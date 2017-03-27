Чем опасна «серая» техника, и как её избегать

«Серая» техника – та, что попала на прилавки нелегально: не только в обход таможенных пошлин, но и без обязательной для нашей страны сертификации. Часто её продают под видом «белой», но иногда покупатель делает такой выбор осознанно: чтобы сэкономить или купить то, что еще не начали продавать в России. Чем рискует покупатель, выбирая «серую» технику? Как понять, что вам предлагают такой прибор? А может, нет особой разницы? Чтобы разобраться, мы привлекли экспертов.

«Серая» — значит плохая?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что «серая» техника — это лотерея: может, будет работать нормально и долго, может, вообще не включится. Покупателю таких устройств не стоит рассчитывать на гарантийную сервисную поддержку. Кроме того, интерфейс гаджета (если это не смартфон) или бытового прибора в большинстве случаев не будет русифицирован, в комплекте вы не найдете инструкции на русском языке или даже европейской «вилки».

«Официальная поставка техники — залог её полной адаптации к эксплуатации в конкретной стране», — комментирует Алекcей Агапов, «Эльдорадо». — «начиная с наличия полноценной качественной инструкции, меню и панели управления на родном языке с корректным переводом всех функций и обозначений, присутствия в комплекте всех необходимых аксессуаров, и заканчивая адаптацией к характеристикам электрических и других коммуникаций (давление газа и водопровода, например – прим. ред.), а также к климатическим особенностям» (например, климатический класс у холодильников — прим. ред).



Знак сертификации Евразийского Таможенного Союза



Но самое важное, по мнению экспертов, в другом: «серая» техника не сопровождается необходимой сертификацией ЕАС (Евразийского таможенного союза) и не проходит предусмотренные протоколом этой организации испытания для получения сертификата и маркировки, а в программу испытаний ЕАС входит проверка на безопасность устройства по очень многим параметрам: электрическая, электро-магнитная совместимость и т. п. Кроме того, значок ЕАС означает, что прибор имеет право на обслуживание в сервисных центрах на территории стран-участниц (России, Казахстане, Белоруссии и еще нескольких странах).

«Не надо путать «серую» — неофициально ввезённую технику с контрафактом — стопроцентной подделкой. По качеству она может может и не отличаться от «белой»: ведь произведена она, как правило, на тех же заводах и теми же руками, просто покупать подобную технику всё равно что покупать краденное», — считает Алексей Марченко, ООО «Канди С.Н.Г.»

Можно ли купить под видом «серой» техники подделку

«Да, вы можете столкнуться с откровенным контрафактом, который является качественно выполненной подделкой, а по упаковке и по внешнему виду товара быть идентичным оригинальному», — считают эксперты. В крупных торговых сетях вероятность «нарваться» на такую сомнительную технику очень мала: все контракты и договоры поставок заключатся исключительно с официальными дистрибьюторами и производителями напрямую, что гарантирует продавцу получение только сертифицированной, проверенной и легальной для торговли продукции.



Фирменный гарантийный талон

«Серая» техника дешевле продающейся официально?

В некоторых случаях стоимость сертифицированного и «серого» товара почти идентична, но, как правило, «серая» техника дешевле «белой» на 10-20%, и многое зависит от спроса на модель. В себестоимости нелегально ввезенной техники не лежат дополнительные издержки: пошлины, затраты на продвижение (это делает официальное представительство, а «серые» продавцы просто пользуются результатами их труда), содержание сервисной сети. Специалисты «Русклимата» отмечают, что когда «серая» модель продается раньше официального анонса, особенно когда она относится к категории «ожидаемых», стоимость может быть значительно выше назначаемой после премьеры «рекомендованной розничной ценой». Ну, и в случае дефицита на «белую» технику продавцы контрафакта продают его гораздо дороже.

«Серый» продавец зачастую не несет никакой ответственности после продажи гаджета, «любезно» предлагая покупателю лично обратиться в компанию-производитель», — говорят в представительстве Xiaomi. «Продавцы контрафактной техники заинтересованы как можно быстрее продать приборы во избежание проблем с регулирующими и контролирующими органами государственной власти» – предупреждают в «Русклимате», а мы добавим: и спешат исчезнуть, переоформит бизнес на другое лицо или просто «слиться». Концов не найдете.

Виноваты покупатели

Мы наивно спросили экспертов, почему, несмотря на усилия государства и производителей, до сих пор существует рынок «серой» техники. Ответы таковы, что стоит задуматься. «Пока потребители считают для себя возможным покупать неофициальную технику, жертвуя гарантийным обслуживанием и не обращая внимания на то, кого они таким образом поддерживают, «серый» рынок продолжит существовать», — считают в Xiaomi. «Менталитет потребителя при цивилизованном рынке выберет платить за гарантию качества продукции и обслуживание: это своего рода страховка, заложенная в стоимость прибора», - говорят в «Русклимате».

Чем рискует покупатель, покупая контрафакт

При покупке любой контрафактной техники, потребитель все риски по качеству продукции возлагает на себя и остается один на один не только при поломке, но и при форс-мажорных ситуациях, возникших по причине дефекта прибора – например, пожаре, протечке с «ремонтными» последствиями или несчастном случае – например, поражении электрическим током, потребителю не к кому обратиться с претензией. Таким образом, потерять можно не только деньги и технику, но и гораздо больше. Регулярно, хотя и нечасто, случаются ситуации, когда компания-производитель по причинам безопасности отзывает какую-то партию товара, как это недавно случилось с газовыми плитами одного немецкого бренда. В этом случае, если у вас «серая» техника, то на нее условия возврата денег (определяется производителем по серийному номеру) могут не распространяться.



Этикетка энергоэффективности: один из признаков "белой" техники

Кроме того, если техника требует использования расходных материалов (сменных мешков, картриджей, лезвий, аккумуляторов, фильтров и т.п.), то купить «расходники» к неофициально ввозимой модели (если такая просто отсутствует на российском рынке), зачастую или очень трудно, или невозможно. То же самое, если сломается деталь – например, насадка пылесоса, мясорубки и т.п.

А что с международной гарантией? Ее нет?

Компаний, дающих на товар международную гарантию, дающую право отремонтировать прибор в любой стране мира независимо от места приобретения и легальности ввоза, крайне мало.

«Компания-производитель не несёт гарантийных обязательств за неофициально ввезённую технику, и в случае ее поломки покупатель вынужден будет за свой счёт устранять неисправности. Помимо того, что неофициально ввозимая техника может быть не рассчитана на эксплуатацию в России, а в редких случаях – изготовлена из материалов, не разрешённых для эксплуатации на территории нашей страны и несущих потенциальную угрозу здоровью», – предупреждает Алексей Марченко.

Как обезопасить себя от покупки «серой техники»

Рекомендуется покупать технику в официальных магазинах, но хорошо, если это известная сеть электроники, а если нет? Если это небольшой магазинчик или онлайн-магазин, установить легальность которого трудно?

При покупке вам должны выдать чек и заполненный фирменный гарантийный талон. Он должен содержать информацию на русском языке о гарантийных условиях и адреса сервисных центров, подпись и печать продавца. У продавца обязательно должно быть наличие сертификата EAC. Просите, если сомневаетесь. На коробке должна быть маркировка ЕАС и (или, если техника пролежала на складе с 2013-2014 года, такое может быть) только РосТест. Прибор должен быть укомплектован с сопровождающей документацией, меню, обозначения и панель управления должны быть на русском языке. У крупной техники должна быть этикетка энергоэффективности на русском языке.



Полный комплект, официальная поставка

Признаки «серости»

Отсутствие русских текстов на упаковке. Отсутствие сертификационных знаков РСТ или ЕАС на упаковке или внутренней документации. Нерусифицированные меню и панель управления. Информация на русском языке на коробке содержится в виде наклеек, а не в виде полноцветной полиграфической печати. Некомплектность поставки, несоответствие ее заявленной на официальном сайте производителя (не хватает насадок у пылесоса, не тот цвет, не та фактура, что на картинке, не та форма какой-то детали) и т.п. Любые другие внешние «странности».



Прибор явно сделан для России



А вот этот - нет



Если вы сомневаетесь: лайфхак

«На сегодняшний день рынок «серой» техники значительно сократился, и большинство ритейлеров не связываются с подобными схемами, так что, покупая технику в крупных федеральных сетях, покупатель застрахован от подобных рисков», – говорит Алексей Марченко. Другое дело – покупка в малоизвестных интернет-магазинах или на рынке, там можно столкнуться с чем угодно. Порой цена так заманчива, что сложно отказаться от покупки, и в этом случае необходимо подстраховаться.

Самый действенный способ – проверка серийного номера покупаемого устройства. В большинстве случаев по серийному номеру прибора можно проверить официальность поставки, часто это можно ли это сделать через официальный сайт или по телефону горячей линии производителя. Если там вам ответили, что фирма может это проверить, действуйте так: заказывайте в интернет-магазине, но выбирайте только «оплату при доставке». Когда технику привезут, выясните серийной номер и сверьте его официальность тем способом, который указал вам производитель. То же самое можно сделать, если вы приобретаете товар в неизвестном магазине или на рынке. Если возможности проверить серийный номер у вас нет, а продавец не вызывает доверия, от покупки лучше воздержаться.