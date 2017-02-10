6 лучших пылесосов для владельцев животных

Пылесос для владельцев животных – вовсе не для того, чтобы напугать несчастную зверушку в надежде, что она перестанет линять. А для того, чтобы максимально эффективно бороться с последствиями линьки. Рассказываем о полноразмерных, способных справиться с шерстью и последствиями собачьих и кошачьих шалостей.

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В чем отличия от обычного пылесоса?

Основное — наличие двух турбощеток: большой и маленькой, для мебели (но, кстати, не всегда есть маленькая турбо-щетка – даже в специальных моделях). Турбощетка имеет в центре насадки вращающийся валик, который наматывает шерсть и волосы на себя. Но две турбощетки еще не делают пылесос правильным оружием в борьбе с шерстью, должны быть соблюдены еще несколько параметров:

высокая мощность (в том числе, всасывания)

стабильно высокая мощность всасывания даже при заполненном пылесборнике (поэтому оптимальны мультициклонные системы или мешковые пылесосы с оптимизированным аэродинамическим потоком для равномерного заполнения мешка)

гигиеничность (высокий класс выпускного фильтра НЕРА – 13 или 14, в крайнем случае ЕРА 12). Если это мешковый пылесос, то оптимально наличие дополнительного фильтра с активированным углем на выходе воздуха — это помогает устранить специфический запах

валик турбощетки должен приводиться в движение не потоком воздуха, а электричеством (потому что когда сила воздушного потока снижается, валик вообще перестает крутиться)

валик турбощетки должен легко доставаться и чиститься, иначе можно совершенно замучиться. Хорошо, если есть специальное приспособление прямо на насадке, или для открывания нужно использовать обычную монету. Если необходима отвертка – это не дело.





Thomas Pet & Family

Пылесос для сухой и влажной уборки

Цена: от 18 000 рублей

Аквабокс — это аквафильтр Thomas с крышкой. В ассортименте Thomas это специальная модель, но при желании двумя турбощетками можно дополнить любой пылесос бренда. Модели с аквафильтрацией хороши тем, что при уборке пылесос выдувает влажный воздух, в котором летающая пыль «идет на снижение». Эта модель предназначена и для сухой, и для влажной уборки (моющий пылесос), и для откачивания жидкости при необходимости – с использованием того же самого аквабокса. Максимальная мощность модели 1700 Вт, она плавно регулируется на корпусе. Для чистки ковров есть турбощетка с открывающейся крышкой, для мягкой мебели — насадка со специальным материалом, отделяющим шерсть от обивки, для щелей — удлиненная насадка (36 см). Всего насадок четыре для сухой уборки и три — для влажной. В комплекте идет концентрат ProTex для удаления пятен с текстиля. Модель производится в Германии.



Thomas Pet & Family

Изюминка

В режиме сухой уборки можно пользоваться либо одноразовыми мешками, либо аквабоксом, куда заливается 1 литр воды.

Минусы

У всех аквабоксов недоработанное крепление крышки. Это не влияет на качество уборки, но нервирует при использовании — извлечении и установке контейнера.

Electrolux CEANIMAL

Пылесос для сухой уборки

Цена: от 6 600 рублей.

Недорогая мешковая модель, очень мощная — максимальная мощность 2400 Вт, номинальная 1800 Вт. Пылесос приспособлен именно для владельцев животных: в комплекте турбощетка и насадка для чистки текстиля и мебели и мини-турбо-щетка. Еще есть насадка для паркета и щелевая – они хранятся в отсеке корпуса.



Electrolux CEANIMAL

Изюминка

Цена, для этого бренда — недорого.

Минусы

Уровень шума 81 дБ – приличный для модели с мешком. И мешки надо будет покупать.

Dyson Cinetic Big Ball Animalpro

Пылесос для сухой уборки

Цена: 49 900 рублей

Модель из линейки «неваляшек» Dyson, которые на падают, а маневрируют и возвращаются из любого положения в исходное. Основная насадка — это электрощетка с чередующимися жесткими нейлоновыми щетинками для удаления грязи с ковров и мягкими щетинками из углеродного волокна для уборки пыли с твердых покрытий. Большой объем контейнера — 1,6 л, опустошение — нажатием на кнопку. Насадок в комплекте шесть, все крутые, но особенно хочется сказать о мини-турбощетке Tangle Free: в ней нет валиков, зато есть «шестеренки», которые захватывают шерсть.



Dyson Cinetic Big Ball Animalpro

Изюминка

Не требует обслуживания (даже фильтры не надо менять, они самоочищающиеся) и, по информации производителя, не теряет мощности всасывания.



насадка Tangle Free с шестеренками

Минусы

Дорого.

Miele SGEA0 Complete C3 Cat&Dog

Пылесос для сухой уборки

Цена: от 25 000 рублей

Еще один пылесос немецкой сборки. Мешковые пылесосы нынче не в моде, однако они (если мешок правильный и одноразовый) — самые гигиеничные. В этой модели применяются 9-слойные фирменные мешки-пылесборники объемом 4,5 л, Каждый мешок имеет автоматический клапан для гигиеничной утилизации, а также распределитель потока для равномерного заполнения пылесборника (это предотвращает преждевременное снижение мощности всасывания). Модель очень мощная – 2000 Вт, мощность регулируется. В комплекте турбощетка, насадки для уборки мягкой мебели, полированных поверхностей, щелей и труднодоступных мест. Механический индикатор заполнения пылесборника оповестит, когда пора заменить пылесборник.



Miele SGEA0 Complete C3 Cat&Dog

Изюминка

Фильтр тонкой очистки AirClean с активированным углем.

Минусы

Нет маленькой турбо-щетки, но можно докупить. Требуются расходники — мешки.

Philips PowerPro Expert FC9713/01 Animal+

Пылесос для сухой уборки

Цена: от 13 435 рублей.

Мощный пылесос (максимальная мощность — 2100 Вт, всасывания — 390 Вт, хотя это условный показатель). Модель циклонного типа, поэтому довольно шумная. В качестве дополнительной насадки в комплект входит

щетка Super Turbo для уборки шерсти, а еще есть насадка «2–в–1» для мебели и техники, а также щелевая насадка.



Philips PowerPro Expert FC9713/01 Animal+

Изюминка

Интересная треугольная насадка TriActive с боковыми «крыльями». Малый вес (5,5 кг).

Минусы

Нет маленькой турбо-щетки. Фильтр EPA 12 — не самый продвинутый.

Tefal Silence Force TW6477RA

Пылесос для сухой уборки

Цена: 25 000 рублей

Модель французской сборки. Мощность — всего 750 Вт, вроде бы мало, но убирает она вполне прилично. Пылесос с мешком, объем которого 4,5 л. Производитель не позиционирует ее как модель именно для владельцев животных, но она подходит им по нескольким причинам. Первая — полный комплект турбощеток.

Вторая причина — сниженный кровень шума: пылесос работает очень тихо (тестировали на средней мощности 61–62 дБ, максимальный уровень шума, заявленный производителейм — 66 дБ). Некоторые животные очень нервничают при уборке. Тише этой модели, пожалуй, только пылесосы Electrolux Ultrasilencer.



Tefal Silence Force TW6477RA

Изюминка

Очень тихий.

Минусы

Несоответствие указанных технических характеристик действительности. В этой модели на выходе воздуха стоит фильтр ЕРА 11, но производитель на сайте пишет НЕРА 11, хотя фильтры с таким классом уже несколько лет не НЕРА, то есть не высокоэффективные (НЕРА — это 13 и 14). Мелкий обман потребителей на сайте уважаемоого производителя выглядит странно.



