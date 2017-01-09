5 недорогих беспроводных утюгов: стоит ли покупать бюджетную модель?

Футурологи предсказывают полный отказ от проводов в ближайшем будущем, но пока от них можно отказаться лишь частично: мы все равно ставим устройства на базу – подзаряжаться. Беспроводных утюгов немного – и они тоже, конечно, условно беспроводные: вы можете гладить, сняв утюг с базы-подставки, и провод не будет вам мешать. В этой подборке – 5 недорогих моделей, а скоро расскажем о беспроводных утюгах подороже.

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На что обратить внимание при выборе беспроводного утюга

Это не изобретение нашего века – первый такой утюг был у меня уже двадцать лет назад. Смешно читать на сайтах производителей про «уникальную конструкцию» и «новое поколение». Почему их так мало на рынке – до сих пор загадка. Многие говорят, что провод не мешает гладить, но когда попробуешь без него, то больше не захочешь возвращаться к проводному соединению. Но есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание: от них зависит комфорт при использовании и качество глажения.





Во-первых, возможность беспроводной работы не должна быть единственным достоинством утюга, а так иногда бывает. Сделают «фишку» и рекламируют ее, а другие параметры не подтягивают. В хорошем утюге должны быть качественная подошва, достаточно мощный паровой удар (хотя бы от 130 г в минуту), возможность вертикального отпаривания (хотя наличие функции в описании утюга не гарантирует, что все получится, с этим и в дорогих моделях сложно), система «анти-капля», чтобы из утюга не текло на ткань, легкий долив воды и достаточно большой контейнер для нее, система очистки от накипи. Безопасность тоже очень важна: в двадцать первом веке у утюга должно быть автоотключение!

Во-вторых, нужно учесть максимальное время автономной беспроводной работы: может, это всего несколько секунд!

В-третьих, удобно, если утюг можно ставить не только на базу, но и на стол или гладильную доску – это тоже не у всех беспроводных моделей предусмотрено.

В-четвертых, и это касается недорогих моделей, надо смотреть на контакт утюга с базой: для беспроводной работы хороший плотный контакт при подзарядке – необходимое условие, и многие модели и отдельные экземпляры «грешат» плохой стыковкой. А если так – весь смысл исчезает: утюг будет нормально работать только с проводом.

Беспроводные утюги до 4000 рублей

REDMOND RI-C234

Цена: 3010 рублей

Красивая и многообещающая модель, если не вчитываться в технические характеристики. Автономная работа – всего 25 секунд, это очень мало, и, видимо, максимум, потому что база начинает подавать звуковые сигналы о необходимости подзарядки еще раньше. Из достоинств: легкий и маневренный корпус, керамическая подошва, паровой удар 150 г/мин., функция самоочистки, объем резервуара для воды 350 мл – не очень много. Автоотключение – через две минуты при нахождении на базе, мощность 2400 Вт.





Polaris PIR 2479K

Цена: 3950 рублей

Модель может работать как с проводом, так и без, причем база может крепиться к гладильной доске. Время автономной работы больше, чем у предыдущей модели обзора на 15 секунд и составляет 40 секунд. Это уже что-то. Мощность утюга и мощность парового удара одинаковы: 2400 Вт и 150 г/мин. Подошва тоже керамическая. Из плюсов: быстрый нагрев, хорошие рабочие качества, большой резервуар для воды (500 мл), легкость и маневренность. Существенный минус, перечеркивающий многие достоинства, – отсутствие автоотключения.





ENDEVER Skysteam-707

Цена: 1600 рублей

Самая недорогая беспроводная модель в обзоре. С беспроводной работой не все просто: в один голос пользователи жалуются не на время автономной работы, оно, видимо, устраивает, а на плохой контакт утюга с базой: умельцы даже поджимают контакты – тогда работает. Непонятно, нужны ли такие упражнения. Мощность 1800 Вт (ниже среднего), контейнер для воды маленький – около 200 мл, керамическая подошва. В некоторых интернет-магазинах модель снята с продажи – вероятно, из-за негативных отзывов.





Ariete 6236 Freestyle

Цена: 3500 рублей

Утюг со стандартной мощностью (до 2400 Вт), паровым ударом, вертикальным паром и подошвой из нержавеющей стали. Занятно, что на сайте производителя заявлена керамическая подошва, на деле же, по крайней мере, на российском рынке, эта модель встречается с подошвой из нержавеющей стали – «ну так не всем везет». Есть функция самоочистки. При внимательном прочтении инструкции не обнаруживается никакой информации о том, сколько же времени модель может работать в автономном режиме и есть ли автоотключение. Паровой удар не очень сильный — 130 г/мин.





Clatronic DBC 3388 cordless

Цена: 3500 рублей

Стильная модель с керамической подошвой, мощностью 2000 Вт, вертикальным отпариванием и паровым ударом, мощность которого производитель не сообщает. Судя по тому, что контейнер для воды совсем невелик (220 мл), она тоже небольшая. Подачу пара можно отключить. Есть функция самоочистки.





К сожалению, автоотключение не предусмотрено. Времени беспроводной работы хватает на глажение максимум одной несложной вещи (например, футболки).