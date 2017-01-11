Восток — дело техники: на чем готовить блюда азиатской кухни?

Суши и роллы, фрунчоза и соба c овощами и мясом – все это можно делать дома, были бы продукты и специи. Конечно, мы приспосабливаемся и готовим все, что угодно, хоть на коленке, но существуют модели с функциями, специально (или словно специально) созданные для фанатов паназиатской кухни.

Техника с конфорками-вок

Варочные панели и плиты с конфоркой-вок

Вообще-то вок (WOK) — это специальная глубокая сковорода конической (классика) или полусферической (современная версия) формы. В такой посуде на очень сильном огне очень быстро обжаривают тонко порезанные овощи, мясо, рыбу, а также морепродукты и лапшу. На рынке есть и газовые, и электрические варочные панели со специальными конфорками-вок. Суть их в следующем: у горелки должны быть широкое основание, вогнутая форма (перевернутый конус, перевернутая полусфера) и повышенная мощность, для газовой конфорки – два или три ряда пламени. Газовые варочные панели с вок можно найти в ассортименте многих производителей самых разных ценовых категорий – Electrolux, Asko, Miele, Neff, Zigmund&Stain, Bosch, Körting, Гефест и др. Горелки вок встречаются даже в плитах – например, Gorenje. Индукционные конфорки вок – это полусферы, нагрев которых происходит по всей поверхности, но индукционные варочные поверхности с конфорками-вок выпускают лишь некоторые компании: AEG, DeDietrich, Boretti и некоторые другие. Как правило, это дорого и под заказ.



Индукционная варочная поверхность AEG HC 451500 EB

Подвох в том, что многие производители называют горелкой-вок просто конфорку повышенной мощности, тогда как вогнутая форма обязательна для правильного контакта внешнего дна сковороды-вок с огнем.



Газовая варочная панель Asko Wok Fusion Volсano

Обычно конфорку-вок располагают ближе на первом ряду панели или в центре. Многие удивляются: зачем, ведь не каждый же день ею пользуешься. Дело в мощности и силе нагрева – если расположить ее во втором ряду, то есть риск оплавления стеновой панели. А использовать горелку-вок можно и для быстрого нагрева воды и варки.



Встраиваемая варочная панель Neff с конфоркой-вок

Настольные индукционные плиты-вок

Для тех, кто не собирается менять плиту или варочную панель, но хочет готовить в сковороде вок профессионально, существуют настольные индукционные плитки с одной-единственной вогнутой конфоркой вок. Цены стартуют с 10000-20000 рублей (например, Airhot IP3500 WOK за 10000-12000 рублей, STARFOOD WOK Z-310426 за 11150 рублей, Техно-ТТ UN-3,5KC-1 за 19500 рублей), но, поскольку это уже профессиональное оборудование, верхняя граница может доходить до 70-180000 рублей.



Индукционная плита Airhot IP3500 WOK

Малая техника не отстает: например, есть такая вот электросковорода немецкого бренда CASO Gourmet-Wok W 1800. Отличие от обычных электросковород, электрокастрюль и мультиварок — во встроенных нагревательных элементах большой площади и высокой мощности (1800 Вт, для сравнения – у мультиварок 700-800 Вт). Нагревается сковорода быстро, тепло распределяется равномерно – все, что нужно для вок. Температура регулируется. В комплекте стеклянная крышка с отверстием для выхода пара, ручки термоизолированы, саму сковороду можно мыть в посудомоечной машине.



Электросковорода-вок CASO Gourmet-Wok W 1800

Есть аналогичные устройства: недорогая модель Atlanta Ath-185 (3250 рублей, мощность – 2000 Вт, нагрев до 250 градусов) и чуть более мощная, но существенно более дорогая модель Bork G600 за 12890 рублей. У нее заявлены максимальная мощность 2400 Вт, максимальный нагрев до 218 градусов, есть 15 режимов нагрева, саму сковороду можно снять и помыть в посудомоечной машине. Надо сказать, что такого рода электросковороды подходят не только для приготовления блюд азиатской кухни: благодаря наличию крышки и низкотемпературных режимов, в них можно тушить, варить суп и варенье, а учитывая достаточно высокую максимальную температуру – готовить блюда во фритюре.

Пароварки с корзинами для риса

Традиция приготовления еды на пару пришла к нам из Китая – там готовили пищу над паром в тростниковых корзинах уже несколько тысячелетий назад. И до сих пор рис, приготовленный на пару – основа азиатской кухни. Его подают в любом азиатском кафе, будь то боке во Вьетнаме или суши-бар в Москве. Паровой рис всегда нежный, рассыпчатый, его сложно переварить или недоварить. Не во всех пароварках есть корзины для приготовления риса на пару, нужно уточнять это при покупке.



Пароварка Russell Hobbs 19270-56 с корзиной для риса

Мультиварка со специальной программой «рис суши»

Блюдо японское, а производит такую мультиварку корейский производитель Cuckoo (кстати, в ассортименте бренда есть просто рисоварки – как для профессионального, так и для бытового использования). В качестве примера можно привести индукцилонную модель CUCKOO CMC-HE1055F. Рис для суши должен быть круглозерный, но самое главное – правильно его сварить. Программа состоит из особых алгоритмов и температурных режимов, время приготовления рассчитывается автоматически. В результате получается рис не «рисинка к рисинке», а именно такой, какой нужен для лепки суши и формования роллов: липковатый, но не каша.



Мультиварка CUCKOO CMC-HE1055F

Комбайны и мультирезки с насадками для приготовления моркови по-корейски

Увы, пока таких на российском нет – даже если в описании прибора заявлена способность резать морковь для приготовления этой популярной закуски. Мультирезки, комбайны, блендеры и мясорубки с насадками для шинковки на способны сделать эту характерную длинную и толстенькую морковную лапшу: получаются только короткие широкие полоски – по сути, это просто крупная шинковка. Тут дело в принципе действия любого электроизмельчителя: двигатель вращает привод с насадкой, измельчение идет слишком быстро, овощ просто рубится поперек – никакой длинной лапши не получается. Увы, но только механические терки – например, Börner.