7 полезных функций холодильника, которые вы зря не используете

Если ваш холодильник хоть немного современнее бабушкиного ЗИЛа, то в нём для вас найдётся несколько неожиданных функций, которые продлят хранение продуктов, сэкономят энергию и вообще сделают сеансы обжорства приятнее.

Режим «Суперзамораживание» или «Суперзаморозка»

По-английски чаще всего эта функция чаще всего называется Super Freeze, и на панели управления есть соответствующая кнопка (или пункт в меню у «умных» холодильников). Суть режима в том, температура в морозильном отделении временно понижается: если обычно там –18 градусов, то в этом режиме, в зависимости от модели, будет на 8-14 градусов холоднее). Режим стоит активировать за несколько часов до того, как в морозильную камеру планируется поместить большое количество «вновь прибывших» продуктов, то есть перед закупкой или перед загрузкой домашних заготовок.



Просто нажать кнопку перед закупкой — и продукты заморозятся правильно

Нужно это затем, чтобы теплые продукты не повысили в камере температуре так, что это нарушит условия глубокой заморозки уже имеющихся продуктов, чтобы компрессору после загрузки продуктов комнатной температуры не пришлось работать в авральном режиме. Еесть разница: в режиме Super Freeze он работает иначе, говоря простым языком, не перенапрягаясь, хотя и на повышенной мощности: ведь он ориентирован на более низкую температуру и в морозильнике нет теплых продуктов.

Но есть и более весомый аргумент: новые продукты при включенном заранее режиме суперохлаждения заморозятся по всем правилам шоковой заморозки, то есть сохранят форму, цвет, вкус и большинство питательных веществ, потому что при медленном замораживании в продуктах образуются крупные кристаллы льда, которые разрывают ткани продуктов, а при быстрой заморозке стадию кристаллизации удается проскочить.



Правильно замороженные ягоды выглядят так

Важно понимать, отключается ли режим суперзамораживания автоматически или вручную (иногда такое бывает, и в этом случае надо не забывать отключать его).

Режим «Суперохлаждение»

По-английски этот режим называется "Super Cool". Служит тоже для временного понижения температуры, только в холодильной камере, а не в морозильной. Тоже включается заранее, перед закупкой — или просто перед прибытием в холодильную камеру пары больших кастрюль с борщом, пловом, компотом (конечно, не горячих, но если это большой объем продуктов комнатной температуры, то тоже лучше активировать "Super Cool").



Режим суперохлаждения предотвратит потери холода

Режим «Отпуск»

По-английски это может называться "Vacation" или "Holiday". Такой режим служит для экономии электроэнергии, может использоваться, когда дома долгое время никого нет и в холодильной камере отсутствуют скоропортящиеся продукты, которые мы едим ежедневно. При активации режима морозильная камера работает как обычно (ведь там, скорее всего, остались продукты), а в холодильной камере температура повышается до 15-18 градусов, в зависимости от модели. Это позволяет не тратить лишнее электричество, но поддерживать температуру ниже комнатной, чтобы в холодильнике сохранялся определенный микроклимат. Если режима «Отпуск» нет, но есть регулятор температуры отдельно для холодильной и морозильной камер, то можно самостоятельно устроить холодильнику «отпуск», установив максимальную температуру в холодильном отделении.



Устройте холодильнику отпуск, если уезжаете!

Регулировка уровня влажности

В современных моделях с зонами свежести часто можно встретить такую функцию. По-английски она называется "Humidity Control". Вы можете использовать зону свежести сегодня для одного вида продуктов, а завтра – для другого. Например, для хранения охлажденных мяса и рыбы, а также сыра требуется пониженный уровень влажности, до 50%, для овощам, фруктам, зелени и ягодам нужна совсем другая атмосфера — 90-95%.



Регулятор уровня влажности

Полка для замораживания полуфабрикатов

Расположена в морозильной камере, как правило, над основными ящиками и отделениями. Встречается даже в довольно старых моделях, часто ее используют для хранения плоских контейнеров для льда, однако на такой полке очень удобно раскладывать предназначенные для замораживания домашние полуфабрикаты – пельмени, колбаски, фрикадельки, грибы и т.п., чтобы они не слипались при замораживании и замерзали максимально быстро. После того, как полуфабрикаты заморозятся, их можно сложить в пакет.

Переставные, выдвижные и складные полки

Переставные полки есть почти в любом холодильнике. Но производители стремятся оптимизировать внутреннее пространство, создавая очень удобные конструкции полок, чтобы мы могли удобно размещать объемные кастрюли и банки, высокие бутылки и пакеты и т. п. Причем изменить конфигурацию полок можно не только в самой камере, но и на дверце – практически без усилий. Нам остается только разглядеть такие возможности в своем холодильнике и пользоваться ими.



Оптимизируйте внутреннее пространство

Перевешиваемые двери

Бывает, что после перестановки холодильником неудобно пользоваться, потому что он по-прежнему открывается, например, вправо, а там теперь сразу за дверцей — стена или подоконник или ещё что-то. Зачем терпеть риск повредить дверь и плохо выдвигаюющиеся ящики морозилки? В большинстве моделей можно перевесить дверь, причем, как правило, одно перевешивание чаще всего входит в гарантийное обслуживание.



Двери холодильника обычно можно перевесить на другую сторону