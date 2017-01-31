Обзор парового шкафа LG Styler: разглаживает и освежает то, что нельзя стирать

Плюсы простота использования

не требует специального ухода

делает стрелки на брюках

разглаживает складки на вещах из вискозы, шелка, хлопка

очень красивая и стильная вещь Минусы нежелательно устанавливать в спальне — шумит

не заменяет химчистку — пятна не удаляет (правда, производитель и не заявляет эту функцию)

неидеально разглаживаются складки на смесовых тканях

высокая потребляемая мощность – сопоставимо с чайником (не во всех режимах)

минимальное время работы 30 минут, а большинство программ работают дольше, то энергопотребление довольно высокое.

мобильное приложение LG Styler недоступно для iOS

статусная дорогая вещь

Необычное устройство – единственное в своем роде, во всяком случае, на российском рынке. Его основное назначение – освежать одежду, которой противопоказана стирка или которую еще рано стирать, но уже можно бы освежить: костюмы, пиджаки, брюки, дорогие вечерние туалеты, предметы сценического гардероба. LG заявляет способность устройства устранять неприятные запахи, дезинфицировать, разглаживать складки (в зависимости от ткани), удалять аллергены, сушить. Шкаф подходит для ухода за вещами из меха и кожи, кашемира и шелка. Мы проверили LG Styler в действии на собственной одежде, хорошенько ее перед этим измяв и героически вытерпев вечер в компании курящего приятеля — «для аромата».

Оглавление

Технические характеристики

Максимальная потребляемая мощность 1850 Вт Управление электронное, сенсорное, мобильное приложение Функции устранение запахов

пресс для брюк (создание стрелок на брюках)

деликатная сушка

теплое и сухое хранение вещей

мобильная диагностика

блокировка от детей Основные программы Освежить, Гигиена, Гигиена интенсивная, Сушка, Сушка по времени (от 30 до 150 минут с шагом 30 минут) Дополнительные программы (загружаются через мобильное приложение) Бесшумный, Спортивная одежда, Платки/Галстуки, Мягкие игрушки, После дождя (сушка), Антистатик, Подогрев, Дополнительный уход за брюками Оснащение 3 передвижные вешалки (плечики)

1 полка для трикотажа, аксессуаров, подушек, мягких игрушек, головных уборов и обуви

1 вешалка для брюк

ароматическая кассета

фильтр для ворса Масса 83 кг Размеры 44,5 х 58,5 х 185 см Уровень шума 40 дБ



Заглянем внутрь LG Styler

Общее впечатление

Паровой шкаф оказался не таким громоздким, как представлялось: ширина 44,5 см делает его внешне вполне «стройным». Но, безусловно, шкаф есть шкаф, ему нужно выделить стационарное место – в прихожей, на кухне или в гардеробной, если ее проект позволяет. Надо обязательно учитывать, что при работе шкаф шумит: в нем происходят генерация пара и вибрация, и шум примерно соответствует шуму работающего холодильника.

Нельзя не отметить очень элегантный дизайн: я тестировала шкаф жемчужного цвета LG Styler S3WER (он значится в описаниях как белый, но цвет именно жемчужный – нежно переливающийся), также есть темно-коричневая модель.



LG Styler перед испытаниями

Конструкция довольно простая, пользоваться шкафом удобно и легко. Внизу расположены два резервуара для воды – из одного вода подается и преобразуется в пар, другой предназначен для конденсата (в шкафу происходит самый настоящий круговорот воды). Без заполненного водой первого бака LG Styler не будет работать. Одного бака хватает примерно на 4 цикла работы. Никакого подключения к водопроводу не требуется: просто в один из контейнеров заливается вода – он легко вытаскивается, легко устанавливается.

Две вешалки уже есть в комплекте, но, согласно инструкции, можно использовать еще любые две, лишь бы они плотно входили в гнезда для вешалок. Пресс для брюк находится на внутренней стороне дверцы, там же – вешалка для брюк.

Управление

Панель управления сенсорная, русифицированная. Выбор программы осуществляется прикосновениями к подсвеченным кнопкам. После начала работы на панели управления можно видеть время, оставшееся до его окончания и название режима. Предусмотрено изменение режима уже в процессе, если передумали или спешите.



Панель управления

Существует мобильное приложение (правда, только для устройств, работающих на платформе Андроид), позволяющее выбрать и загрузить дополнительные режимы, если вдруг есть какие-то индивидуальные потребности и стандартных возможностей LG Styler не хватает. Например, для создания стрелок на брюках (режим интенсивного ухода за брюками), режим Fresh Air для ухода за кожаными и меховыми вещами и т.п.



Можно выбрать дополнительные режимы в мобильном приложении LG Styler

Тест 1

Программа «Освежить» — примерно полтора часа

Сложно себе представить, что пользователь каждый раз будет выбирать для каждой отдельной вещи подходящий режим, поэтому мы загрузили несколько разных предметов одежды:

- костюмные брюки (на вешалку для брюк);

- мужскую рубашку из 100% хлопка;

- женскую рубашку из смесового материала: 75% хлопок, 21% полиэстер, 4% эластан.

Результат

Брюки – отлично. Стрелки без хлопот. Но! Высота дверцы и расположения на ней пресса для брюк и крючка для вешалки для брюк не позволяют делать стрелки на брюках на рост выше среднего. Идеально – для брюк на рост не больше 170 см.



Стрелки на боюках после LG Styler

Мужская рубашка – хорошо. Складок почти нет. Это не идеально выглаженная «хрустящая» рубашка, но ее вполне можно надеть.

Рубашка из смесовой ткани с эластаном – неплохо. Складки остались, но стали менее заметными, нерезкими.

Что касается общего состояния – то вещи посвежели, приобрели чуть заметный легкий аромат свежести, надевать их приятно.

Тест 2

Короткая программа — 30 минут

После первого теста стало ясно, что с костюмами, которые не очень-то мнутся, стандартный режим за полтора часа справится. Нас заинтересовал короткий режим – 30 минут. Моделируем такую вот экспресс-ситуацию: нечего надеть. Вернее, есть, но мятое. Стирать и гладить некогда. Поместили в LG Styler следующие вещи:

- красную блузу из вискозы;

- платье из хлопкового трикотажа;

- шелковую дизайнерскую блузу, которую очень трудно гладить.

Результат

Красная блуза из вискозы - отлично. Ни складок, ни следов носки (надевала накунуне).

Шелковая блуза – очень хорошо. Складок и заломов почти не осталось. Отмечу, что эта вещь – самая сложная в плане ухода в моем гардеробе.

Платье из хлопкового трикотажа – хорошо. Складок почти нет, можно надевать.