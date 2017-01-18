Объявлена российская цена обновленного геймерского ПК Alienware Aurora

Компания Dell сообщила подробности о выходе в России обновленного игрового десктопа Alienware Aurora. Изначально дебют Alienware Aurora состоялся на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.


В России обновленный Alienware Aurora появится в феврале текущего года по рекомендованной розничной цене от 128 000 рублей. В США цена стартует от 799,99 долларов.


ПК получил процессоры Intel Core 7-го поколения (архитектура Kaby Lake), топовую графику NVIDIA и способен обеспечит игры в разрешении 4K и работу с контентом в виртуальной реальности.

По словам производителя, среднеразмерный десктоп получил увеличенную производительность — она выросла до 10% в тесте Cinebench R15 CPU и на 18% в тесте 3DMark Time Spy CPU.

Источник
Dell
Теги
Россия WINDOWS пк DELL AlienWare Alienware Aurora

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