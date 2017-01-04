CES 2017: Игровой десктоп Acer Aspire GX оснащен беспроводной зарядкой для смартфонов

К выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Acer представила игровой настольный компьютер Aspire GX. ПК позволит играть в виртуальной реальности и не только.





Он оснащается процессорами Intel Core 7-го поколения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, до 3 ТБ на винчестере и 256 ГБ SSD, графикой вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1070. Отдельно стоит отметить встроенную беспроводную зарядку для смартфонов.

Acer Aspire GX поддерживает воспроизведение контента в 4K разрешении и подключение до 4 мониторов одновременно. Корпус, по мнению производителя стилизованный под броню, получил спереди красную светодиодную подсветку.

ПК Acer Aspire GX поступят в продажу в феврале 2016 года по цене от 799 евро.