Для Wi-Fi в московском метро запустили официальное приложение в App Store

Компания МаксимаТелеком, отвечающая за сеть Wi-Fi в московском метро, выпустила специальное мобильное приложение MT Cabinet для управления услугами и подключенными устройствами в сети MT_FREE. На данный момент приложение доступно для устройств на базе iOS, а Android-версия ожидается "в ближайшее время".


Отметим, сейчас сеть MT_FREE охватывает далеко не только московское метро. Она позиционируется как крупнейшее в мире единое Wi-Fi-пространство и охватывает московский общественный транспорт, включая автобусы, трамваи, троллейбусы, метро, электрички, Аэроэкспресс и МЦК. Пассажиры могут подключаться к сети MT_FREE, пройдя идентификацию один раз, неважно, в метро или в троллейбусе.

Приложение позволяет подключить одно или несколько мобильных устройств, получать информацию о своих платежах за услуги, жаловаться на проблемы и предлагать всякое с помощью формы обратной связи, а также следить за новостями MT_FREE.

Приложение MT Cabinet для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
MT Cabinet
Теги
смартфон планшет Россия IOS WI-FI москва метро МаксимаТелеком

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