CES 2017: Asus показала VivoPC X

Компания Asus показала настольный компьютер VivoPC X, который весит всего 2,3 килограмма и предназначен для геймеров, желающих погрузиться в виртуальную реальность. Впрочем, максимальные настройки графики вам вряд ли будут доступны. Внутри VivoPC X находится процессор Intel Core i5 серии Kaby Lake, видеокарта GeForce GTX 1060, до 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Также имеются четыре порта USB 3.1 и два USB 2.0, HDMI (2 штуки), DisplayPort.

Система охлаждения основана на тепловых трубках и множестве отверстий на корпусе. Стоимость VivoPC X составляет 800 долларов. Продажи начнутся в марте.  

Источник
Liliputing
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ASUS CES 2017

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