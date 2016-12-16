Говорящая бытовая техника: от мультиварок до стиральных машин

Голосовые помощники, голосовые гиды, голосовые подсказки – три названия и одна суть: техника сама подсказывает, как ею пользоваться, помогает разобраться с меню, ведет пользователя шаг за шагом. Это нужно неопытным пользователям и пожилым людям, которым трудно ориентироваться в сложном меню.

Мультиварки с голосовым помощником

В мультиварках, представленных на российском рынке, голосовой помощник, или голосовой гид, – предустановленная программа, никаких смартфонов и скачанных приложений не нужно. Полноценные голосовые помощники подсказывают пользователю каждый шаг: «установите чашу», «закройте крышку», «поверните клапан», «выберите программу, для этого нажмите такую-то кнопку». То есть полностью отпадает необходимость пользоваться инструкцией и вообще напрягаться. Так устроены голосовые помощники в моделях южно-корейского производства: индукционные модели Cuckoo CMC-HE1055F (цена около 40000 рублей), element el'chef (около 20000 рублей), BORK U803 и U802 (около 60000 рублей). Иногда голосовым помощником называется просто голосовое сопровождение ваших действий: вы нажимает «старт» и голос говорит вам: «старт», но если вы затрудняетесь – какое следующее действие – он ничего не подскажет. Эта функция полезна для слабовидящих людей, которые могут случайно нажать что-то неправильно. Для тех, кому нужны именно подсказки дальнейших действий, это не подходит. Так, например, устроены «голосовые помощники» в мультиварках REDMOND RMC-M150, SUPRA MCS-5201, ENDEVER MC-97 и MC-98 и некоторых других недорогих моделях (3000-6000 рублей). В более дорогих мультиварках-скороварках Vitesse VS-3004 и VS-3009 эта функция называется правильно: «голосовое сопровождение», но суть не меняется. А чтобы подсказывать, а не просто констатировать факты, мультиварке нужны другие «мозги», подороже. Вопрос, насколько.

Cuckoo CMC-HE1055F

Уже далеко не новинка, хотя на сайте производителя значится таковой. Модель довольно продвинутая, хотя и не страдает безумным количеством программ и настроек, в ней 14 автоматических и 15 настраиваемых программ (в том числе «Суши-рис», «Молочные каши»), этого более чем достаточно. Голосовой гид можно отключить или настроить под себя, выбрав женский или мужской голос. Среди очевидных преимуществ – индукционный нагрев, быстрый и экономичный; высокотехнологичное запатентованное Cuckoo антипригарное покрытие, возможность готовить под давлением и без него. Забота о пользователе – в мелочах, а они очень важны: например, ненагревающиеся ручки чаши и самоочистка паром. Несколько контуров защиты от избыточного давления – важная вещь в мультиварке скороварке – тут тоже присутствуют. Кроме того, голосовой помощник перед стравливанием пара предупреждает: «Осторожно, начинается выпуск пара». Цена прибора, на наш взгляд, сильно завышена, но Cuckoo – один из пионеров мультиваркостроения в мире, продукция всегда отличалась высоким качеством, и конкурентов, берущих именно качеством материалов и продуманностью программ, не так уж много. Еще один недостаток – не совсем современный дизайн, но для родителей, возможно, это не так важно. А вот что важно – так это наличие на панели управления точек Брайля – для слабовидящих людей.



«Кукушка» не только кукует, но и говорит

element el'chef FWA01PB и FWA01PW

Модель тоже совместного российско-швейцарского бренда element, «дочки» известной компании Stadler Form, производится тоже в Южной Корее. Индукционная, экономичная и быстрая, стоит в два раза дешевле предыдущей Cuckoo CMC-HE1055F и в три – «суперкосмолета» от BORK. Исполнение корпуса – черное и белое (отсюда последняя буква в названиях модели – b и w). Правда, разброс цен большой: в фирменном интернет-магазине мультиварка стоит 19990, в некоторых других – на 5-10 тысяч дороже. В этой модели тоже можно пользоваться автоматическими программами, их 15, а можно – режимом «Шеф-повар», в котором время и температуру настраивает пользователь. Среди программ, позиционируемых как преимущество, – автоматический режим «Плов». С моей точки зрения, в этой модели отличная чаша-казан: девятислойная (чередование алюминия и нержавеющей стали плюс фирменные покрытия: в том числе, антипригарное покрытие с алмазным напылением Black Diamond), ручки не нагреваются. Голосовой помощник также можно отрегулировать по громкости или отключить, готовить можно с давлением и без, в общем – эта и предыдущая модели довольно похожи. Но дизайн Stadler Form EL'CHEF BLACK FWA01PB более современный.



Самая доступная мультиварка с голосовым гидом

BORK U803 и U802

Модели отличаются цветами корпуса – серебро и бронза соответственно. Но вот по цене – чистое золото, 58880 рублей, но это особенность ценовой политики BORK и в данном конкретном случае – дань технологичности. Что умеет мультиварка за эти деньги? Во-первых, она управляется пятью кнопками, а все меню «Мультишеф», в котором аж 200 рецептов с картинками, управляется голосовым помощником. Во-вторых, все те же индукция, многослойная чаша с ненагревающимися ручками (за такую цену иначе быть не должно), программа самоочистки. В описании чаши на сайте производителя не обошлось без маркетинговой чепухи, с которой мы боремся: заявлено антипригарное с активированным углем. Зачем он там? Как он может помочь антипригарным свойствам? Что он там должен абсорбировать? Это науке неизвестно. Впрочем, на качество техники это никак не влияет. Прибор достойный, современный, выглядит стильно и даже шикарно. Придраться к функциональности и качеству невозможно (разве что максимальная температура нагрева 140 градусов не позволяет готовить картошку фри, но мы не настаиваем на том, что это плохо: это нездоровая пища).



BORK U803: самая дорогая говорящая мультиварка

Стиральные машины с голосовым помощником

Несколько лет назад в России продавались стиральные машины Electrolux с голосовым помощником, а сейчас продаются только модели с текстовым меню и подсказками, которые выводятся на дисплей «в письменном виде» - тоже удобно и тоже своего рода общение с техникой. В этом направлении двигаются и некоторые другие производители, причем в большей степени это характерно для полностью автоматических кофемашин: они вовсю общаются с пользователями. А в Candy Smart Touch голосовой помощник активируется при подключении специального приложения через смартфон (говорит, таким образом, не машина, а голос из телефона). Голосовой помощник поможет подобрать программу стирки, даст советы по использованию машины, предупредит о неисправностях, используя функцию самодиагностики. Чтобы активировать помощника, нужно поднести смартфон с функцией NFC к панели управления машины, чтобы «подружить» приложение и прибор. Линейка Candy Smart Touch включает несколько моделей, но все машины достаточно узкие – самая «широкая» имеет глубину 44 см и загрузку 8 кг, средняя – глубину 40 см и загрузку 6-7 кг, узкая – 34 см и загрузку 5-6 кг. Выбор программ – огромный, особенно если управлять машиной через приложение: оно позволяет выбрать около 40 дополнительных программ стирки в том числе по типу одежды (например, «Джинсы») и по времени – самая короткая программа стирки длится 14 минут. Машины Candy Smart Touch можно купить по цене от 15000 рублей.



В этой стиральной машине голосовой помощник активизируется через приложение

Роботы-пылесосы с голосовым помощником

LG HOM-BOT SQUARE

Это необычные по форме модели: не круглые, а квадратные. Помимо того, что они неплохо чистят углы (по сравнению с круглыми собратьями, а не идеально!), они еще и общаются со своими хозяевами: здороваются, помогают выбрать программу, подсказывают действия. Это удобно и весело – ведь робот и воспринимается как что-то среднее между техникой и домашним питомцем. Кроме того, гид научит пользоваться роботом и со временем необходимость в подсказках отпадет. И тогда голосовой помощник, конечно, можно отключить – но честно, именно в случае с роботом этого делать не хочется. Среди особенностей LG HOM-BOT SQUARE низкий уровень шума (60-62 дБ), наличие нескольких десятков датчиков, позволяющих ему ориентироваться в помещении, составляя его карту (этот робот может работать и в темноте), 4 основные программы уборки («Зигзаг», «Клетка за клеткой, «Пятно», «Мое место»), функция распознавание порогов, ступенек, обрывов, обучаемость (чтобы робот меньше сталкивался с другими предметами). Если робот переходит с твердого покрытия на ковер, то автоматически повышает уровень всасывания, что, конечно, сокращает время уборки. Время зарядки – 3 часа, максимальное время автономной работы – до 1 часа 40 минут , за которые он способен убрать помещение площадью до 150 м². Средняя цена модели – 35-36000 рублей.



Робот-пылесос, который говорит и неплохо чистит углы

Sharp Cocorobo RX-V80

«Пылесос с душой и сердцем» – так назвали робота в японской компании, которая его производит. За душу в пылесосе придется выложить 56990 рублей. Во встроенном интеллектуальном модуле содержится 36 типовых команд, слови и выражений на 4 языках, так что словарь робота будет побогаче, чем у людоедки Эллочки, которая обходилась тридцатью. Фишка здесь в том, что пылесос не только подсказывает человеку его действия и сопровождает голосовыми подсказками, но и сам «понимает» речь, то есть при помощи голоса можно управлять этим роботом-пылесосом. Робот может даже ответить пользователю или вмешаться в разговор – в общем, если вам одиноко, самое то. Робот располагает пятью режимами работы: автоматическим (до полной разрядки), программой уборки вдоль стен, интенсивной «прицельной» уборки «пятна» диаметром 1 м, уборки по спирали (диаметром 3,4 или 5 м).



Робот-пылесос, который может поддержать беседу

Пятый режим – вообще необычный для робота-пылесоса: это программа очистки и ароматизации воздуха, когда робот стоит на месте, но пропускает через свои фильтры воздух. Робот заряжается 3-4 часа, а работает автономно только час – меньше, чем большинство роботов на рынке, а тем более за такую цену. Но здесь платишь не за это, а за душевность.