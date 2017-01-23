Как Mac Pro и даже круче: 4 мощных компактных компьютера

Ferra.ru, 

Мощный Mac Pro, известный в народе как «Тостер» или «Бачок», не обновлялся уже три года. Для тех, кто не ждёт у моря погоды, мы отобрали четыре отличные альтернативы более проворных производителей. И да, они тоже очень красивые!

Оглавление

GIGABYTE BRIX Gaming GT

Размеры компьютера — 384x276x128 мм. Максимальная комплектация системы состоит из Core i7-6700K, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD объемом 240 ГБ, жесткого диска на 1 ТБ и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080. Есть возможность установить второй 2,5-дюймовый накопитель. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi (IEEE 802.11ac) и Bluetooth 4.0. Плата оснащена гигабитным сетевым контроллером Killer E2400. Из портов — три USB 3.0, и по одному USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A.

GIGABYTE BRIX Gaming GT GIGABYTE BRIX Gaming GT

HP Pavilion Wave

Размеры компьютера — 173x168x235 мм. Верхняя часть компьютера — это 360-градусный динамик, да и сама система напоминает колонку. Максимальная конфигурация включает процессор Core i5-6400T, 8 ГБ оперативной памяти, винчестер на 1 ТБ и дискретную видеокарту AMD Radeon R9 M470. Цена — 700 долларов.

HP Pavilion Wave HP Pavilion Wave

Samsung ArtPC Pulse

Размеры компьютера — 272х140 мм. Форма, как у Mac Pro, — цилиндрическая. В верхней части расположен всенаправленный динамик Harman/Kardon, оснащенный подсветкой. Отдельным модулем можно расширить дисковую подсистему. Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-6700, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD и винчестер на 1 ТБ, а также видеокарту Radeon RX 460 2 ГБ. Из интерфейсов есть четыре USB 3.0, DisplayPort для вывода картинки на современный мониторы, 3,5-мм «мини-джек», сетевой порт RJ-45 и SD-кард-ридер. Цена — 1600 долларов.

Samsung ArtPC Pulse Samsung ArtPC Pulse

MSI Vortex

Размеры компьютера — 203x192x278 мм. Это очень мощная игровая система. Максимальная конфигурация G65VR 7RE SLI включает процессор Core i7-6700K и сразу две видеокарты GeForce GTX 1070 8 ГБ. А еще есть 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом 512 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ. Цена — 2700 долларов.

MSI Vortex MSI Vortex

Бонус: концепт Mac Pro 2

Известный немецкий дизайнер Паскаль Эггерт (Pascal Eggert) поразмышлял на тему того, каким будет компьютер Apple Mac Pro 2. Кстати, а вот и дизайнерское детище Паскаля. Выглядит неплохо и вполне правдоподобно. Напомним, что «ведерко» Mac Pro купертинцы выпустили аж в 2013 году. Многие ждут обновление мощного компьютера Apple в этом году. Но стоит ли?

Apple Mac Pro 2 по версии Паскаля Эггерта Apple Mac Pro 2 по версии Паскаля Эггерта
Автор
Ferra.ru
Теги
компьютер Apple Mac Pro MSI Vortex Gigabyte BRIX Gaming GT HP Pavilion Wave Samsung ArtPC Pulse

Комментарии

Материалы по теме

ASUS представила компактные компьютеры VivoMini UN62 и UN42

4 декабря 2014

Dell начала продажи своего самого компактного игрового ПК

23 ноября 2014

Gigabyte представила компактный геймерский ПК BRIX Gaming GT

27 декабря 2016

Intel показала новое поколение мини-ПК NUC

12 декабря 2014

Lenovo представила новые корпоративные мини-ПК и моноблоки

24 октября 2014

Microsoft представила огромный настенный планшет Surface Hub для корпоративного использования

21 января 2015
Из рубрикиКомпьютеры
На чём играют в кризис? Факты из статистики Steam
Компьютер месяца — январь 2017
Железный стрим №8: собираем игровой компьютер размером с консоль

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 471
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 296
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 161
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83