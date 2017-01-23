Как Mac Pro и даже круче: 4 мощных компактных компьютера

Мощный Mac Pro, известный в народе как «Тостер» или «Бачок», не обновлялся уже три года. Для тех, кто не ждёт у моря погоды, мы отобрали четыре отличные альтернативы более проворных производителей. И да, они тоже очень красивые!

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GIGABYTE BRIX Gaming GT

Размеры компьютера — 384x276x128 мм. Максимальная комплектация системы состоит из Core i7-6700K, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD объемом 240 ГБ, жесткого диска на 1 ТБ и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080. Есть возможность установить второй 2,5-дюймовый накопитель. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi (IEEE 802.11ac) и Bluetooth 4.0. Плата оснащена гигабитным сетевым контроллером Killer E2400. Из портов — три USB 3.0, и по одному USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A.

HP Pavilion Wave

Размеры компьютера — 173x168x235 мм. Верхняя часть компьютера — это 360-градусный динамик, да и сама система напоминает колонку. Максимальная конфигурация включает процессор Core i5-6400T, 8 ГБ оперативной памяти, винчестер на 1 ТБ и дискретную видеокарту AMD Radeon R9 M470. Цена — 700 долларов.

Samsung ArtPC Pulse

Размеры компьютера — 272х140 мм. Форма, как у Mac Pro, — цилиндрическая. В верхней части расположен всенаправленный динамик Harman/Kardon, оснащенный подсветкой. Отдельным модулем можно расширить дисковую подсистему. Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-6700, 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD и винчестер на 1 ТБ, а также видеокарту Radeon RX 460 2 ГБ. Из интерфейсов есть четыре USB 3.0, DisplayPort для вывода картинки на современный мониторы, 3,5-мм «мини-джек», сетевой порт RJ-45 и SD-кард-ридер. Цена — 1600 долларов.

MSI Vortex

Размеры компьютера — 203x192x278 мм. Это очень мощная игровая система. Максимальная конфигурация G65VR 7RE SLI включает процессор Core i7-6700K и сразу две видеокарты GeForce GTX 1070 8 ГБ. А еще есть 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом 512 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ. Цена — 2700 долларов.

Бонус: концепт Mac Pro 2

Известный немецкий дизайнер Паскаль Эггерт (Pascal Eggert) поразмышлял на тему того, каким будет компьютер Apple Mac Pro 2. Кстати, а вот и дизайнерское детище Паскаля. Выглядит неплохо и вполне правдоподобно. Напомним, что «ведерко» Mac Pro купертинцы выпустили аж в 2013 году. Многие ждут обновление мощного компьютера Apple в этом году. Но стоит ли?