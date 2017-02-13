Какую технику на самом деле производят в России, а не импортируют

«Какая разница, все равно вся техника делается в Китае» — то и дело слышишь от людей, выбирающих стиральную машину или холодильник. А ведь это неправда! Например, огромная часть техники иностранных брендов производится в России.

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Samsung Electronics: телевизоры и стиральные машины

В 2008 году Samsung Electronics открывает завод в Боровском районе Калужской области, инвестировав в строительство и оборудование более 250 миллионов долларов США. Сейчас там производят абсолютно все продаваемые на российском рынке телевизоры и мониторы Samsung. Второе направление — стиральные машины — их примерно 80% от присутствующих у нас в продаже. Локализация производства высокая: до 50% — такая часть комплектующих и сырья, используемых в производстве, поставляется от российских поставщиков и производителей. С сентября 2016 года завод Samsung в Калужской области поставляет стиральные машины на экспорт в 20 стран Европы.

LG Electronics: телевизоры, стиральные машины, холодильники

Рузский район Московской области – место локации завода LG Electronics, который производит телевизоры и бытовую технику. Завод работает с сентября 2006 года, здесь выпускают 185 моделей телевизоров, 88 моделей холодильников и больше сотни моделей стиральных машин.

Beko: стиральные машины и холодильники

В сентябре 2016 года завод Beko в Киржаче Владимирской области отметил 10-летний юбилей. Сейчас этот завод за 90 млн евро производит стиральные машины и холодильники — 750 тысяч штук в год. Треть продукции идёт на экспорт; адресаты —17 стран, включая Германию, Словению, Черногорию и Польшу.

Bosch и Siemens: стиральные машины и холодильники

Компания открыла два завода в России, в Стрельне Ленинградской области. Здесь производятся (не собираются, а именно производятся, потому что уровень локализации достигает 50%) стиральные машины и холодильники Bosch и Siemens. Отсюда она идет не только в отечественные сети, но и на экспорт в Западную Европу.





Bosch и Buderus: котлы

Котлы для бытовых нужд и промышленного использования производятся на заводе Bosch в городе Энгельсе Саратовской области. Завод «Бош Отопительные Системы» выпускает бытовые настенные котлы Bosch GAZ 6000 и Buderus Logamax U072.





Candy: стиральные машины и холодильнки

В 2005 году Candy купила российскую фирму «Веста» вместе с ее заводом в г. Кирове. Именно там производили знаменитую стиральную машину «Вятка» — единственную автоматическую модель в СССР. Сейчас на этом заводе — модернизированном и переоборудованном — производятся все стиральные машины Candy, холодильники того же бренда (с 2013 года) и стиральные машины Zerowatt.

Haier: холодильники

Пока самое молодое российское производство техники мирового бренда — у Haier. В апреле 2016 года компания открыла производство холодильников на собственном заводе в Набережных Челнах, а перед этим местных «спецов» отправили стажироваться в Китай. Производственные мощности планируется нарастить до 500 тысяч единиц продукции в год.

Indesit и Hotpoint-Ariston: холодильники

В 2000 году Indesit купила завод по производству холодильного оборудования «Стинол» в Липецкой области, переоборудовала его и наладила выпуск бытовой техники под своим брендом: сначала холодильников, а потом и стиральных машин, построив в 2004 году еще один завод в Липецке.

Ariston: водонагреватели

Компания Ariston имеет собственное производство полного цикла: во Всеволожске (Ленинградская область) выпускают водонагреватели. Причём сталь для баков здесь используют только российскую.