Бренды из СССР: что же с ними стало

Мы не ностальгируем по СССР, но интересно же посмотреть — что стало с теми единственно доступными марками холодильников, стиральных машин и плит, которые мы помним с детства? Что с ними теперь – с бабушкиным ЗиЛом? С «Минском» и «Бирюсой», которые стояли на дружественных кухнях? Со стиральными машинами «Вятка-автомат» и «Эврика», в которых — суровых, гремящих и скачущих — стирались пеленки нынешних двадцати- и тридцатилетних?

«ЗиС» и «ЗиЛ Москва»

До 1956 года завод, известный, прежде всего автомобилестроением, назывался «Заводом имени Сталина», с 1956 года — имени Лихачева: собственно, и холодильник переименовался. На сайте завода о былом производстве холодильников говорится очень скупо: «с 30 апреля 1950 г. завод начал выпускать холодильники», а меж тем модель совершенно легендарная и во многих домах продолжает трудиться до сих пор (правда, шумит и электричество «ест» тоже легендарно). Заводу имени Лихачева в августе 2016 года исполнилось 100 лет, но юбиляр встретил «праздник» в демонтированном состоянии: от него планируется оставить лишь маленькую часть в качестве арт-объекта, о возрождении производства речи нет. В сайте завода в разделе «АМО ЗИЛ СЕГОДНЯ» можно почитать новости Москвы.





«Минск» — ATLANT

Холодильники «Минск» выпускались в Белоруссии с 1962 года. Собственно, и сейчас холодильники и морозильники ATLANT производятся на Минском заводе холодильников, компрессоры к ним и другое оборудование — на Барановичском станкостроительном заводе, а стиральные машины — отдельно на заводе бытовой техники, но все производство локализуется в Белоруссии. Переориентирование производства и принятие европейских стандартов — отличный пример созидания в эпоху, когда все разворовывалось и продавалось. Сейчас бытовая техника ATLANT успешно экспортируется в Россию, страны Восточной Европы, Балтии и СНГ.



Стиральная машина Atlant

«Брест» — GEFEST

Еще один позитивный пример. Плиты «Брест» не умерли, а переродились в достаточно качественную и красивую продукцию. Торговая марка GEFEST принадлежит холдингу СП ОАО «Брестгазоаппарат» (Брест, Белоруссия), выпускающемe газовые, электрические и комбинированные плиты, настольные плиты и «встройку»: духовые шкафы, варочные поверхности, вытяжки. Производство контролируется в том числе правительством Белоруссии — у него 29,9% акций. Львиная доля продукции идет на экспорт.



Встраиваемый духовой шкаф GEFEST

«МИР» и «Свияга» — POZIS

Завод имени Серго Орджоникидзе в г. Зеленодольске в Татарстане с 1959 года выпускал холодильники «МИР» (модель называлась ДХ-120). Отличные, кстати, только шумные и неэкономичные, но народу надо, чтобы морозил и долго работал – с этим было все в порядке. В 1971 году завод выпустил обновленную модель холодильников под новой торговой маркой «Свияга». Модернизация и реконструкция холодильного производства началась в 2000 году: поменяли оборудование, стали сотрудничать с мировыми инжиниринговыми фирмами. Компания начинает производитть медицинские и бытовые холодильники.

В 2005 году отказались от старого типа хладагента и стали использовать озонобезопасный хладагент изобутан (R600a). Сейчас холодильники POZIS и POZIS-Свияга занимают свою нишу в среднем и низком ценовых сегментах. POZIS известен в том числе дизайнерскими холодильниками с росписью — они стоят дороже. В 2010 году завод освоил производство встраиваемой техники: варочных поверхностей и духовых шкафов. Замахнулись и на премиум-сегмент (линия Hannfrost), в ассортименте бренда можно найти относительно недорогие винные холодильники.



Pozis: вот так расписывают холодильники в Татарстане

Смоленский завод холодильников был запущен в 1964 году. В постсоветское время были попытки реанимировать предприятие – оно работало, на нем даже одно время собирали минские «Атланты», в 2001 году морозильник «Смоленск» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Но настоящей модернизации и ребрендинга не случилось. В 2014 году ОАО «Айсберг», которому принадлежит торговая марка «Смоленск», призналт банкротом, затем, по сообщению «Смоленской народной газеты» от октября 2016 года, завод продали ОАО «Оптимум» «за 153 с лишним миллиона рублей», и дальнейшая его судьба пока неизвестна.

А с этим старожилом советского, а потом российского рынка бытовой техники, все неплохо: завод (угадайте, где?) работает, а холодильники под этой торговой маркой ежегодно входят в списки самых продаваемых в России (по данным интернет-магазина «Холодильник.ру»). ОАО «СЭПО» (владелец торговой марки «Саратов») помимо холодильников занимается производством авиационных компонентов, дорожного оборудования, энергосберегающих ламп, печатных плат, электро- и радиооборудования.



Холодильник «Саратов»

Еще один бренд-город – на этот раз в Новосибирской области. В СССР, а сейчас в России, здесь выпускают электробритвы. Бритва «Бердск» — побочная дочь оборонной и космической промышленности: Бердский электромеханический завод производит узлы для космического приборостроения, авиации – гражданской и военной, изделия из пластмасс, резинотехническиую продукцию и т. п. Сложно сказать что-то насчет конкурентоспособности бритв «Бердск», когда рынок наводнен моделями Panasonic, Philips, Braun, но их несомненный плюс — низкая цена: около 1000 рублей. Судя по отзывам, бреют они хорошо и достаточно надежны — подводит только несовременный дизайн.



Бритва «Бердск»

Все постсоветское время Красноярский завод холодильников «Бирюса» стабильно развивался, и сейчас это один из крупнейших производителей холодильной техники в нашей стране. Завод производит как бытовые холодильники, так и холодильную технику для торговли: мы практически каждый день сталкиваемся с ним в супермаркетах: пиво, кола и «молочка» часто хранятся в витринах этой марки. Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет производство полного цикла: большинство деталей изготавливаются самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей. Холодильники и морозильники «Бирюса» продаются в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии и Монголии.

В 1960 году Орский механический завод выпустил первый холодильник, а через 10 лет — миллионный. Это означает, что в миллионе (или почти) домохозяйств Союза прописались холодильники «Орск». В 80-е годы и постсоветское время (с 2005 по 2010 год) завод реконструировали, и теперь он производит холодильники, соответствующие современным стандартам. А осенью 2016 года Орский завод стал выпускать плиты.



Холодильник «Орск»

Кофемолки и электробритвы, выпускаемые московским заводом «Микромашина» тоже жили во многих домах. В постсоветское время выпуск кофемолок и бритв периодически возобновлялся, часть товара завод заказывал в Китае, одно время компания даже выпускала эпиляторы Philips. В 2016 году после нескольких лет перерыва в производстве завод снова стал выпускать кофемолки — обновленную и доработанную модель «Микма-33».



Новинка от «Микма»

Эта марка стиральных машин жива: в 2005 году завод «Веста» в Вятке (бывший г. Киров) купил концерн Candy Group. Какая это была редкость, как о ней мечтали, но в своем детстве я видела ее только в одной семье. Стиральные машины «Вятка» выпускаются с 1981 года, в СССР это была единственная марка стиральных машин-автоматов: в домохозяйствах преобладали стиральные машины активаторного типа: тазики с моторчиками. К автоматической стирке советская промышленность шла долго и трудно: в 1974 году кировский завод «Электробытприбор» купил у итальянской фирмы Merloni Progetti лицензию на производство автоматических стиральных машин. Начали строить завод — строили 5 лет. Первый пробный образец был собран лишь в 1980 году, в 1981 году – первые сто моделей — «Вятка-12», стоившая 495 рублей (потом цену уменьшили до 400 рублей, что все равно было безумно дорого для среднестатистической советской семьи).

С 1991 года завод «Веста» переживал трудные времена, и только с 2005 года после его покупки Candy Group в него было инвестировано около 18 млн евро. Сейчас на этом заводе собираются стиральные машины Candy и других брендов концерна. Торговую марку «Вятка» решили оставить – все же история.

А это известная многим стиральная машина активаторного типа — полуавтоматическая: воду в нее надо наливать, а сливала она сама — по таймеру, что было почти чудом. Кроме того, белье из нее не надо было вынимать, чтобы отжать – она делела это сама. Советские «Эврики» рычали при отжиме, как страшные звери, но спрос на них был (вспомним цену на «Вятку»!). Машинки были недорогими и надежными. Модель — детище Московского прожекторного завода, выпускали ее с 1970-х, аналогичные машины делали в Нижнем Тагиле (завод «Урал») и Алма-Ате (заводе «Айша»). Несколько лет назад была попытка реанимировать «Эврику»: на рынок вышли модели «Эври К500» и «Эври К507», но сейчас купить их можно только с рук. Впрочем, активаторных машин других торговых марок в продаже много – их берут на дачу, в съемное жилье, они доступны (от 3000 рублей) и… имеют общего предка — увы, покойного.



Стиральная машина «Эврика»

Фото: avito.ru

В СССР выпускали пылесосы под разными торговыми марками: «Вихрь», «Ракета», «Буран», «Тайфун», «Чайка», «Уралец» - всех не перечислить. Один из последних — в конце 80-х — «Шмель». Странно, что никому в голову не пришло назвать модель «Циклон». Пылесос «Ракета» производился аж с 1956 года а Днепропетровске, на Украине, на заводе, который был засекречен, так как имел отношение к авиапрому. Интересно, что сейчас на старинную технику большой спрос: рабочие (до сих пор!) экземпляры становятся экспонатами музеев и стоят хороших денег.



Пылесос «Ракета»

Фото: sakhalinmuseum.ru