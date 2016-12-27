4 прибора для вкусной вечеринки

Хорошая идея (а заодно и европейский тренд) – собираться с друзьями и вместе что-то поделать: мастерить елочные украшения, играть в настольные игры или готовить вкусности всем вместе – тут же, в процессе, с пылу с жару, их съедая. Хозяева вечеринки убивают двух зайцев – не надо придумывать занятия для гостей и темы разговоров – за совместной стряпней они рождаются сами собой, а главное – не надо полдня готовить перед приходом гостей. Лепить всем вместе пельмени – первое, что приходит в голосу, но не только же это!

Тоже своего рода настольная игра. Сверху у таких приборов гриль, чтобы жарить мясо, овощи и морепродукты, а под ним – индивидуальные для каждого участника посиделок подносики с ручками – собственно, раклетницы. Раклет – швейцарское блюдо – изначально плавящийся сыр, который соскребали с головки, лежащей у огня, при помощи ножа (так делали, например, пастухи и монахи), а в современной жизни – почти что угодно, запеченное под сыром. Тут каждый может сделать себе или другу аппетитное блюдо с корочкой на свой вкус или «под заказ», всегда можно учесть пристрастия или ограничения каждого – кто-то не ест соленое, кто-то – мясо, кто-то – обычный сыр, только соевый.

Не советуем покупать маленькие раклетницы – смысл игры пропадает: для пары человек затеваться не очень интересно. Хорошая раклетница – с большим двойным грилем (гладким и с ребристой поверхностью) и 6-12 подносиками, чтобы никто не ушел обиженным. Производители: Steba, Russell Hobbs, AEG (на фото), Princess и другие.

Электрический гриль-барбекю

Нет причин не устроить шашлык зимой в любую погоду и в любом месте – например, на балконе или прямо в комнате. Для этого существуют электрические грили-барбекю разного размера и функциональности, но больше всего возможностей (и объема) предоставляют большие высокие модели на ножках, имитирующие мангалы. Вокруг них можно стоять, общаться, они создают вокруг себя настоящую зону отдыха – такую, как летом на даче, только дыма не будет и нагрев регулируется при помощи термостата, а не бутылки с водой и картонки, которой раздувается пламя.





У хорошего гриля есть крышка – желательно куполообразная, чтобы мясо под ней не прело, а имело достаточно воздуха для образования румяной корочки. Если нет места для гриля на ножках или на колесиках – можно выбрать настольную модель. Важно, чтобы у гриля был откидывающийся столик для продуктов: на него удобно ставить и класть заготовки и готовый шашлык. ПРоизводители: Weber, Steba и др.

Фондюшница (набор для фондю)

Это прибор, плавящий продукты для фондю – тоже швейцарского блюда, смеси расплавленного сыра и вина (вариант – и бульона), который медленно нагревается и в который участники посиделок макают кусочки хлеба, сухарики, овощи, мясо. Фондюшницы могут быть и неэлектрическими – под чашу в таких приборах ставится горелка или просто свечка, но преимущество электрических в возможности регулировки температуры. При выборе стоит учитывать наличие хорошего антипригарного покрытия. Производителей бессчетное множество, самой большой выбор на сайтах AliExpress и Amazon.

Шоколадный фонтан или шоколадное фондю

Фондю может быть и сладким – из шоколада. Шоколадный фонтан – идеальная вещь для детских вечеринок, но смотрите на размер – он имеет значение: бывают приборы большие (около 4000 рублей) и маленькие (около 1600-2000 рублей). Прибор плавит шоколад (для него лучше покупать специальную смесь) и прогоняет расплавленный шоколад по кругу, а участники вечеринки могут макать в него кусочки фруктов или бисквита, накалывая их десертными вилочками или шпажками.





Интересно, что купив фонтан один раз, можно отбить его стоимость, сдавая его в аренду – опять-таки для детских праздников или свадеб. Производители: Tristar, Princess, Clatronic и др.