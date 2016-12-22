Гаджеты, полезные для здоровья: факты против рекламы
Написать, что прибор полезен для здоровья – значит автоматически повысить его шансы на успех у покупателя. В «полезных» значатся соковыжималки, пароварки, йогуртницы, пылесосы, электрические зубные щетки, массажеры, очистители воздуха и многое другое. Польза их для здоровья для кого-то очевидна, для кого-то сомнительна, а некоторые из них могут и навредить при неправильном использовании (например, соковыжималка диабетикам или хлебопечка страдающим ожирением: под флагом "свое полезнее" этого "своего" можно съесть куда больше, чем магазинного). Или так любимый народом небулайзер: мало кто знает, что ингаляции должен назначать врач и есть много противопоказаний к использованию прибора. А что полезно всем без исключения? Разбираемся!
Оглавление
- Ирригатор полости рта
- Как выбрать ирригатор?
- Тонометр
- Как выбрать тонометр?
- Глюкометр
- Как выбрать глюкометр?
- Электронные напольные весы
- Как выбрать весы?
- Увлажнитель воздуха
- Как выбрать увлажнитель воздуха?
- Фильтр для воды
- Как выбрать фильтр для воды?
Ирригатор полости рта
Удивительно, как агрессивно рекламируют электрические зубные щетки и как мало люди знают об ирригаторах (разве что помнят тост Остапа Бендера «За ирригацию Узбекистана»). Между тем настоящие, а не рекламные стоматологи рекомендуют пользоваться прежде всего ирригаторами – приборами, которые создают тонкую мощную струю воды, которой можно промывать межзубные промежутки и десневые «карманы», что совершенно необходимо при проблемах с деснами, при ношении брекетов, при наличии коронок и «мостов» да и вообще всем полезно, потому что щетка не вычищает остатки пищи между зубами, а зубная нить может дополнительно травмировать десны.
А что же электрическая зубная щетка? Полезный гаджет, но не всем и не настолько, насколько нам хотят внушить. Во-первых, она не формирует навыка чистки зубов – это возможно только с мануальной щеткой, поэтому первыми щетками для детей должны быть обычные щетки. Во-вторых, это прибор «для ленивых»: качество чистки зависит от формы головки, жесткости и качества щетинок не меньше, чем от количества их движений в минуту. Самая большая проблема при чистке зубов – то, что мы не охватываем пространства между зубами и труднодоступные участки («семерки», «восьмерки») — и точно так же можно не касаться их и электрической щеткой.
Стационарный ирригатор полости рта
Как выбрать ирригатор?
Ирригатор – простой прибор, особых технологий в нем нет. Ирригаторы бывают портативные (резервуар для воды от 100 мл, прибор легкий и его можно брать с собой) и стационарные — с большим объемом контейнера для воды. Стоит обратить внимание на возможность регулировать давление водяной струи и на наличие дополнительных разноцветных насадок, чтобы можно было пользоваться всей семьей. Кроме того, бывают специальные насадки «особого назначения»: для чистки языка, для носящих брекеты и т. п.
Удобно, если в конструкции предусмотрено крепление прибора на стену в ванной. Самые известные производители – Waterpik, Donfeel, AEG, Philips, Panasonic, Braun Oral-B. Один из самых интересных ирригаторов – модель Philips AirFloss Sonicare HX8111/12, в которой струя состоит не из воды, а из воздуха и мелких водяных капель.
Тонометр
При проблемах с давлением этот прибор совершенно необходимо иметь дома – просто потому, что любой грамотный врач, назначая препараты от гипертонии, обяжет проверять давление минимум два раза в день. Повышенным артериальным давлением страдают люди не только пожилые – гипертония молодеет и стабильно держится в лидерах основных причин ранних инфарктов и инсультов. Так что всем по тонометру!
Плечевой тонометр точнее манжетного
Как выбрать тонометр?
Самый простой и самый ненадежный вариант – тонометр на запястье (запястный). Его очевидный плюс – компактность и удобство. Чтобы им пользоваться, не нужна помощь другого человека, такой тонометр можно брать с собой куда угодно. Но врачи советуют все же иметь его как запасной или портативный вариант, а в основном пользоваться классическим тонометром с манжетой на плечо, его результаты точнее.
Для использования также важен наглядный дисплей, на котором все обозначения четкие и крупные. Полезна функция определения аритмии. Хорошо, если тонометр умеет рассчитывать средний показатель давления на основе нескольких (например, трех) измерений. Интересный вариант – тонометр с голосовым оповещением: очень подойдет пожилым людям. Важно помнить, что точность тонометра зависит от заряды батареи, поэтому в приборе должен быть индикатор состояния аккумулятора.
Глюкометр
А вот это случай, когда реклама абсолютно права: человеку необходимо знать свой уровень сахара в крови. Дело в том, что диабет второго типа – по большей части заболевание, начинающееся «не вдруг», а постепенно, и если выявить повышенный сахар на ранних стадиях, можно замедлить или вообще предотвратить его развитие. Диабет второго типа коварен: он может никак себя не проявлять очень долго, и человек будет думать, что здоров. Поэтому не стоит считать, что глюкометр нужен лишь больным диабетом. Им – само собой, но глюкометр – это мощное средство профилактики этого заболевания: ведь совсем несложно измерить сахар раз в месяц или два, и необходимо это практически всем.
Глюкометр может продлить жизнь
Как выбрать глюкометр?
Для пожилого человека мы рекомендовали бы выбирать простые приборы с четким большим экраном, крупными обозначениями и минимумом «интеллектуальных способностей»: памяти, расчёта средних показателей и т. п. Важно, чтобы им просто и удобно было пользоваться. Поэтому лучше всего, если весь обмен информацией между пользователем и глюкометром происходит без ввода кода тест-полосок вручную: есть модели, в которых просто нужно вставить в глюкометр специальный чип, и он распознает код.
Нужно обратить внимание на доступность в продаже тест-полосок к выбранной модели. Удобно, если глюкометр работает от батареек, а заряжается, как мобильный телефон — через разъём micro-USB. Для тех, кто не боится разнообразия функций и умеет общаться с гаджетами, можно порекомендовать глюкометры с функцией «до еды» и «после еды», чтобы понять, как съеденное влияет на уровень сахара. Есть глюкометры, позволяющие максимально точно отследить динамику сахара за 10-20 дней, иногда это очень нужно.
Электронные напольные весы
Люди, страдающие ожирением и избыточной массой тела, порой очень поздно спохватываются и просто не понимают, какой у них вес. Процедура взвешивания зачастую ассоциируется с медицинским кабинетом, с чем-то неприятным, отсюда несколько «страусиная политика» в этом вопросе. Однако контролировать здоровье без понимания своего веса невозможно, и сейчас есть масса (простите за каламбур) приборов, пользоваться которыми весело и приятно: этому способствует и «радостный» дизайн, и наличие дополнительных функций, например, определения массовой доли жира, костей, воды, расчета индекса массы тела и рекомендуемой суточной нормы калорий.
Как выбрать весы?
Об этом мы очень подробно рассказывали, но буквально перед новым годом появилась очень интересная модель весов Caso Body Energy, работающая не от батареек, а самого веса тела — вставая на весы, вы даёте им необходимый запас энергии весы. Идея отличная – не надо менять батарейки, не надо думать, как их утилизовать.
Весы, которым не нужна батарейка
Увлажнитель воздуха
Почему не воздухоочиститель? Потому что, во-первых, если вы не аллергик, то странно очищать воздух в помещении, ведь при выходе за его пределы вы столкнетесь со страшными «вирусами и микробами». А если форточку откроете? Это же страшно себе представить! Особенно занятно читать «тесты» и отзывы пользователей, пишущих, что прибор «здорово очищает воздух от сигаретного дыма». А не курить не пробовали в помещении?
Увлажнитель нужен не чтобы очищать, а чтобы именно поддерживать комфортный и необходимый для здоровья уровень влажности: 40-60% — тогда как без увлажнителя в наших квартирах во время отопительного сезона можно наблюдать уровень влажности 15-20%. Пребывание в таком сухом воздухе чревато ухудшением состояния слизистых, становящихся легко проницаемыми для вирусов и бактерий, плохо сказывается на состоянии кожи и волос, вредит домашним растениям.
Ультразвуковой увлажнитель воздуха с гигрометром
Как выбрать увлажнитель воздуха?
Быстрее всего поднимает уровень влажности паровой увлажнитель. Не так быстро, но тоже эффективно – ультразвуковой. Оба эти типа увлажнителя требуют контроля уровня влажности (есть опасность переборщить с увлажнением) и использования очищенной воды (ультразвуковой прибор из обычной воды сделает вам белый налет на мебели, а в паровом от нее быстрее образуется накипь на ТЭНе). Обычный увлажнитель не переувлажнит воздух, но поднимает уровень влажности очень медленно и нуждается в регулярной замене/промывке фильтров. Кстати, у нас есть подробная инструкция о том, как выбрать улажнитель.
Фильтр для воды
Фильтры для доочистки воды – полезные устройства, если только речь не идет о фильтрах обратного осмоса, которые полностью деминерализуют воду. Полезность фильтров для воды обратно пропорциональна качеству воды в вашем водопроводе: чем хуже вода, тем больше пользы от фильтра.
Не важно, какой фильтр, важно - какой картридж