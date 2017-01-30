5 умных гаджетов для ухода за волосами

Умные технологии добрались до техники для волос – и уже, кстати, давно: первый фен с датчиком уровня влажности волос выходил на рынок лет десять назад, но как-то не прижился. Сейчас вторая волна: все помешаны на здоровье и красоте, и производители воспользовались этим, чтобы снабдить фены и стайлеры самыми разными умными технологиями – датчиками и сенсорами, цель которых - сократить риск повреждения волос при укладке. В общем, «не навреди».

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Philips HP8372/00

Цена: от 5100 до 8500 рублей

Модель с датчиком влажности MoistureProtect, который определяет ее уровень в волосах и регулирует температуру волос, то есть не даст их пересушить и повредить. Датчик активируется нажатием на кнопку на панели управления, но его можно и не использовать. Кроме него, в этом стайлере предусмотрены и другие технологии, направленные на заботу о волосах. Это и генератор ионов – они снимают с волос статическое электричество и удерживают в волосах влагу, и «плавающие» пластины, которые не позволяют прижимать волосы слишком сильно. Пластины керамические, уровня нагрева три (150, 175, 200 градусов), есть дисплей, который отображает текущую температуру. Округлая форма корпуса позволяет не только выпрямлять волосы, но и завивать. Автоотключение выпрямителя происходит через час. Гарантия 2 года.



Philips HP8372/00

Минусы

Кнопки управления расположены на корпусе так, что их легко можно задеть пальцами при укладке и сбить настройки. При этом блокировки панели управления нет.

Remington S9100 PROluxe

Цена: 7430 рублей

Несколько лет назад у этого производителя вышел выпрямитель для волос Remington S8590 Keratin Therapy Pro – тоже с датчиком влажности, как и предыдущая модель обзора Philips HP8372. А совсем недавно – интересная новинка – модель S9100 с датчиком OPTIHeat, который распознает толщину волос и увеличивает/ уменьшает температуру пластин в зависимости от этого. Так, ближе к корням, там, где волосы всегда толще – температура увеличивается, ближе к кончикам – снижается. Это хорошо и для результатов укладки, и для состояния волос: сожженные секущиеся кончики – беда очень многих пользующихся выпрямителями. Модель имеет 9 настроек температуры от 150 до 230 градусов, то есть подойдет даже для очень густых волос, при этом есть блокировка панели управления, чтобы не сбить настройки. Функция ионизации и плавающие пластины с усовершенствованным покрытием ultimate glide, дисплей, автоотключение через час – и, чтобы добить, гарантия 5 лет.



Remington S9100 PROluxe

Минусы

При всех достоинствах – очень дорого, и пока нет возможности купить дешевле, в отличие от других моделей обзора, на которые довольно большой разброс цен.

Braun Satin Hair 7 SensoCare

Цена: от 5000 до 9500 рублей

Модель позволяет создать в памяти прибора до трех аккаунтов, куда можно ввести персональные данные о состоянии волос трех пользователей – толщину, длину, окрашенные или нет, и учитывать их при использовании выпрямителя. Температура автоматически настраивается и регулируется каждые 20 секунд при помощи встроенных в поверхность пластин сенсоров, которые считывают информацию о состоянии волос и уровне их влажности. Интересно, что предусмотрена обрытная связь с пользователем: на дисплей выводятся данные о том, правильно или нет он (она, чаще всего) использует щипцы: не пережимает ли волосы, не перегревает ли. У этой системы есть и минус – о нем чуть ниже, а пока к достоинствам: это, прежде всего, плавающие пластины. В серию Braun Satin Hair 7 входит и умный фен для волос – тоже с датчиком влажности. Гарантия 2 года.



Braun Satin Hair 7 SensoCare

Минусы

В процессе укладки крайне затруднительно смотреть на дисплей – он либо находится сбоку, либо сверху (если работаешь с челкой), либо сзади. Поэтому в теории это все очень хорошо, а на практике неудобно. И еще: в этой модели нет ионизации, она есть только в аналогичном стайлере для окрашенных волос Satin Hair 7 Colour (видимо, такой маркетинговый ход – чтобы был отдельный прибор для окрашенных волос), но в таком случае непонятно, как учесть все персональные данные.

Bosch PHS 8667 ProSalon SensorProtection

Цена: от 3800 до 7000 рублей

Модель довольно давно на рынке – с 2012 года, и хорошо себя зарекомендовала. Ее основная «фишка» - датчик давления на волосы: если при укладке очень сильно зажать их, прибор оповестит об этом вибросигналом – удобно для новичков. Форма корпуса позволяет и выпрямлять, и завивать волосы, диапазон температур – от 100 до 200 градусов, Bosch больше не делает – считает, что вредно, но для очень-очень толстых и кудрявых волос иногда требуется больше. Зато для тонких волос – хорошее решение, потому что мало у кого из производителей нагрев стартует не со 140-180, а со 100 градусов. Есть дисплей, функция ускоренного максимального нагрева, запоминание последнего выбранного режима, автоотключение и блокировка выбранной температуры – важно, потому что кнопка расположена прямо под пальцем.



Bosch PHS 8667 ProSalon SensorProtection

Минусы

Нет петельки для подвешивания, а это неудобно. Гарантия только 1 год.

Kérastase Hair Coach

Цена: 200 долларов

Старт продаж: осень 2017

Наверное, только ленивый не написал об этой новике выставки CES 2017, и мы тоже писали. Интересно, подхватят ли инициативу компании L’Oreal другие производители техники и косметики для волос. Это будет понятно по потребительскому спросу, пока неясно, как люди отнесутся к идее, что расческа станет вас подслушивать (у нее встроенный микрофон, с помощью которого по звуку определяется состояние волос – например, ломкость), измерять уровень влажности волос, рабочий угол и траектории расчесывания (для этого в ней гироскоп) и т.д. Датчики встроены в каждую щетинку: они считают волосы, анализируют силу нажатия, следят за здоровьем кутикул, кожи головы. Расческа синхронизируется с мобильным приложением в смартфоне и раз в неделю присылает отчет и рекомендации своему хозяину: правильно ли он причесывается, сколько волос потерял, что можно сделать для улучшения состояния волос (купить косметику Kérastase – что же еще) и т.п.



Kérastase Hair Coach

Минусы

Дороговато, а с врачом-трихологом не связывается – недоработка же! И опять же – вдруг хакерская атака? И все узнают, что у вас перхоть.