Как продлить жизнь холодильника: 6 основных правил

Зависит ли от нас, как долго прослужит холодильник? Специалисты уверены, что да. Соблюдайте эти 6 правил, и холодильник будет работать хорошо и жить долго.

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Перевозите правильно

Жизнь холодильника в доме начинается с правильной перевозки. Основные правила:

холодильник нельзя переводить в горизонтальном положении

внутренние полки нужно вынуть

дверцы — заклеить скотчем

компрессор — если его видно — закрепить.

Устанавливайте ровно

Второй шаг — правильная установка холодильника. Главное — ровно, по уровню, можно с легким наклоном назад, чтобы дверца плотнее прилегала под собственным весом; на небольшом расстоянии от стены. Холодильник нельзя ставить рядом (менее 50 см) с отопительными и нагревательными приборами, плитой, духовкой, микроволновкой и т. п.

Мойте и размораживайте

Регулярный уход и правильное размораживание (второе не требуется только моделям с системой автоматической разморозки No Frost). Мыть холодильник надо хотя бы раз в три месяца, а лучше чаще. Нельзя использовать агрессивные моющие средства и абразивы. В холодильниках с «плачущей стенкой» нужно содержать эту самую стенку в чистоте, потому что иначе может засориться сток воды, находящийся внизу нее. В случае засора стока его аккуратно прочищают либо специальным приспособлением, либо чем-то неострым и гибким, например, трубочкой для коктейля.





Препятствуйте потерям тепла

Нельзя ставить в холодильник теплые и горячие продукты. Вообще следует всячески препятствовать потерям тепла в камерах, потому что это дает дополнительную нагрузку на компрессор и, соответственно, он быстрее выработает свой ресурс.

Берегите уплотнитель и открывайте дверцу за ручку

Необходимо следить за состоянием уплотнителя дверей, особенно если в доме сухой воздух. Если уплотнитель выйдет из строя, то потери тепла и повышенная нагрузка на компрессор гарантированы. Во-первых, нельзя открывать дверцу не за ручку. Если не за ручку — значит, за уплотнитель, и он обязательно со временем повредится. Во-вторых, материал уплотнителя имеет свойство сохнуть и терять эластичность, поэтому раз в год его необходимо смазывать силиконовой смазкой.

Не храните на холодильнике вещи

В верхней части холодильника часто находятся электрические платы. Поэтому категорически нельзя устраивать на холодильнике «склад» из газет, журналов, книг, чтобы верхняя часть не перегревалась.

Заглавное фото: henkel.com