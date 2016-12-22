Гаджеты, полезные для здоровья: факты против рекламы

Написать, что прибор полезен для здоровья – значит автоматически повысить его шансы на успех у покупателя. В «полезных» значатся соковыжималки, пароварки, йогуртницы, пылесосы, электрические зубные щетки, массажеры, очистители воздуха и многое другое. Польза их для здоровья для кого-то очевидна, для кого-то сомнительна, а некоторые из них могут и навредить при неправильном использовании (например, соковыжималка диабетикам или хлебопечка страдающим ожирением: под флагом "свое полезнее" этого "своего" можно съесть куда больше, чем магазинного). Или так любимый народом небулайзер: мало кто знает, что ингаляции должен назначать врач и есть много противопоказаний к использованию прибора. А что полезно всем без исключения? Разбираемся!

Удивительно, как агрессивно рекламируют электрические зубные щетки и как мало люди знают об ирригаторах (разве что помнят тост Остапа Бендера «За ирригацию Узбекистана»). Между тем настоящие, а не рекламные стоматологи рекомендуют пользоваться прежде всего ирригаторами – приборами, которые создают тонкую мощную струю воды, которой можно промывать межзубные промежутки и десневые «карманы», что совершенно необходимо при проблемах с деснами, при ношении брекетов, при наличии коронок и «мостов» да и вообще всем полезно, потому что щетка не вычищает остатки пищи между зубами, а зубная нить может дополнительно травмировать десны.

А что же электрическая зубная щетка? Полезный гаджет, но не всем и не настолько, насколько нам хотят внушить. Во-первых, она не формирует навыка чистки зубов – это возможно только с мануальной щеткой, поэтому первыми щетками для детей должны быть обычные щетки. Во-вторых, это прибор «для ленивых»: качество чистки зависит от формы головки, жесткости и качества щетинок не меньше, чем от количества их движений в минуту. Самая большая проблема при чистке зубов – то, что мы не охватываем пространства между зубами и труднодоступные участки («семерки», «восьмерки») — и точно так же можно не касаться их и электрической щеткой.



Стационарный ирригатор полости рта

Как выбрать ирригатор?

Ирригатор – простой прибор, особых технологий в нем нет. Ирригаторы бывают портативные (резервуар для воды от 100 мл, прибор легкий и его можно брать с собой) и стационарные — с большим объемом контейнера для воды. Стоит обратить внимание на возможность регулировать давление водяной струи и на наличие дополнительных разноцветных насадок, чтобы можно было пользоваться всей семьей. Кроме того, бывают специальные насадки «особого назначения»: для чистки языка, для носящих брекеты и т. п.

Удобно, если в конструкции предусмотрено крепление прибора на стену в ванной. Самые известные производители – Waterpik, Donfeel, AEG, Philips, Panasonic, Braun Oral-B. Один из самых интересных ирригаторов – модель Philips AirFloss Sonicare HX8111/12, в которой струя состоит не из воды, а из воздуха и мелких водяных капель.



Портативный ирригатор

Тонометр

При проблемах с давлением этот прибор совершенно необходимо иметь дома – просто потому, что любой грамотный врач, назначая препараты от гипертонии, обяжет проверять давление минимум два раза в день. Повышенным артериальным давлением страдают люди не только пожилые – гипертония молодеет и стабильно держится в лидерах основных причин ранних инфарктов и инсультов. Так что всем по тонометру!



Плечевой тонометр точнее манжетного

Как выбрать тонометр?

Самый простой и самый ненадежный вариант – тонометр на запястье (запястный). Его очевидный плюс – компактность и удобство. Чтобы им пользоваться, не нужна помощь другого человека, такой тонометр можно брать с собой куда угодно. Но врачи советуют все же иметь его как запасной или портативный вариант, а в основном пользоваться классическим тонометром с манжетой на плечо, его результаты точнее.

Для использования также важен наглядный дисплей, на котором все обозначения четкие и крупные. Полезна функция определения аритмии. Хорошо, если тонометр умеет рассчитывать средний показатель давления на основе нескольких (например, трех) измерений. Интересный вариант – тонометр с голосовым оповещением: очень подойдет пожилым людям. Важно помнить, что точность тонометра зависит от заряды батареи, поэтому в приборе должен быть индикатор состояния аккумулятора.

Глюкометр

А вот это случай, когда реклама абсолютно права: человеку необходимо знать свой уровень сахара в крови. Дело в том, что диабет второго типа – по большей части заболевание, начинающееся «не вдруг», а постепенно, и если выявить повышенный сахар на ранних стадиях, можно замедлить или вообще предотвратить его развитие. Диабет второго типа коварен: он может никак себя не проявлять очень долго, и человек будет думать, что здоров. Поэтому не стоит считать, что глюкометр нужен лишь больным диабетом. Им – само собой, но глюкометр – это мощное средство профилактики этого заболевания: ведь совсем несложно измерить сахар раз в месяц или два, и необходимо это практически всем.



Глюкометр может продлить жизнь

Как выбрать глюкометр?

Для пожилого человека мы рекомендовали бы выбирать простые приборы с четким большим экраном, крупными обозначениями и минимумом «интеллектуальных способностей»: памяти, расчёта средних показателей и т. п. Важно, чтобы им просто и удобно было пользоваться. Поэтому лучше всего, если весь обмен информацией между пользователем и глюкометром происходит без ввода кода тест-полосок вручную: есть модели, в которых просто нужно вставить в глюкометр специальный чип, и он распознает код.

Нужно обратить внимание на доступность в продаже тест-полосок к выбранной модели. Удобно, если глюкометр работает от батареек, а заряжается, как мобильный телефон — через разъём micro-USB. Для тех, кто не боится разнообразия функций и умеет общаться с гаджетами, можно порекомендовать глюкометры с функцией «до еды» и «после еды», чтобы понять, как съеденное влияет на уровень сахара. Есть глюкометры, позволяющие максимально точно отследить динамику сахара за 10-20 дней, иногда это очень нужно.

Электронные напольные весы

Люди, страдающие ожирением и избыточной массой тела, порой очень поздно спохватываются и просто не понимают, какой у них вес. Процедура взвешивания зачастую ассоциируется с медицинским кабинетом, с чем-то неприятным, отсюда несколько «страусиная политика» в этом вопросе. Однако контролировать здоровье без понимания своего веса невозможно, и сейчас есть масса (простите за каламбур) приборов, пользоваться которыми весело и приятно: этому способствует и «радостный» дизайн, и наличие дополнительных функций, например, определения массовой доли жира, костей, воды, расчета индекса массы тела и рекомендуемой суточной нормы калорий.



Веселое взвешивание

Как выбрать весы?

Об этом мы очень подробно рассказывали, но буквально перед новым годом появилась очень интересная модель весов Caso Body Energy, работающая не от батареек, а самого веса тела — вставая на весы, вы даёте им необходимый запас энергии весы. Идея отличная – не надо менять батарейки, не надо думать, как их утилизовать.



Весы, которым не нужна батарейка

Увлажнитель воздуха

Почему не воздухоочиститель? Потому что, во-первых, если вы не аллергик, то странно очищать воздух в помещении, ведь при выходе за его пределы вы столкнетесь со страшными «вирусами и микробами». А если форточку откроете? Это же страшно себе представить! Особенно занятно читать «тесты» и отзывы пользователей, пишущих, что прибор «здорово очищает воздух от сигаретного дыма». А не курить не пробовали в помещении?

Увлажнитель нужен не чтобы очищать, а чтобы именно поддерживать комфортный и необходимый для здоровья уровень влажности: 40-60% — тогда как без увлажнителя в наших квартирах во время отопительного сезона можно наблюдать уровень влажности 15-20%. Пребывание в таком сухом воздухе чревато ухудшением состояния слизистых, становящихся легко проницаемыми для вирусов и бактерий, плохо сказывается на состоянии кожи и волос, вредит домашним растениям.



Ультразвуковой увлажнитель воздуха с гигрометром

Как выбрать увлажнитель воздуха?

Быстрее всего поднимает уровень влажности паровой увлажнитель. Не так быстро, но тоже эффективно – ультразвуковой. Оба эти типа увлажнителя требуют контроля уровня влажности (есть опасность переборщить с увлажнением) и использования очищенной воды (ультразвуковой прибор из обычной воды сделает вам белый налет на мебели, а в паровом от нее быстрее образуется накипь на ТЭНе). Обычный увлажнитель не переувлажнит воздух, но поднимает уровень влажности очень медленно и нуждается в регулярной замене/промывке фильтров. Кстати, у нас есть подробная инструкция о том, как выбрать улажнитель.

Фильтр для воды

Фильтры для доочистки воды – полезные устройства, если только речь не идет о фильтрах обратного осмоса, которые полностью деминерализуют воду. Полезность фильтров для воды обратно пропорциональна качеству воды в вашем водопроводе: чем хуже вода, тем больше пользы от фильтра.



Не важно, какой фильтр, важно - какой картридж

Как выбрать фильтр для воды?

Чтобы фильтр для воды стал действительно полезным прибором (не важно, какой тип фильтра – под раковину или фильтр-кувшин), нужно сдать образец воды для анализа и выяснить, от чего в первую очередь надо доочищать вашу воду: от железа, от солей тяжелых металлов, от солей жесткости – и выбирать соответствующие сменные картриджи, потому что чистят воду именно они. Все виды картриджей очищают воду от соединений хлора и механических загрязнений. Очистка воды от бактерий и вирусов актуальна только если вы используете воду из колодца, скважины или открытого водоема: в водопроводной воде, согласно санитарно-гигиеническим нормам, содержание бактерий должно равняться нулю, и за этим очень следят. Кроме того, необходимо вовремя производить замену картриджей, чтобы не допускать на них роста патогенной флоры, и содержать фильтр в чистоте, если это фильтр-кувшин.