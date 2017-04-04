Apple выпустит iMac для профи в 2017 году

Компания Apple планирует расширить линейку ПК класса "все-в-одном" iMac до конца 2017 года принципиально новыми для этой серии моделями — ориентированными на профессионалов. Об этом рассказал Фил Шиллер (Phil Schiller), старший вице-президент по маркетингу Apple, на недавнем круглом столе с журналистами.





По его словам, компания собирается создать конфигурации iMac специально для профессиональных пользователей. Пока неясно, когда точно стоит ожидать эти новинки, а также будут ли они называться iMac Pro.

Тем не менее, Шиллер однозначно подтвердил, что новые профессиональные iMac не получат сенсорных дисплеев. Он отметил, что тачскрин не упоминается профи в списке параметров, в которых они заинтересованы. А заинтересованы они в производительности, емкости накопителей и расширяемости.