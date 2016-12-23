Выбираем лучшие инновации 2016 года в бытовой технике

Мы вспомнили самые громкие и интересные инновации в бытовой технике за прошедший 2016 год и решили устроить голосование: какую из них вы, наши читатели, считаете мегакрутой и полезной? Голосуйте, и очень скоро мы назовем самую лучшую инновацию 2016 по версии читателей Ferra.ru.

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Альтернатива домашней химчистке





«Стирка» без воды и порошка в стиральной машине Siemens iQ700: озон освежает и удаляет запахи. Можно ухаживать за вещами, которым стирка противопоказана.

Холодильник на Windows с полупрозрачной дверью

Прямо в дверцу холодильника LG Smart Instaview Door-in-Door встроен экран спрятанного где-то в его недрах компьютера на настоящей Windows. Система полностью функциональна, на ней работает голосовой помощник Cortana, запускаются приложения, в том числе браузеры и офисный пакет Microsoft Office. Но также есть и специальная программа от самой LG, которая делает экран полупрозрачным, позволяя увидеть продукты на полках холодильник, и «приклеить» к ним виртуальные стикеры или напоминалки: например «Если уже вторник, то это молоко лучше не пить».

Полностью автоматическое приготовление домашней пасты





Паста-машина Philips HR2355/09 готовит домашнюю лапшу за несколько минут – от замешивания теста до формования: прибор делает разные виды пасты – макароны, лапшу и другие.

Безопасная и быстрая сушка и укладка волос



Тихий и не вибрирующий фен Dyson Supersonic с точной регулировкой температуры (в т. ч. 28 градусов) и магнитными креплениями насадок. И главное: фен не засасывает волосы.

Гигиеничная утилизация пыли





Беспроводной пылесос Dyson V8 с системой гигиеничного опустошения контейнера: встроенное в пылесборник силиконовое кольцо опускается и выталкивает всю грязь. Время автономной работы пылесоса увеличено до 40 минут.

Две чаши – два блюда одновременно

Мультиварка REDMOND SkyCooker CBD100S с двумя чашами: в одной борщ, в другой каша, и все это варится под музыку встроенной аудиосистемы. Помимо вместительности (размер каждой чаши 4,5 л), она еще и умная: с возможностью удаленного управления.

Одновременная стирка большого количества разных видов белья





Стирка сразу в двух барабанах, огромная загрузка (20,5 кг): стиральная машина LG TWINWash одновременно может постирать палатку, в которой жили в лесу, и нежное шелковое белье – в нижнем выдвигающемся барабане.

Тишина и покой во время уборки





Очень тихий пылесос Electrolux Ultrasilencer ZEN ZUSDELUX58: все тише, и тише, и тише, в этом году уровень шума удалось снизить до 52 дБ. Он и правда практически не шумит при очень хорошем качестве уборки.