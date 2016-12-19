Кухонные помощники для предновогодних хлопот: как не проторчать на кухне всё 31 декабря

Каждый год 31 декабря они с друзьями ходят в баню, а мы смотрим на них по телевизору целый день по разным каналам и режем, трем, строгаем, шинкуем. В итоге стол ломится от яств, а нам не хватает времени на себя – отдохнуть, подготовить одежду, принять ванну, выпить чашечку… В нашей подборке – кухонная техника, которая поможет в сократить время на приготовление сложных блюд.

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Режем кубиками: старые проверенные модели и новинки 2016

Насадки для нарезки кубиками есть во многих приборах, и новогодний стол – их звездный час. Оливье и винегрет тазиками, начинки для пирогов и фарш для рождественского гуся, а после недели салатов все запросят обычного человеческого супа… Насадки для нарезки кубиками есть в очень давно зарекомендовавших себя кухонных комбайнах Bosch серии ProfiKubixx, мультирезке Fresh Express Cube & Stick DJ905 и большинстве мясорубок от Moulinex; мясорубках и кухонных машинах Kenwood (можно докупить насадку к моделям мясорубок серии 500); мясорубке VITEK-3604 W (это новинка); блендерах этого же бренда VT-3401 BK; блендерах Philips – кстати, к ним можно докупить насадку для нарезки кубиками, она подходит для моделей Philips Avance и Progresso SpeedTouch HR164x, HR167x и HR169x. Выбор огромный, можно подобрать модель стоимостью от 4000–5000 до 120000–15000.



Нарезка кубиками - уже не редкость, но есть далеко не во всех блендерах

Среди новинок 2016 – погружной блендер Oursson HB6070 в трех веселеньких цветах: красном, оранжевом и ярко-зеленом. В комплект входят насадки для нарезки кубиками, терки, шинковки, нарезки ломтиками, для приготовления пюре, венчик для взбивания и приспособление для очистки насадки для нарезки кубиками. Мощность прибора 600 Вт, есть 13 скоростей и турбо-режим, стакан на 800 мл. Среди минусов — не очень большая чаша (1200 мл) и отсутствие специального режима для колки льда. Цена вопроса — от 5000 рублей.



Новинка в деле нарезки кубиками: Oursson HB6070

Колем лед для коктейлей и делаем домашний майонез

Для этих целей нужен мощный блендер с функцией колки льда и насадкой для приготовления домашнего майонеза. В принципе, майонез можно готовить любым блендером на медленной скорости, но специальные приспособления помогают делать это быстро и не следить за соблюдением технологии, когда ингредиенты надо добавлять постепенно и очень маленькими дозами.

Moulinex Infiny Force Ultimate 1000W DD878 за 11 тысяч рублей – новинка 2016 года, блендер мощностью 1000 Вт, 25 скоростями и турбо-режимом. Производитель называет его «убийцей комочков», но победить комочки как раз несложно, а вот быстро перерабатывать твердые ингредиенты (лед, орехи, твердый сыр, палочки корицы, мускатный орех и т.п.) и делать соусы и пюре правильной консистенции – дело более трудное. Насадка для майонеза и соусов очень быстро готовит домашний майонез в специальном кувшине (впрочем, и любой другой соус, но разработана она именно для майонеза, в технологии приготовления которого важен правильный процесс эмульгирования).



Насадка для приготовления майонеза

В комплект входят две насадки для приготовления пюре разной консистенции, венчик, измельчитель на 500 мл, мерный стакан и книга с рецептами соусов. Из недостатков, пожалуй, стоит назвать отсутствие системы хранения всего этого богатства (что-то помещается в основную чашу, а что-то – нет). Ну, и 25 скоростей – не недостаток, конечно, но маркетинговый ход. Почему не 48? В блендере достаточно пяти скоростей и плавной регулировки. Применить и оценить все 25 сможет, наверное, только мегакрутой профессионал.

Стационарный блендер Kitfort КТ-1310 мощностью аж 2000 Вт можно использовать не только дома на кухне, но в барах и небольших кафе: у него профессиональный мотор. За счет очень высокой мощности быстро достигается правильная консистенция смузи, коктейлей, супов-пюре. Этим, видимо, и объясняется довольно высокая для этого бренда стоимость техники: 9490 рублей. При наличии автоматических режимов колки льда, гомогенизации (раздробление жировых шариков для придания однородной консистенции, которая сохраняется и при хранении готового блюда) и смузи можно не заморачиваться, как использовать прибор: нажать кнопку – и все. Можно и вручную: скорости плавно переключаются, также есть импульсный режим, хотя при такой мощности он не обязателен. В крышке кувшина есть окошко для добавления ингредиентов: не надо останавливать прибор и открывать ее (не уникально, но удобно).



Блендер мощностью 2000 Вт

Чего нам не хватило в этом блендере? Пожалуй, герметично закрывающейся чаши «возьми с собой». Было бы удобно: сделал смуфи или суп-пюре – взял с собой. Но производителю выгоднее продавать такой прибор отдельно, что понятно, но обидно для покупателя.

Braun Multiquick 5 MQ 545 Aperitive мощностью 600 Вт: как видно из названия, этот блендер специализируется по крепким напиткам. И снова функция колки льда (можно, конечно, любым мощным блендером колоть, но когда функция заявлена – как-то спокойнее).



Полный комплект

Для этого предновогоднего занятия предлагается кувшин объемом 1,25 литра со специальным ножом для колки льда, для не менее праздничных орехов, специй и пармезана можно использовать измельчитель объемом 350 мл. Модель, в принципе, простая: 2 скорости и турбо-режим, нет явно маркетинговых 150 режимов и корпуса «из цельного куска мрамора», но удобная и продуманная: например, система простого крепления насадок хороша, а корпус очень легкий и прорезиненный – не скользит. Из недостатков: маловат кувшинчик-то, 1250 мл!

Рубим мясо: интересные модели 2016

Современные мясорубки универсальны, могут рубить мясо, шинковать овощи, делать колбаски. Но важно, чтобы модель была не только мощной и быстрой в работе, но и легкой в сборке/разборке и мытье.

Мясорубки серии Philips HR2723 и HR2722 Viva Collection мощностью 1800 Вт обрабатывают, по информации производителя, до 2,3 кг мяса в минуту, но это даже не главное: стоять с секундомером вы не будете. А вот легкость сборки и промывки после использования – это важно для экономии времени. В этих моделях нож невозможно установить неправильно, его конструкция не позволит ошибиться. Для простоты мытья применяется нехитрая инновация: внутри камеры есть съемная деталь, которую легко достать и промыть, таким образом, сама камера останется чистой.



Нехитрое ноу-хау

Аксессуар для очистки решеток тоже экономит время, выталкивая все остатки фарша за один раз. В комплект входят решетки с отверстиями разного диаметра, насадки для приготовления колбасок диаметром 12 и 22 мм, а также для кеббе, модель HR2723 дополнена насадками для терки и шинковки. Ориентировочная цена моделей – около 9000–10000 рублей.



Мясорубка HR2723

CASO FW 2000 – мясорубка мощностью 2000 Вт с двумя скоростями работы и функцией реверса в необычном литом алюминиевом корпусе (это не преимущество, но красиво), очень удобная в сборке и хранении. Специальный рычаг помогает легко отсоединить камеру от корпуса – это можно делать мокрыми или жирными руками, все получится.



Рычаг, позволяющий легко разбирать мясорубку

Еще одна особенность – большой загрузочный лоток, тоже из алюминия. При готовке можно загрузить в него сразу все ингредиенты, во время хранения – все аксессуары и закрыть его крышкой: необычное решение. В комплект входит насадка для приготовления праздничных блюд – колбасок и печенья. Техника CASO недешева, эта модель стоит 14000 рублей.



Все в себя: хранение аксессуаров в лотке под крышкой

Выжимаем все соки

Соковыжималка, она же блендер, она же – мини-мельничка Panasonic MJ-DJ31 – хороша не только как «тройственный союз», хотя многофункциональность налицо. Гнездо привода можно установить центрифужную соковыжималку, измельчитель объемом 350 мл или блендер-кувшин. У этой модели (как и у не столь многофункциональных и более доступных по стоимости моделей Panasonic MJ-DJ01STQ и MJ-SJ01KTQ) есть необычная возможность наливать сок непрерывно в несколько стаканов, передвигая носик прибора от одного стакана к другому (носик передвигается в диапазоне 120 градусов). То есть на празднике можно поставить около соковыжималки стразу 4-5 стаканов или бокалов и наполнять их соком без остановки. При этом носик можно в любой момент приподнять, чтобы остановить капли: это уже не уникальная, но полезная функция.



Для большой компании

Кроме того, у этих соковыжималок очень большая загрузочная горловина – диаметром 75 мм. Это не необычно, такие модели есть и у других производителей (Philips, Kenwood, Braun, Scarlett) и возможность не резать плоды, а загружать их целиком тоже сокращают время приготовления. Соковыжималки Panasonic всегда отличались очень хорошим качеством отжима – и старая модель, и эти – новые. Мощность соковыжималок — 800 Вт, предусмотрено две скорости работы.



3-в-1: минус только в том, что нужно найти место для хранения деталей