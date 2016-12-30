«Синий экран смерти» Windows 10 позеленел

В новых тестовых версиях Windows 10 пользователи обнаружат не традиционный синий, а «зеленый экран смерти». Информация об этом обнаружилась после появления превью-билда под номером 14997, который, кроме всего прочего, может добавить «игровой режим». Эпохальное изменение обнаружил человек, скрывающийся под ником Chris123NT.

По какой причине Microsoft решила заменить привычный синий цвет на зеленый, никто не знает. Существует предположение, что зеленым экран смерти будет светиться только в инсайдерских билдах, а в финальных версиях останется все тот же синий. Сделано это, по всей видимости, для того, чтобы разграничить ошибки и отслеживать информацию о превью-билдах в социальных сетях.  

Источник
The Verge
Теги
операционная система Windows 10

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