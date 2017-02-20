5 электрогрилей для правильных стейков

Полина Стрижак, 

Мы собрали самые продвинутые модели электрогрилей на российском рынке. Ну, не только же бритвы дарить любимым!

Weber Q-2400

Электрогриль-барбекю

Цена: 40 000 рублей

Weber специализируется в основном на газовых и угольных грилях, электрических моделей этого бренда-эксперта грилестроения в России только две. Weber Q-2400 мощностью 1560 Вт — наиболее продвинутая. Это большой гриль: размер рабочей поверхности — 54 х 39 см, габариты в собранном виде — 80 x 63,7 x 66 см, вес — 16,6 кг, то есть под него нужна соответствующие поверхность и площадь, а можно докупить к нему подставку на колесах. Котел и крышка гриля выполнены из литого алюминия, а внутренняя сторона крышки имеет экран из тонкого алюминия: это ускоряет нагрев и препятствует потерям тепла при готовке. Температура регулируется, максимальная – 240–260º С. Решетка для продуктов состоит из двух секций и сделана из чугуна с фарфоровой эмалью для того, чтобы ее было легче мыть.

Weber Q-2400
Weber Q-2400

Изюминка

Продукты располагаются не на пластинах, а на решетке над нагревательными элементами. Жир стекает прямо на них (не волнуйтесь, там специальное защитное покрытие), и дальше в поддон под грилем. Собственно, это и создает тот самый эффект и аромат барбекю, которого невозможно добиться с грилями, оснащенными съемными рифлеными пластинами, а не решетками.

Минусы

Нет встроенного термометра — за такие деньги можно было предусмотреть. Чтобы такой махине нагреться как следует, требуется около 20 минут. Если гриль-барбекю используется в доме (не на балконе, не на террасе), то желательно ставить его под вытяжку.

Tefal Optigrill+ XL GC722D34

Электрический гриль

Цена: 23 500 рублей

Модель Tefal Optigrill знаменита тем, что автоматически определяет степень прожарки стейка (сенсор регулирует температуру в зависимости от размеров и толщины стейка), а круговой дисплей при помощи цвета показывает степень прожарки — от 1 до 6. Сейчас на рынок выходит модель с большей площадью рабочих пластин: в предыдущей версии было всего 600 кв. см, теперь — 800 (габариты пластин составляют 40х20 см). Для сравнения, у Weber Q-2400 — более 1200 кв. см. Это правильный гриль для здорового питания: пластины установлены под наклоном, лишний жир стекает в съемный поддон. Есть ручной режим (сами настраиваете температуру), есть режим разморозки. Мощность — 2000 Вт.

Tefal Optigrill: автоматический контроль уровня прожарки
Tefal Optigrill: автоматический контроль уровня прожарки

Изюминка

9 автоматических программ приготовления по типам продуктов: красное мясо, рыба, птица, сосиски, сэндвичи, бургеры, морепродукты, бекон, свинина (в предыдущей модели было 6).

Tefal Optigrill
Tefal Optigrill

Минусы

Если хотите совсем не заморачиваться при готовке, то придется заморочиться при покупке и подготовке продуктов: система автоприготовления хорошо работает тогда, когда стейки или куски или рыба — одинаковой величины и толщины. Нет сменных панелей. Не предусмотрены разные температурные режимы для разных панелей — в разложенном виде это было бы удобно.

BORK G802

Электрогриль с термощупом

Цена: 50 000 рублей

Как всегда у этого бренда — дорогая модель с оригинальной функцией. В данном случае, это термощуп, который автоматически выставляет оптимальную температуру приготовления в зависимости от типа мяса и желаемой его прожарки. При этом целостность стейка или блюда не нарушается: сок не вытекает, потому что щуп вставляется в сырой кусок. Но термощуп — это аксессуар, можно готовить и без него.

Сам прибор можно использовать как контактный гриль, пресс для сэндвичей, гриль-барбекю (в разложенном виде). Одна панель гладкая, другая — рифленая. Наклон пластин регулируется: жир стекает в поддон. LCD дисплей отображает температуру и выбранную программу (выбор производится при помощи двух аналоговых поворотных регуляторов), но делает это по-английски. По-английски же обозначены уровни температуры, диапазон от 160 до 230°С, с шагом 5°С. Автоматические программы гриля позволяют выбирать из пяти видов мяса и четырёх степеней прожарки. Габариты гриля: 18×42,5×36,5 см.

BORK G802
BORK G802

Изюминка

Термощуп. Продуманная система нагрева: высокая мощность: 2400 Вт (быстрый нагрев до максимума) и сенсоры, следящие поддержанием заданной температуры.

Минусы

Англоязычное управление за такие деньги... Мы, конечно, понимаем, что целевая аудитория бренда — люди продвинутые, но это такой тонкий момент уважения к своему покупателю: техника, официально продаваемая в России, должна «говорить» по-русски.

Не предусмотрен раздельный нагрев пластин, хотя в режиме барбекю это было бы удобно: на одной, к примеру, жарится мясо, на другой — овощи, им нужен другой режим.

Нет сменных панелей (например, чтобы делать вафли).

Панели нельзя мыть в посудомойке — покрытие на это не рассчитано (как у многих других моделей, впрочем). Просто обидно, что производитель отдельно хвалит свое фирменное покрытие в рекламе и анонсах как сверхпрочное, а в инструкции такой вот «упс».

Miele CS 1322 BG

Встраиваемая модульная гриль-панель

Цена: 115 000 рублей

Модель с двумя зонами гриля и чугунной решеткой появилась на российском рынке в 2014 году и стоила аж 180 тысяч рублей, так что — «налетай, подешевело». На самом деле, это очень симпатичная, необычная и статусная вещь — встраиваемая панель, которая дополнит обычную варочную поверхность: удобно, что можно собрать из отдельных модулей свой оптимальный вариант. Температура регулируется отдельно у каждой зоны двумя поворотными переключателями, есть индикатор нагрева. Габариты модуля — 380x520x100 мм, панель сделана из нержавеющей стали. Мощность — 3400 Вт.

Miele CS 1322 BG
Miele CS 1322 BG

Изюминка

Вся конструкция — сплошная изюминка: много ли вы знаете электрических угольных грилей?

Минусы

Помимо высокой цены, еще и необходимость встраивания: на уже готовую кухню эта модель впишется  с трудом. Еще один нюанс: нужна вытяжка, это приготовление «с дымком». Чистка может вызвать сложности.

Steba VG 500

Гриль-барбекю

Цена: 37 000 рублей

Оригинальная и продуманная конструкция: две зоны нагрева с отдельно регулирующейся температурой — до 250 и до 300 °С. Одна панель рифленая, другая — в виде решетки (собственно, для барбекю). Мощность гриля — 2400 Вт, габариты — 47,5x52x26 см, размер каждой панели — 23 х 34 см.

В рифленой панели есть отверстия для стока жира, который собирается в два отдельных поддона. Управление осуществляется двумя поворотными переключателями — каждой зоной нагрева отдельно. Есть встроенный термометр — очень удобно.

Steba VG 500
Steba VG 500

Изюминка

Над рабочими поверхностями расположена перфорированная небольшая полочка из нержавеющей стали — на нее можно класть продукты, которые уже поджарились, но нуждаются в доведении до готовности или в разогреве.

Минусы

Дороговато. И, увы, мало где можно ее купить.

Автор
Полина Стрижак
Теги
Miele подарки BORK гриль BORK G802 Tefal

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