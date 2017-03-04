Что подарить маме на 8 марта? 15 идей идеальных подарков для самых разных мам

«Мамы разные нужны», и разным мамам нужны разные технические подарки. Как угадать и подарить именно то, что понравится? Подбираем идеальный подарок для каждой мамы.

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Активная работающая мама

Времени у нее мало, домашних дел много. Ей нужно то, что облегчит ей домашние хлопоты и подарит время, которое она может потратить на себя. Кухонная техника — первое, что приходит на ум, но все же за ней нужен уход: блендер или мясорубку — собрать-разобрать и помыть, а мультиварки почти у всех уже есть (ну, если еще нет — почитайте про недорогие индукционные мультиварки). Какие еще есть варианты?

Посудомоечная машина

Если даже ее некуда встроить, можно присмотреться к компактным моделям. Если место есть, то лучше всего обсудить желаемые размеры модели, потому что по функциональности современные посудомоечные машины отличаются несильно — скорее, по экономичности и качеству мытья. Кстати, у нас есть подробный гид по выбору посудомоечных машин.



Компактная посудомоечная машина

Парогенератор

Если мама гладит, то утюг с парогенератором — это то, что сократит время на глажку в несколько раз, не говоря уже о физических усилиях. Да, это довольно громоздкая техника, и ей надо найти место, но есть и вполне компактные и эффективные парогенераторы.



Парогенератор Tefal

Мама на диете или спортивно-походная мама

Пароварка? Уже есть. Умные часы и шагомер? Она уже скачала нужные приложения на смартфон. Но вариантов еще масса.

Диагностические весы

Это неправда, что женщины не любят взвешиваться. Когда они занимаются собой, то делают это обязательно. «Умные» диагностические весы расскажут ей всё о составе тела, весе, да еще и дадут рекомендации по суточной норме калорий. Кроме того, производители ушли от скучного дизайна, и почти все современные модели весов выглядят стильно и нетривиально.

Спортивный мини-блендер

Европейский тренд — приготовить в блендере смузи или даже суп и взять его с собой прямо в той емкости, в которой готовили. Для этих целей существуют небольшие настольные блендеры с герметично закрывающимися бутылками вместо традиционных чаш. Вжух — и полезный микс готов, и спортивно-активная мама кидает эту бутылку в модный рюкзачок и бежит по делам.

Мама-бабушка с маленькими внуками

Ей тоже пригодится спортивный блендер — весной и летом очень удобно брать на прогулку смузи, да и парогенератор с посудомойкой не помешают. Но мамам-бабушкам пригодится и кое-что еще: ведь ребенка надо развлекать и обучать.

Мультипекарь или мультимекер

Эти приборы совмещают в себе возможности вафельницы, орешницы, пончик-, маффин- и капкейк-мейкера, а также сэндвичницы. В общем, такая штука со сменными пластинами, в которой можно делать горячие бутерброды, печь вафли, пончики, маффины и всякие другие плюшки разной формы. Дети обожают возиться с тестом, печь, и, конечно, есть вкусности. Но больше всего они любят угощать всех своими произведениями. У ребенка всегда будет готов подарок на день рождения для друзей или родителей, и самое главное – чтобы печь, им не надо включать духовку: под руководством бабушки они могут все делать сами. А бабушка получит массу удовольствия.

Мороженица

Дитя любит мороженое, но бабушка волнуется: из чего его делают, сплошные «Е2-Е4». А как любят дети сами делать мороженое! В общем, «маст хэв».



Мороженица

Беспроводной вертикальный пылесос

Разобраться с последствиями детских шалостей и промахов, быстро привести в порядок кухню, прихожую, игровую зону для ребенка – для всех этих целей вертикальный беспроводной пылесос незаменим. Лучше выбирать модель «2-в-1» со съемным ручным модулем или съемной трубой, чтобы можно было пылесосить мебель и сиденья автомобиля.



Беспроводной вертикальный пылесос Samsung

Мама – борец за здоровье

Борьба за здоровье может быть разумной, а может проявляться покупками сомнительных приборчиков, браслетов и фитнес-гаджетов. Подарите то, что действительно нужно.

Глюкометр

Скорее всего, у нее уже есть куча приспособлений для оздоровления — полезных и не очень. Но может не быть очень важного прибора — глюкометра. А между тем, это то, что совершенно необходимо иметь людям в возрасте от 40 лет. Нет, это нужно не только диабетикам: контролировать уровень сахара в крови рекомендуется всем. Такой подарок — проявление заботы.

Ирригатор полости рта

В определенном возрасте трудно найти человека, у которого нет проблем с зубами и деснами или нет коронок и «мостов». И всем этим людям абсолютно необходим ирригатор, правда, большинство из них даже не слышали, что такое бывает.

Ирригатор при помощи тонкой струи промывает межзубные промежутки, удаляя все то, что оставляет щетка при обычной чистке. Любой не рекламный, а настоящий стоматолог рекомендует не жвачку жевать, а чистить зубы ирригатором. В общем, эта штука действительно нужна для поддержания здоровья зубов и десен, и в итоге экономит деньги на посещении стоматологов. Можно выбрать стационарный ирригатор для семьи, а можно персональный — портативный.



Портативный ирригатор: можно брать с собой

Массажный мат

На самом деле, подойдет любой хороший массажер: для воротниковой зоны, для ног, накидка на кресло или автомобильное сиденье, но только не антицеллюлитный — и мама обидится, и такие массажеры, как правило, бесполезны. Нам больше всего нравятся массажные маты: массируется все тело, а мама отдыхает.



Массажный мат Medisana

Творческая мама

Не важно, каким творчеством она увлекается — важно, чтобы она любила всякие новшества, которые помогают творить активнее и открывать что-то новое.

Мы не стали здесь писать отдельно о мамах, которые любят готовить, ведь таких большинство, и выбрать для них можно то, что они просят. Но есть модели, о существовании которых они просто могут не знать. Например, и такая вот штука, которая сама и вымешивает тесто, и формует пасту разной формы. Ну, а покрасить его овощными соками в разные цвета мама догадается.



Паста-машина

Швейная машина с электронным управлением

Мамы, которые обожают шить и пользуются старыми и проверенными швейными машинами, иногда просто не догадываются, сколько возможностей есть у современной компьютерной швейной техники и насколько она облегчает процесс шитья и способствует творческому процессу. Выбрать можно все: вид строчки, размер стежков, толщину ткани, вышивку...



Компьютерная швейная машина Brother

Дизайнерская бытовая техника

Чайники, тостеры, кофеварки, микроволновки, увлажнители воздуха и холодильники в стиле ретро обрадуют маму, которая увлекается дизайном. Даже если у нее есть такая техника, она найдет, куда вписать эту. А старую — на дачу, весна близко.



Увлажнитель в стиле ретро Stadler Form

Знакомые удивляются — мама выглядит потрясающе, вот это генетика! Но чаще всего, это еще и труд. Ежедневная укладка, свежий маникюр, ухоженное лицо — с определенного момента это результат работы и применения хорошей техники по уходу за собой.

Массажер для лица

Сейчас такие вещи выпускают многие бренды, но лучшие — у Philips и Braun. Как правило, такие массажеры снабжены несколькими вращающимися насадками – для массажа, мягкого очищения и пилинга. Некоторые модели работают и как эпиляторы для лица, с помощью которых можно скорректировать форму бровей, в некоторых применются инфракрасное излучение, микро-токи, вакуумный массаж.



Прибор для ухода за лицом Philips VisaPure Advanced SC5370

Расческа с ионизацией

Приборы для укладки не все женщины жалуют — горячо и неполезно для волос. А чаще всего только они знают, какая форма плойки или насадки им нужна. А вот расческа, которая ухаживает за волосами, — отличная вещь: отрицательно заряженные ионы снимают с волос статическое электричество и делают волосы более гладкими и блестящими. Но, кстати, есть расчески, которые могут нагреваться и работать еще и как выпрямитель — но не «утюжок», который портит волосы, а в щадящем режиме.



Расческа с ионизацией

Если ваша мама за рулем, то почитайте наш обзор полезных гаджетов для автомобиля, а если у вас мама-гик (ну вдруг!), то ей понравятся полезные USB-гаджеты, которые маскируются под бытовую технику.