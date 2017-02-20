5 электрогрилей для правильных стейков

Мы собрали самые продвинутые модели электрогрилей на российском рынке. Ну, не только же бритвы дарить любимым!

Weber Q-2400

Электрогриль-барбекю

Цена: 40 000 рублей

Weber специализируется в основном на газовых и угольных грилях, электрических моделей этого бренда-эксперта грилестроения в России только две. Weber Q-2400 мощностью 1560 Вт — наиболее продвинутая. Это большой гриль: размер рабочей поверхности — 54 х 39 см, габариты в собранном виде — 80 x 63,7 x 66 см, вес — 16,6 кг, то есть под него нужна соответствующие поверхность и площадь, а можно докупить к нему подставку на колесах. Котел и крышка гриля выполнены из литого алюминия, а внутренняя сторона крышки имеет экран из тонкого алюминия: это ускоряет нагрев и препятствует потерям тепла при готовке. Температура регулируется, максимальная – 240–260º С. Решетка для продуктов состоит из двух секций и сделана из чугуна с фарфоровой эмалью для того, чтобы ее было легче мыть.



Weber Q-2400

Изюминка

Продукты располагаются не на пластинах, а на решетке над нагревательными элементами. Жир стекает прямо на них (не волнуйтесь, там специальное защитное покрытие), и дальше в поддон под грилем. Собственно, это и создает тот самый эффект и аромат барбекю, которого невозможно добиться с грилями, оснащенными съемными рифлеными пластинами, а не решетками.

Минусы

Нет встроенного термометра — за такие деньги можно было предусмотреть. Чтобы такой махине нагреться как следует, требуется около 20 минут. Если гриль-барбекю используется в доме (не на балконе, не на террасе), то желательно ставить его под вытяжку.

Tefal Optigrill+ XL GC722D34

Электрический гриль

Цена: 23 500 рублей

Модель Tefal Optigrill знаменита тем, что автоматически определяет степень прожарки стейка (сенсор регулирует температуру в зависимости от размеров и толщины стейка), а круговой дисплей при помощи цвета показывает степень прожарки — от 1 до 6. Сейчас на рынок выходит модель с большей площадью рабочих пластин: в предыдущей версии было всего 600 кв. см, теперь — 800 (габариты пластин составляют 40х20 см). Для сравнения, у Weber Q-2400 — более 1200 кв. см. Это правильный гриль для здорового питания: пластины установлены под наклоном, лишний жир стекает в съемный поддон. Есть ручной режим (сами настраиваете температуру), есть режим разморозки. Мощность — 2000 Вт.



Tefal Optigrill: автоматический контроль уровня прожарки

Изюминка

9 автоматических программ приготовления по типам продуктов: красное мясо, рыба, птица, сосиски, сэндвичи, бургеры, морепродукты, бекон, свинина (в предыдущей модели было 6).



Tefal Optigrill

Минусы

Если хотите совсем не заморачиваться при готовке, то придется заморочиться при покупке и подготовке продуктов: система автоприготовления хорошо работает тогда, когда стейки или куски или рыба — одинаковой величины и толщины. Нет сменных панелей. Не предусмотрены разные температурные режимы для разных панелей — в разложенном виде это было бы удобно.

BORK G802

Электрогриль с термощупом

Цена: 50 000 рублей

Как всегда у этого бренда — дорогая модель с оригинальной функцией. В данном случае, это термощуп, который автоматически выставляет оптимальную температуру приготовления в зависимости от типа мяса и желаемой его прожарки. При этом целостность стейка или блюда не нарушается: сок не вытекает, потому что щуп вставляется в сырой кусок. Но термощуп — это аксессуар, можно готовить и без него.

Сам прибор можно использовать как контактный гриль, пресс для сэндвичей, гриль-барбекю (в разложенном виде). Одна панель гладкая, другая — рифленая. Наклон пластин регулируется: жир стекает в поддон. LCD дисплей отображает температуру и выбранную программу (выбор производится при помощи двух аналоговых поворотных регуляторов), но делает это по-английски. По-английски же обозначены уровни температуры, диапазон от 160 до 230°С, с шагом 5°С. Автоматические программы гриля позволяют выбирать из пяти видов мяса и четырёх степеней прожарки. Габариты гриля: 18×42,5×36,5 см.



BORK G802

Изюминка

Термощуп. Продуманная система нагрева: высокая мощность: 2400 Вт (быстрый нагрев до максимума) и сенсоры, следящие поддержанием заданной температуры.

Минусы

Англоязычное управление за такие деньги... Мы, конечно, понимаем, что целевая аудитория бренда — люди продвинутые, но это такой тонкий момент уважения к своему покупателю: техника, официально продаваемая в России, должна «говорить» по-русски.

Не предусмотрен раздельный нагрев пластин, хотя в режиме барбекю это было бы удобно: на одной, к примеру, жарится мясо, на другой — овощи, им нужен другой режим.

Нет сменных панелей (например, чтобы делать вафли).

Панели нельзя мыть в посудомойке — покрытие на это не рассчитано (как у многих других моделей, впрочем). Просто обидно, что производитель отдельно хвалит свое фирменное покрытие в рекламе и анонсах как сверхпрочное, а в инструкции такой вот «упс».

Miele CS 1322 BG

Встраиваемая модульная гриль-панель

Цена: 115 000 рублей

Модель с двумя зонами гриля и чугунной решеткой появилась на российском рынке в 2014 году и стоила аж 180 тысяч рублей, так что — «налетай, подешевело». На самом деле, это очень симпатичная, необычная и статусная вещь — встраиваемая панель, которая дополнит обычную варочную поверхность: удобно, что можно собрать из отдельных модулей свой оптимальный вариант. Температура регулируется отдельно у каждой зоны двумя поворотными переключателями, есть индикатор нагрева. Габариты модуля — 380x520x100 мм, панель сделана из нержавеющей стали. Мощность — 3400 Вт.



Miele CS 1322 BG

Изюминка

Вся конструкция — сплошная изюминка: много ли вы знаете электрических угольных грилей?

Минусы

Помимо высокой цены, еще и необходимость встраивания: на уже готовую кухню эта модель впишется с трудом. Еще один нюанс: нужна вытяжка, это приготовление «с дымком». Чистка может вызвать сложности.

Steba VG 500

Гриль-барбекю

Цена: 37 000 рублей

Оригинальная и продуманная конструкция: две зоны нагрева с отдельно регулирующейся температурой — до 250 и до 300 °С. Одна панель рифленая, другая — в виде решетки (собственно, для барбекю). Мощность гриля — 2400 Вт, габариты — 47,5x52x26 см, размер каждой панели — 23 х 34 см.

В рифленой панели есть отверстия для стока жира, который собирается в два отдельных поддона. Управление осуществляется двумя поворотными переключателями — каждой зоной нагрева отдельно. Есть встроенный термометр — очень удобно.



Steba VG 500

Изюминка

Над рабочими поверхностями расположена перфорированная небольшая полочка из нержавеющей стали — на нее можно класть продукты, которые уже поджарились, но нуждаются в доведении до готовности или в разогреве.

Минусы

Дороговато. И, увы, мало где можно ее купить.