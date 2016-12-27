Gigabyte представила компактный геймерский ПК BRIX Gaming GT

Компания Gigabyte представила новое пополнение серии компактных десктопов BRIX — игровой ПК Gigabyte BRIX Gaming GT. Компьютер обладает овальным поперечным сечением и размерами 384 x 276 x 128 мм. При этом он способен обрабатывать игры с качеством QHD 1440p (2560 x 1440 пикселей) или даже 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Производитель позиционирует его как идеальный десктоп для виртуальных игр в гостиной.





ПК базируется на процессоре Intel Core i7-6700K шестого поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, видеокартах NVIDIA GeForce GTX 1070 или 1080 G1 Gaming с 8 ГБ видеопамяти, 240 ГБ на M.2 SSD и 1 ТБ на винчестере. Еще один 2,5-дюймовый отсек для накопителя оставлен свободным.





Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.0, есть гигабитный сетевой контроллер Killer E2400. Из портов предусмотрены три USB 3.0 Type A, один USB Type-C, один USB 3.1 Type-A. Сроки выпуска и цена пока не сообщаются.