Гид: как выбрать посудомоечную машину

Подруга шутит, что посудомоечная машина – хранительница домашнего очага. Я – и это не шутки – вылечила сустав на руке, только перестав мыть посуду вручную. Коллега-эксперт считает посудомоечную машину самой полезной для здоровья техникой (все болезни от нервов, все нервы от посуды). Кроме того, экономия: на мытье 12-14 комплектов посуды в машине уходит всего 7-10 литров воды. В общем, причин купить ее – масса, а на что обратить внимание – расскажем.

Что влияет на стоимость

Увы, в первую очередь, цену определяют бренд и позиционирование, а также новизна модели и наличие какой-нибудь «фишки». Например, суперкороткой программы или сенсорного управления, когда машина сама без вас разберется, какой режим выбрать. «Фишка» может быть липовой: например, один бренд в 2016 году красиво назвал свою систему сушки «пауэрдрай», красочно описал эту «уникальную технологию», а на деле это конденсационная сушка – самая старая и недорогая технология, которая давным-давно применяется. Ну, может, чуть усовершенствованная. Мониторинг рынка показывает, что модели уважаемых фирм, стоящие в районе 20–30 тысяч рублей, мало чем отличаются от супердорогих моделей. Но наличие одной-двух дополнительных программ (неизвестно еще, нужны ли они) может увеличить стоимость в полтора-два раза. Надо понимать, что перед выходом на рынок любая модель проходит сертификацию, где ей присваиваются класс мойки и класс энергопотребления. Так вот, класс мойки сейчас уже почти у всех машин самый высокий – А. Но для качественного мытья необходимо правильно пользоваться машиной: не перегружать, не перекрывать отверстия подачи воды и не блокировать лопасти. Кроме того, результат во многом зависит от выбора моющего средства.



Класс А+++ уже не редкость

Еще один фактор – бережное расходование ресурсов: воды и электричества. Самый высокий подкласс энергопотребления – А+++, машину с энергопотреблением ниже А+ покупать вообще нет смысла. Еще год или два назад приборы с самым высоким классом были так дороги, что казалось, они никогда себя не окупят даже процентов на десять, то сейчас есть несколько новинок с классом А+++ (и уже не совсем новинок) – полноразмерных, больших (с шириной 60 см и вместимостью 12 комплектов) и стоящих в районе тридцати-сорока тысяч рублей: это просто средняя цена на посудомоечную машину без наворотов. Посудомоечные машины тратят довольно много электричества – ведь они подогревают воду, и часто довольно сильно: до 60-70 градусов (зависит от программы). Некоторые модели сушат посуду при помощи горячего воздуха и... горячей воды (об этом ниже). Если использовать машину ежедневно, то прибавка к сумме, которую вы платите за свет, будет существенной, и энергоэффективные приборы за несколько лет использования могут сэкономить очень прилично.

Тип водонагревателя — обычный ТЭН внутри машины или проточный замкнутый водонагреватель снаружи корпуса — тоже влияет на стоимость: последний современнее, дороже, экономичнее и быстрее нагревают воду. Кроме того, если использовать обычное моющее средство (не таблетку, уже содержащую специальную соль для посудомоечных машин), то нужно предварительно определить жесткость воды. Есть модели, которые автоматически определяют жесткость и требуют добавки соли при помощи индикации, а есть те, для которых это делается «вручную»: надо купить специальный набор для определения жесткости воды (первый такой набор обычно входит в комплект машины).

Вместимость, или загрузка

Она измеряется комплектами посуды, а они, в свою очередь, считаются так: три тарелки (обычная, глубокая и десертная), чашка, блюдце, ложка и вилка. Почему тут нет ножа – науке неизвестно, и вообще это измерение вместимости комплектами посуды условно: реальная вместительность все же меньше, чем заявлено, но дает определенное представление о том, сколько посуды входит в машину. В машины шириной 60 см входит в среднем 10-12 комплектов (бывает до 14-16), 45 см — 8–10, в компактные машины — 3–6.

Встраиваемые, частично встраиваемые, отдельно стоящие

Машины шириной 60 и 45 см («слим») могут быть отдельно стоящими (удобно, если кухня уже обставлена и не так уж важно, как машина будет сочетаться с мебелью); встраиваемыми полностью (целиком прячутся за фасад – не портят интерьер, но чтобы управлять машиной или отслеживать цикл мойки, придется открывать дверцу шкафчика); встраиваемой частично: удобный вариант, когда машина строена в нишу и закрыта дверцей, а ее панель управления остается на виду. Очень удобны отдельно стоящие машины с возможностью установки под столешницу.



Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Ширина: 60 или 45 см?

Глубина всех машин — 60 см (у «встройки» может быть 58-59 см), а ширина может варьироваться: 45 или 60 см. Разница в 15 см весьма ощутима, но многие пользователи жалуются, что у моделей 45 см есть общий недостаток: обязательно есть зоны, куда не достают струи воды, и посуда хуже отмывается. Скорее, дело в том, что узкую машину всегда забивают под завязку, а в полноразмерной остается место, посуду можно разместить свободнее и не по краям.



Настольная компактная посудомоечная машина

Компактные посудомоечные машины

Это вариант, когда совсем мало места или найти его в уже оформленном кухонном пространстве трудно. В первом случае компактная машина может быть встраиваемой, во втором – настольной, ее можно устанавливать везде, куда «дотянутся» водопровод и слив. Конечно, для большой семьи мини-посудомойка не подойдет, а для двух-трех человек – вполне, особенно если обедают они не дома. Candy выпускает модель Trio – мини-посудомойка совмещена с духовкой и варочной поверхностью, и Duo – только с духовкой.



Встраиваемая компактная модель сопоставима по размерам с микроволновкой

Организация внутреннего пространства

У полноразмерных машин шириной 60 см часто для столовых приборов чаще всего используется специальная корзина (или две), куда вертикально ставятся ложки, вилки, ножи. Это удобнее, чем специальный выдвижной ящик для приборов (чаще применяется в моделях шириной 45 см). Недостаток ящика: если просто положить туда вилки-ложки, то они отмываются плохо, надо их фиксировать, а это занимает время.



Вот так не очень удобно раскладывать ложки

В полноразмерных машинах и реже в узких моделях может быть предусмотрена возможность изменения высоты верхней корзины. Если внизу стоят высокие кастрюли или большие тарелки, то верхнюю корзину можно установить повыше, чтобы все поместилось. Если в верхнюю корзину поставили высокие бокалы – наоборот.

Для стеклянной посуды – бокалов, стаканов – в некоторых моделях предусмотрены специальные силиконовые держатели и фиксаторы. Но у меня ни разу не было случая, чтобы бокал разбился в машине без этих приспособлений. Но, может, просто везет?

Наличие всевозможных боковых полочек – приятный бонус, обычно они пригождаются, потому что есть множество кухонных мелочей, не входящих в традиционные комплекты посуды, но нуждающиеся в мытье.



Держатели бокалов

В некоторых дорогих моделях есть освещение камеры – удобно, конечно, но можно обойтись. В последней одной из последних моделей Electrolux (ComfortLift RealLife) нижняя корзина автоматически поднимается наверх (как бы выезжает), что позволяет не нагибаться при загрузке и выгрузке посуды.

Сушка бывает разная

Есть три технологии сушки, и у каждой свои плюсы и минусы. Классов сушки три — А, В, С, самый высокий — А.

Конденсационная: по окончании цикла мытья посуда ополаскивается горячей водой, после чего влага испаряется, затем конденсируется на внутренних поверхностях камеры и постепенно стекает в специальный отсек. Плюсы: во-первых, это дешевая технология, во-вторых, она не ломается отдельно – только вместе с машиной. Минусы: долго сушит. Через несколько часов посуда будет сухой, но сразу после мойки – нет.

Турбосушка (сушка горячим воздухом) – это обдув тарелочек горячим тепловентилятором. Плюс — быстрота. Минусы: если тепловентилятор сломается, то сушки не будет, и в целом это более дорогая технология, может влиять на стоимость машины.

Цеолитная сушка – самая-самая современная и продвинутая, хотя, казалось бы – чего уж проще: в специальной емкости находится специальный минерал – цеолит, который впитывает влагу и выделяет тепло. Плюсы: быстро, ничего не ломается, экологично (не требует лишних затрат на электроэнергию). Минусы: дорого, пока доступно только в довольно дорогих приборах.



Цеолитная сушка: дорого и эффективно

Управление и программы

Почти все машины, представленные сейчас на рынке, имеют электронное сенсорное управление, позволяющее комбинировать режимы и программы мытья и ополаскивания, добавлять опции и активировать функции в процессе. Ход мойки и текущий режим отображается на дисплее. Но на самом деле есть определенный «джентльменский набор», который нужен всем, а есть куча возможностей, которые не используются, но влияют на стоимость машины в сторону увеличения. Наиболее нужные режимы: интенсивная мока; половинная загрузка; быстрая программа; дополнительное ополаскивание (для аллергиков и для маленьких детей); отдельное ополаскивание (можно использовать как дополнительное, можно применять, чтобы перед праздничным «выгулом» освежить сервиз, давно стоящий в буфете); замачивание (или предварительное ополаскивание) для сильно загрязненной посуды с присохшей грязью; функция отложенного старта (можно стирать ночью, когда электроэнергия дешевле, или во время отсутствия людей, чтобы не беспокоил шум).



Посудомоечная машина с поднимающейся нижней корзиной

Приборы с сенсорным управлением самостоятельно определяют объем и массу загруженной посуды, уровень загрязнения и индивидуально подбирают количество воды и расход электричества для конкретной операции. Для аллергиков и родителей малышей мы рекомендуем присмотреться к моделям с сенсором чистой воды, чтобы быть уверенными в чистоте посуды и полном удалении моющего средства.

Уже не редкость посудомоечные машины с возможностью удаленного управления. Это не будет просто игрушкой, если вы хотите, например, купить машину пожилым родственникам и помогать им ею пользоваться: им надо только загрузить посуду, а выберете режим, подберете программу, включите машину и отследите процесс уже вы.



Держатели для чашек: специальные прищепочки



Есть программы, которые вроде и нужны, но при ближайшем рассмотрении, конечно, являются просто маркетинговыми «штучками». Например, автоматическая программа: она сама подбирает режим мытья, если задать параметры. В итоге от пользователя требуется больше действий, чем если бы он просто выбрал программу сам, а не указывал степень загрязненности и количество посуды. Или био-программа: в ней, мол, работают энзимные моющие средства. Во-первых, любое средство для посуды должно удалять белки, жиры и углеводы – посуда гладкая, это не ткань, куда грязь въедается. Во-вторых, это означает просто использование воды с температурой около 40 градусов – в любой машине есть такие программы – например, для средне-загрязненной посуды. Эко-программа обещает экономить энергию, а на самом деле она просто моет при не очень высокой температуре и не очень долго. В любой машине есть такие программы без громких названий. Кстати, функция мытья при половинной загрузке есть практически у всех моделей, кроме компактных, и она-то реально помогает экономить ресурсы, надо только посмотреть в инструкции, в какой короб – верхний или нижний – следует загружать посуду в конкретной модели.

Программа дезинфекции (гигиены, программа для детской посуды) – это режим мойки при высокой температуре (70 градусов).



Для детской посуды подойдет специальная программа или мойка при высокой температуре

Безопасность

Защита от протечек

Как и у стиральных машин, защита может быть полной или частичной. Полная защищает и корпус, и шланги, частичная – что-то одно. Защита корпуса – это определение переполнения водой специального поддона и отключение машины в этом случае, а уже имеющаяся в машине вода просто сливается в водосток.

Блокировка от детей

Такая функция не очень часто встречается. Но существуют специальные фиксаторы, препятствующие открыванию дверцы, их можно купить отдельно.

Возможность подключения к горячей воде

Правильнее сказать: и к холодной, и к горячей воде. В линейке каждого крупного производителя есть несколько таких моделей. Это актуально, если выгоднее сразу заливать горячую воду, чем подогревать ее. Но надо учитывать, что горячая вода в водопроводе не такая чистая, как холодная, и тоже оставляет накипь на ТЭНе, как и подогревающаяся в машине. То есть машина с таким подключением требует большего внимания в плане профилактики состояния ТЭНа. Кроме того, есть ограничение по температуре: как правило, в машину запрещено заливать воду с температурой выше 60 градусов (а иногда и 50, зависит от модели). Так что есть риск не угадать.