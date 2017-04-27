Моноблок Acer Aspire U27 получил систему охлаждения без вентиляторов

Компания Acer на большом пресс-мероприятии в Нью-Йорке представила два компьютера класса "все-в-одном" Aspire U27 и Aspire Z24. 27-дюймовый Aspire U27 продвигается как первый моноблок, оснащенный безвентиляторной системой охлаждения Acer LiquidLoop, обеспечивающей бесшумную работу.





Aspire U27 имеет разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и отличается встроенным сабвуфером. Aspire Z24 обладает диагональю 23,8 дюйма и получил графику NVIDIA GeForce 940MX. Моноблоки оснащены процессорами 7-го поколения Intel Core, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, поддерживают модули Intel Optane. Толщина старшей модели составляет 12 мм, а младшей — 11 мм.

Моноблоки Acer Aspire U27 и Aspire Z24 поступят в продажу в июне по цене от 1299 и 749 евро, соответственно. В России они появятся в третьем квартале 2017 года по цене от 87999 и 64999 рублей, соответственно.