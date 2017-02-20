7 идей подарков на 23 февраля (и это не бритвы)

Хороший подарок на 23 февраля — это важная инвестиция в то, что вы получите на 8 марта. Не хотите дежурный набор косметики — постарайтесь придумать что-то оригинальнее, чем бритва или комплект носков. А мы поможем.

Гриль, чтобы жарить стейки

Если мужчина через пять минут после ужина снова хочет есть, то ясно: «тигру в клетке не докладывают мяса». Но и заядлым вегетарианцам и даже веганам понравится гриль: сбрызнутые оливковым маслом овощи-гриль, рыба или морепродукты на гриле – это вкусно, полезно и развивает творческую фантазию. В общем, дарите гриль — получаете один романтический ужин в неделю.

На что смотреть при покупке

У нас есть обзор лучших электрических грилей, но если хочется выбрать самим, то вот правила:

высокая мощность (не меньше 2000 Вт)

толстые качественные легкосъемные пластины, расположенные под углом, чтобы стекал лишний жир (или с отверстиями для этих же целей)

возможность регулировать высоту смыкания пластин (для контактных грилей)

керамическое покрытие решеток для легкой очистки (для грилей-барбекю).

Модные фишки типа автоматического определения нужного уровня прожарки, термощупа, контейнера для щепы и специй — вторичны, хотя и расширяют спектр возможностей прибора.





Пресс-вешалка для брюк, чтобы делать стрелки

Если мужчина носит костюмные брюки, это отличная вещь. Убьете трех зайцев: он всегда с иголочки одет, у него (или у вас, если вы гладите брюки) освобождается время, не портите нервы борьбой с брюками, утюгом и гладильной доской.

Как работает эта штука? Конструкция состоит из двух сдвигающихся полотен – между ними нужно разместить брюки и закрепить их при помощи фиксаторов. При включении одно из них (или оба) достигает нужной температуры и поддерживает ее в течение установленного времени — порядка нескольких десятков минут. Большинство пресс-вешалок имеют плечики для пиджака и рубашки, выдвижные вешалки для ремня и галстука и полочку для аксессуаров, поэтому эта вещь может стать просто местом для костюма.

На что смотреть при покупке

На рост, если мужчина очень высокий. Модель может быть не рассчитана на брюки на очень высокий рост. Кроме того, это нагревательный прибор, и у него обязательно должно быть автоотключение. Стоит обратить внимание на наличие колесиков: удобно, если пресс можно свободно перемещать.

Робот-пылесос, чтобы играть в повелителя роботов

Да, если живете вместе — это общая вещь, но мужчинам обычно нравятся такие «игрушки». Есть нюанс: если у него в доме или комнате творческий беспорядок, вещи валяются на полу, а пространство пересечено проводами, то такой подарок может только раздосадовать, запутываясь в сетевых шнурах и давясь носками.

На что смотреть при покупке

Параметров много, но вот основные. Самые дешевые модели (за 5–7 тысяч рублей) — все же скорее игрушки, чем пылесосы: мощность маленькая, боковые щетки могут отсутствовать, объем пылесборника крошечный. Поэтому подарком должна быть модель хотя бы средней ценовой категории — в районе 10–12 тысяч рублей — с объемом контейнера от 0,5 л, с боковыми щетками и литий-ионным аккумулятором (такие роботы-пылесосы дольше работают и быстрее заряжаются). Мощность роботов многие производители просто не указывают — она невелика. По поводу режимов не стоит заморачиваться: стандартных трех-четырех обычно хватает. А вот на время работы и время зарядки стоит обратить внимание: работа – не менее 3 часов, зарядка – чем короче, тем лучше: современные модели могут заряжаться не по 6–8 часов, а ща 2–3. Если необходимо отгородить территорию, которую не надо убирать, то в комплекте должно быть устройство «виртуальная стена». Если хочется, чтобы робот убирал по команде, то пульт управления. Если по расписанию – то таймер программирования уборки на неделю.

Ветчинницы, чтобы готовить и есть домашнюю ветчину

Это тоже тема для мясоедов и кулинаров. Ведь не секрет, что мужчины прекрасно готовят мясные блюда и вообще могут преуспеть в кулинарии больше чем женщины, потому что относятся к процессу как к творчеству, а не как к рутинной обязанности. Для таких вот прирожденных шеф-поваров есть две отличные идеи.

Первая – это ветчинница, которую можно использовать в духовке, мультиварке или просто большой кастрюле на плите. Емкость заполняется фаршем (добавки по вкусу и фантазии, ммм), фарш спрессовывается, ветчинница помещается в мультиварку или просто большую кастрюлю, и домашняя ветчина будет готова через час-полтора, в зависимости от того, из чего фарш. Готовя ветчину так, можно самим регулировать в ней количество соли и специй, добавлять разные вкусности: зелень, оливки, вяленые томаты, каперсы, использовать тот вид мяса (или даже рыбы!), которые вы любите.

На что смотреть при покупке

Самое важное — габариты и их совместимость с вашей посудой (или с чашей мультиварки). Форма — квадратная или круглая — это уж кто как любит.





Мясорубки, чтобы есть домашнюю колбасу

Вторая кулинарная идея — колбасозаготовки. Для этого у мясорубки должны быть соответствующие насадки — это не то же самое, что насадки для кеббе. Кеббе — это трубочки из фарша, которые потом заполняются другим фаршем, а колбаски могут делаться из натуральной или искусственной оболочки, насадка просто выдавливает фарш в надетую на нее оболочку.

На что смотреть при покупке

На то же, что и при выборе обычной мясорубки. Производительность должна быть от 1,5 кг фарша в минуту, плюс нужен реверс (обратный ход двигателя). Наконец, для колбасного фарша важна решетка с мелкими отверстиями, ведь он должен быть нежным.

Капсульная кофемашина, чтобы нажать на кнопку и получить результат

Конечно, кофе — общечеловеческая вешь без гендерной привязки, но простота, скорость и неизменно хороший результат вообще без каких-либо усилий нравятся мужчинам. Плюс среди капсульных кофемашин есть очень интересные по дизайну. В том числе, весьма брутальные.

На что смотреть при покупке

Обратите внимание на разрос цен на выбранную модель. Поскольку капсульные кофемашины производятся «в сговоре» с производителями кофейных капсул, и по сути этот бизнес строится именно на продаже капсул, то кофемашины можно купить совсем дешево — от 4–5 тысяч рублей. Но надо быть готовым, к тому, что чашка эспрессо из такой машины будет стоить 23–25 рублей, а чашка латте или капучино – около 40. Впрочем, вы же дарите, так что это его проблемы.

Электрическая зубная щетка, чтобы он чаще улыбался

О самых умных зубных щетках, которые можно подключить к приложению на смартфоне или планшете, мы рассказывали, но можно выбрать просто хорошую модель и без лишних «мозгов».

На что смотреть при покупке

Смотрите на время зарядки и время автономной работы. Лучшие модели не нуждаются в зарядке по 14 и более дней при условии, что пользоваться ими будут два раза в день по две минуты. Оптимально, если аккумулятор будет литий-ионным. У хорошей зубной щетки должен быть таймер на две минуты, набор сменных головок, продвинутая чистящая головка, которая вращается и одновременно обеспечивает колебания щетинок. И важно посмотреть, доступны ли в продаже (и сколько стоят) расходные материалы для этой щетки: например, сменные головки.





А если ни одна из этих идей вам не понравилась, то посмотрите наши подборки техники для автомобиля, чтобы там было чисто и комфортно, и гаджетов для USB, чтобы было уютно за компьютером.