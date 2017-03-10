7 полезных функций холодильника, которые вы зря не используете

Ferra.ru, 

Если ваш холодильник хоть немного современнее бабушкиного ЗИЛа, то в нём для вас найдётся несколько неожиданных функций, которые продлят хранение продуктов, сэкономят энергию и вообще сделают сеансы обжорства приятнее.

Режим «Суперзамораживание» или «Суперзаморозка»

По-английски чаще всего эта функция чаще всего называется Super Freeze, и на панели управления есть соответствующая кнопка (или пункт в меню у «умных» холодильников). Суть режима в том, температура в морозильном отделении временно понижается: если обычно там –18 градусов, то в этом режиме, в зависимости от модели, будет на 8-14 градусов холоднее). Режим стоит активировать за несколько часов до того, как в морозильную камеру планируется поместить большое количество «вновь прибывших» продуктов, то есть перед закупкой или перед загрузкой домашних заготовок.

Просто нажать кнопку перед закупкой — и продукты заморозятся правильно
Просто нажать кнопку перед закупкой — и продукты заморозятся правильно

Нужно это затем, чтобы теплые продукты не повысили в камере температуре так, что это нарушит условия глубокой заморозки уже имеющихся продуктов, чтобы компрессору после загрузки продуктов комнатной температуры не пришлось работать в авральном режиме. Еесть разница: в режиме Super Freeze он работает иначе, говоря простым языком, не перенапрягаясь, хотя и на повышенной мощности: ведь он ориентирован на более низкую температуру и в морозильнике нет теплых продуктов.

Но есть и более весомый аргумент: новые продукты при включенном заранее режиме суперохлаждения заморозятся по всем правилам шоковой заморозки, то есть сохранят форму, цвет, вкус и большинство питательных веществ, потому что при медленном замораживании в продуктах образуются крупные кристаллы льда, которые разрывают ткани продуктов, а при быстрой заморозке стадию кристаллизации удается проскочить.

Правильно замороженные ягоды выглядят так
Правильно замороженные ягоды выглядят так

Важно понимать, отключается ли режим суперзамораживания автоматически или вручную (иногда такое бывает, и в этом случае надо не забывать отключать его).

Режим «Суперохлаждение»

По-английски этот режим называется "Super Cool". Служит тоже для временного понижения температуры, только в холодильной камере, а не в морозильной. Тоже включается заранее, перед закупкой — или просто перед прибытием в холодильную камеру пары больших кастрюль с борщом, пловом, компотом (конечно, не горячих, но если это большой объем продуктов комнатной температуры, то тоже лучше активировать "Super Cool").

Режим суперохлаждения предотвратит потери холода
Режим суперохлаждения предотвратит потери холода

Режим «Отпуск»

По-английски это может называться "Vacation" или "Holiday". Такой режим служит для экономии электроэнергии, может использоваться, когда дома долгое время никого нет и в холодильной камере отсутствуют скоропортящиеся продукты, которые мы едим ежедневно. При активации режима морозильная камера работает как обычно (ведь там, скорее всего, остались продукты), а в холодильной камере температура повышается до 15-18 градусов, в зависимости от модели. Это позволяет не тратить лишнее электричество, но поддерживать температуру ниже комнатной, чтобы в холодильнике сохранялся определенный микроклимат. Если режима «Отпуск» нет, но есть регулятор температуры отдельно для холодильной и морозильной камер, то можно самостоятельно устроить холодильнику «отпуск», установив максимальную температуру в холодильном отделении.

Устройте холодильнику отпуск, если уезжаете!
Устройте холодильнику отпуск, если уезжаете!

Регулировка уровня влажности

В современных моделях с зонами свежести часто можно встретить такую функцию. По-английски она называется "Humidity Control". Вы можете использовать зону свежести сегодня для одного вида продуктов, а завтра – для другого. Например, для хранения охлажденных мяса и рыбы, а также сыра требуется пониженный уровень влажности, до 50%, для овощам, фруктам, зелени и ягодам нужна совсем другая атмосфера — 90-95%.

Регулятор уровня влажности
Регулятор уровня влажности

Полка для замораживания полуфабрикатов

Расположена в морозильной камере, как правило, над основными ящиками и отделениями. Встречается даже в довольно старых моделях, часто ее используют для хранения плоских контейнеров для льда, однако на такой полке очень удобно раскладывать предназначенные для замораживания домашние полуфабрикаты – пельмени, колбаски, фрикадельки, грибы и т.п., чтобы они не слипались при замораживании и замерзали максимально быстро. После того, как полуфабрикаты заморозятся, их можно сложить в пакет.  

Переставные, выдвижные и складные полки

Переставные полки есть почти в любом холодильнике. Но производители стремятся оптимизировать внутреннее пространство, создавая очень удобные конструкции полок, чтобы мы могли удобно размещать объемные кастрюли и банки, высокие бутылки и пакеты и т. п. Причем изменить конфигурацию полок можно не только в самой камере, но и на дверце – практически без усилий. Нам остается только разглядеть такие возможности в своем холодильнике и пользоваться ими.

Оптимизируйте внутреннее пространство
Оптимизируйте внутреннее пространство

Перевешиваемые двери

Бывает, что после перестановки холодильником неудобно пользоваться, потому что он по-прежнему открывается, например, вправо, а там теперь сразу за дверцей — стена или подоконник или ещё что-то. Зачем терпеть риск повредить дверь и плохо выдвигаюющиеся ящики морозилки? В большинстве моделей можно перевесить дверь, причем, как правило, одно перевешивание чаще всего входит в гарантийное обслуживание.

Двери холодильника обычно можно перевесить на другую сторону
Двери холодильника обычно можно перевесить на другую сторону

Автор
Ferra.ru
Теги
холодильник

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