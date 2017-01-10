Необычный ПК-моноблок Samsung встроен в саундбар

Компания Samsung без особой помпы показала новый необычный компьютер класса "все-в-одном". На данный момент устройство носит незатейливое название Samsung All-In-One PC. Необычность модели в том, что подставкой моноблока выступает интегрированный саундбар.


24-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) может менять угол относительно базы и настраиваться по высоте. Аппаратной основой стал процессор Intel Core i5-7400T, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ на винчестере. По словам производителя, оперативную память и накопитель можно легко заапгрейдить.

Саундбар включает пару 10-ваттных динамиков. Также в комплект входит полноразмерная беспроводная клавиатура и беспроводная мышь. Подробности о сроках выпуска и цены пока не называются.

Источник
SamMobile
Теги
Samsung WINDOWS пк моноблок

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