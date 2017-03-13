Как вести себя в магазине электроники: 15 секретов опытных покупателей

Почему-то бытовую технику люди покупают как-то особенно мучительно. Большая, с неведомыми технологиями, надолго — ошибиться страшно. Читайте нашу инструкцию, она научит вас избегать психологического давления продавца и делать выбор более осознанно.

Определитесь, что конкретно вам нужно, и не берите лишнее

Если вы идете в магазин за феном, то покупайте фен, если за микроволновкой — только ее. Вам обязательно предложат что-то еще — по акции, по скидке, за бонусы — это обязанность продавца, он не виноват, от него это требуют. Дело даже не в том, что вам навяжут что-то плохое или дорогое, выдав за дешевое. Просто вам может быть совершенно не нужен этот блендер, чайник или тостер. На такие предложения надо говорить или «нет, спасибо» или «я подумаю» (и действительно подумать: дайте себе время на размышление). По прошествии даже десяти минут ваш покупательский пыл утихнет, вы выйдете из зоны контакта с продавцом и освободитесь от большинства посторонних влияний: продавца, атмосферы магазина и т. п.

Фото: Sakhalin.Info

Вооружитесь минимальными знаниями о технике

Нельзя вообще ничего не знать о технике, которую собираетесь покупать. Не говорите продавцу: «Я совсем ничего не понимаю в стиральных машинах, расскажите мне все» — ведь он вам расскажет... Бытовая техника не такая сложная, как смартфоны и компьютеры, и можно определиться с основными параметрами: хотите вы мешковый пылесос или циклонный, холодильник с "No Frost" или без, шнековую или обычную соковыжималку, стиральную машину с сушкой или без нее, погружной или стационарный блендер. Перед походом в магазин максимально сузьте зону поисков и имейте несколько четких критериев: габариты, стиль и дизайн, необходимые функции. А вот по материалам, особенностям технологий, дополнительным возможностям, сервисному обслуживанию пусть проконсультирует продавец.

Выбирайте онлайн, смотрите «живьем», покупайте онлайн

Это идеальный вариант, хотя с третьим пунктом можно поспорить: иногда хочется купить вот именно этот экземпляр, который держал в руках, чтобы быть уверенным.

Зачем смотреть на бытовую технику «живьем»? Разная техника — разные нюансы. Например, «встройка», от которой будет зависеть внешний вид кухни: надо оценить цвет, глянцевость или матовость покрытий, фактуру материала (картинка, которую вы видели в каталоге, может «врать»), не выглядит ли она дешево, насколько комплект техники будет сочетаться с обоями, плиткой, цветом и материалом кухни (берете плиточку или ее фото, кусочек обоев или фото — и прикладываете).

Такую технику, как блендер-комбайн или мясорубку и вообще любой прибор, который надо собирать-разбирать, тоже желательно «пощупать» и в идеале собрать-разобрать, чтобы оценить, насколько это удобно. Дискомфорт при сборке — основная причина, по которой малая кухонная техника превращается, как говорят американцы, в «слонов» на кухне: стоит и не используется. То же самое с громоздкостью: даже зная габариты, по картинке иногда сложно себе представить, что аэрогриль или соковыжималка может занять слишком много места.

Есть техника, которую надо «послушать»: те же мясорубки, соковыжималки, фены, пылесосы, холодильники — пользователи после покупки очень часто жалуются на шум.





Обращайте внимание на этикетку энергоэффективности

Лучше сразу подумать о «стоимости владения» техникой и обратить внимание на специальную этикетку с цветными полосками. Она расскажет про класс энергоэффективности (лучше от А+), расход электричества и воды, уровень шума и соответствия принятым стандартам для определенного вида техники (класс стрики и отжима для стиральной машины, класс мойки и сушки для посудомоечной машины и т. п).

Этикетка энергоэффективности удобна тем, что на ней не только прописаны цифры и параметры конкретного прибора, но и наглядно в виде цветных диаграмм отображены нормы других классов энергоэффективности, стирки, мойки, сушки и т. п., чтобы можно было быстро всё понять и сопоставить данные. Этикетка выдается товару после прохождения независимых испытаний, она совершенно беспристрастна и объективна — в отличие от продавца и людей, пишущих отзывы.

Не кидайтесь на «новинки этого сезона»

Мода и тренды в бытовой технике, конечно, существуют, но усовершенствования в большинстве своем не глобальны и не делают модели, вышедшие на рынок год или два назад, морально устаревшими. Крупные компании стараются выводить с рынка старый ассортимент, а на новые модели устанавливают новые и более высокие цены, но есть много приборов, которые на рынке давно, по которым много отзывов и за которые не придется переплачивать.

Проверяйте цены в интернете

Не кидайтесь на желтые и красные ценники. Большинство «акций» являются не больше чем акциями по привлечению внимания. Липовые скидки — это уже традиция, даже в «Черную пятницу» и «Киберпонедельник». Но есть и неплохие «акции», например, скидка за утилизацию старой техники и её вывоз: продавец не может заранее знать, есть ли у вас старая техника, поэтому этот вид скидок как раз работает.

Наклоняйтесь

Искусство расставлять товар на полках и вообще размещать его в торговом зале опирается на целый свод маркетинговых приемов и уловок, манипулирующих сознанием покупателя. Так, товары, стоящие на полках на уровне глаз, как правило, дороже, чем те, которые стоят ниже, хотя могут мало чем отличаться по функциональности: бренд может платить магазину за «премиальное» размещение. Кроме того, новинки, которые стоят дороже, тоже размещают так, что они бросаются в глаза.

Научитесь говорить продавцу «нет, спасибо» и не чувствовать вины

Техника продаж предусматривает установление личного контакта между продавцом и покупателем, чтобы размыть границы личного пространства клиента и вовлечь его в некое общее пространство, сделаться ближе. Знакомому, да еще такому дружелюбному, тратящему на вас время (да ведь это его работа!) и опытному в том, в чем вы ничего не понимаете, труднее сказать «нет». Покупателю часто кажется, что он уже чем-то обязан продавцу, который уделил ему столько внимания.

Продавец может расспросить о каких-то персональных предпочтениях, делах семейных, рассказать о себе. И вот он уже не «Петр, стажер», как написано на его бейдже, а ваш знакомый Петр, мама которого обожает готовить в мультиварке, сестра пользуется эпилятором, а сам он взял две таких микроволновки: одну домой, другую на дачу — и страшно доволен. «Спасибо, Петр, очень приятно было с вами поговорить, мне надо подумать».

Не умничайте и не воспитывайте продавца-консультанта

Бросьте этот поучительный тон. И даже не потому, что это некрасиво и вы потратите время. Покупателей-«всезнаек» не любят, и наиболее азартные и профессиональные продавцы считают делом чести такого покупателя незаметно для него «развести»: хорошо, если просто на лишнее приобретение, плохо — если на заведомо некачественный товар.

Отсекайте все лишнее

Умные функции, удаленное управление, ионизация и антибактериальные покрытия, суперрежимы и программы — в технике много «приманок», мы даже о некоторых из них написали отдельно.

Оцените необходимость, стоимость и доступность расходных материалов

Не забывайте про мешки для пылесосов, фильтры для кондиционеров, вытяжек, пылесосов, воздухоочистителей, картриджи от накипи для парогенераторов, пакеты для вакууматора. Выясните заранее или в крайнем случае спросите у продавцы, как часто нужно их менять, сколько стоит комплект, есть ли эти расходники прямо сейчас в продаже в этом магазине.

Внимательно читайте кредитный договор или договор страхования

Продавец вам расскажет про плюсы кредита и страховки, а вы спросите о минусах и вообще возьмите паузу, подумайте, необходимо ли вам это. Что касается страховки, многие покупатели сталкиваются с предложением о ее покупке неожиданно, будучи уже перегруженными технической информацией и муками выбора, поэтому часто берут ее «не глядя», а это неправильно.

Проанализируйте, что такого покрывает страховка, чего не дает обычная гарантия, насколько она вам нужна. Часто за страховку хотят сумму, равную трети или четверти стоимости прибора, что равно стоимости обычного ремонта, а еще неизвестно, сломается ли техника.

Напишите список «мелочей» заранее

Около касс покупателя ждут наушники, батарейки, лампочки, флешки и всякие мелочи, которые могут быть нужны, а может, и нет. Чаще всего — нет. Но группирование мелочей около касс формирует у покупателя желание купить их на всякий случай: пока стоишь в очереди, рассматриваешь все это и соблазняешься. Если вы собрались в большой магазин электроники, то напишите список покупок — не только основных, но и вот этих, мелких, которые, кстати, разоряют не хуже крупных.

Проверьте, чтобы гарантийный талон был заполнен

Четко прописанные название магазина, дата, подпись продавца, число, печать (неразмытая), срок гарантии, список сервисных центров — никаких «мы никогда это не пишем и все в порядке», никаких пустых мест.

Зарегистрируйте покупку на сайте производителя

Некоторые производители при регистрации купленного товара на официальном сайте дают на прибор расширенную гарантию, вносят его в базу данных, и вам будет легче взаимодействовать с сервисными службами в случае необходимости.