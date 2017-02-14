Сколько должна прослужить бытовая техника

В каждой семье есть приборы-долгожители, работающие 15,20 и более лет. Техника, которую производят сейчас, ломается быстрее, сколько бы ни уверяли нас производители, что качество не зависит от локации производства. Сторонники теории заговоров считают, что это сговор производителей: специально делать технику, которая выходит из строя через определенное время, чтобы люди чаще обновляли её. И все же интересно, каков сейчас срок службы бытовой техники, и что это вообще такое?

Что говорит закон о сроке службы?

Юридическое понятие «срок службы» — это не совсем то, что себе представляет обычный человек. По закону, это время, в течение которого производитель обязан обеспечить возможность использования товара. Например, ему придётся поставлять запчасти и расходники (а как без них использовать?). А еще он — изготовитель — во время срока службы отвечает за вред, причинённый некачественным товаром.

В целом, установить срок службы товара — дело для изготовителя добровольное. Но есть перечень товаров, на которые этот срок установить нужно, поскольку затем такие товары могут стать опасны для человека или для природы. Электробытовая техника в этот перечень входит.

В принципе, раньше срок службы регулировался еще и ГОСТами и нормативными актами: например, срок службы газовых плит составлял 20 лет, электроплит – 16,5 лет (это данные нормативов 1982 года, и они долго еще соблюдались), холодильников – 15 лет (ГОСТ 16317-87, соблюдавшийся с 1988 года). Причем разделялись понятия «установленный срок службы» и «средний срок службы»: то есть срок, в течение которого производитель обязан выпускать запчасти и расходники, и срок эксплуатации, на который примерно рассчитан прибор. Сейчас производитель вправе следовать или не следовать ГОСТам и по собственному усмотрению. Он, например, может вместо соблюдения ГОСТа соблюдать ТУ —технические условия. Поэтому говорить о сроке службы того или иного вида техники можно только проанализировав, какой срок на какие категории товаров устанавливают сами производители (обычно эта информация есть в руководствах пользователя). Что мы и сделали.

Примерные сроки службы бытовой техники

Электрические варочные панели, духовые шкафы и плиты: 7-10 лет

Индукционные плиты: 10 лет.

Газовые варочные панели и плиты: 10 лет.

Стиральные машины: 7–8 лет. У стиральных машин с инверторным мотором иногда срок службы бывает выше — от 10 лет. Иногда срок службы — 7 лет, а гарантия на мотор — 10 лет. Что это значит? Только то, что именно мотор будут выпускать, чинить или менять по гарантии в течение 10 лет (если машина не «умрет» раньше).

Холодильники и морозильники: 7–10 лет. Как правило, на инверторные компрессоры тоже отдельная гарантия.

Микроволновые печи: 7 лет (потом рекомендуется менять, так как камера может начать пропускать излучение).

Пылесосы: 3–7 лет. На самые дешевые «циклоны», «стики» за 3000–5000 рублей — как правило, 3 года. И тоже зависит от двигателя и производителя, потому что появились пылесосы с инверторными двигателями и двигателями с цифровым управлением. Это повышает срок службы и запас прочности.

Посудомоечные машины: в среднем 5 лет.

Кухонные воздухоочистители (вытяжки): 7–10 лет.

Мультиварки: 2–3 года и ТЭНом, 5–7 лет с индукционным нагревателем.

Мясорубки: 3–5 лет.

Чайники, фены, мелкая бытовая техника: 3 года. На блендеры, фены и некоторую другую технику иногда ставят профессиональные моторы (AC, DC) — и тогда срок службы 5–7 лет.

Заглавное фото — Jennifer C.