18/10 и прочее. Не стоит думать, что это чудеса: обычная нержавеющая сталь, вкус воды не меняется в чайнике из любого инертного материала. А вот не потечет – это правда.





ENDEVER SkyLine KR-210S/KR-211S

Цена: 1400 рублей

Та же концепция: двойные стенки, внутри ничем не нарушенная нержавейка (шкала уровня воды только внутренняя) и сверху пластик: это чайник-термос, сверху он мало нагревается, тепло хранит: внутри между стенками опять-таки воздушная прослойка. Придраться можно, во-первых, к объему – всего 1,2 л, для семьи из трех-четырех человек это мало; во-вторых, к дизайну – он, на мой взгляд, диковат и несовременен, хотя это вопрос вкуса. Мощность всего 1200 Вт – для небольшого объема ее сочли достаточной, но быстрого закипания не ждите. А так – недорого, удобная ручка с надежным захватом, есть неоспоримые преимущества – почему нет.

BBK EK 1750 P

Цена: 2000 рублей

У этой модели 2016 года богатая цветовая палитра – можно выбрать белый, красный, голубой, оранжевый, зеленый, черный корпус. И снова – металлическая колба «без видимых стыков», отсутствие внешней шкалы уровня воды (вот, кстати, не у всех чайников с двойными стенками так, то есть просто двойные стенки – еще не показатель). Внешне нагревается слабо, некоторое время сохраняет воду горячей, мощность имеет 2200 Вт при емкости 1,7 литра. Производитель отмечает особо, что контроллер (контактная группа) – британской фирмы Otter, это один из показателей качества модели в целом.

А пользователи отмечают, что выглядит модель немножко «попсово» – слишком блестит, особенно – в «граненом» корпусе, что на фото смотрится благороднее. Вопрос вкуса, многим нравится, но стоит учесть при удаленной покупке.