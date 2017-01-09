Компьютер месяца — январь 2017

Как говорится, первый пошел. Intel представила процессоры Core седьмого поколения (Kaby Lake) и обновленные наборы логики для платформы LGA1151. Очевидно, что компьютер с нуля лучше собирать на более современном железе. Так что январский «Компьютер месяца» в большей степени посвящен продукции Intel. Пусть корпорация и представила слегка улучшенную версию Skylake-чипов.

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«Компьютер месяца» — это обзор пяти конфигураций, ориентируясь на которые вы соберете сбалансированную игровую систему, дополнив ее в соответствии со своими требованиями, предпочтениями и финансовыми возможностями.

Вот придет Zen… Но пока что-то никак. Если верить слухам, то первые процессоры AMD Ryzen появятся в феврале. Топовые и, возможно, дорогие 8-ядерные модели. Выставка CES 2017 показала, что с функциональностью у новой платформы AM4 все в порядке. Так что лично я жду с нетерпением долгожданное возвращение конкуренции среди чипмейкеров.

Прошлый год все же считаю удачным. Было интересно. Если вдруг кто-то пропустил наши итоговые материалы, то вот гиперссылки:

Главная тема выпуска — это, конечно же, выход процессоров Skylake Refresh Kaby Lake. Да, ничего особенного. Да, слегка подняли частоты. Да, платформа LGA1151 не предлагает ничего радикально нового. Но факт остается фактом: компьютер с нуля лучше собирать на базе более современных комплектующих. К тому же именно чипсеты 200-й серии, по всей видимости, приютят 10-нанометровые чипы Coffee Lake. Предполагаю, именно тогда в продаже появятся доступные 6-ядерные модели. А это отличный вариант для последующего апгрейда. Впрочем, Kaby Lake только-только появились в продаже. Цены несколько завышены, так как надо дораспродать остатки Skylake. Будем посмотреть.

Стартовая сборка — ~30 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Full HD. В большинстве случаев отказываемся от таких эффектов, как сглаживание, а также выставляем общие средние/высокие настройки качества графики.

Стартовая сборка Процессор AMD FX-8320E, 8 ядер, 3,2 (4,0) ГГц, 8 МБ L3. 7000 руб. Intel Core i3-6100, 2 ядра, 3,7 ГГц, 3 МБ L3. 7500 руб. Материнская плата AMD 760G Примеры: MSI 760GM-P23 (FX);

ASUS M5A78L-M LX3;

GIGABYTE GA-78LMT-S2P. 3000 руб. Intel H110 Express Примеры: GIGABYTE GA-H110M-S2;

MSI H110M PRO-D;

ASRock H110M-DGS. 3300 руб. Оперативная память 1x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD; 1x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel. 3700 руб. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 1290 (1392) МГц, 4 ГБ GDDR5 11 000 руб. Накопитель HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин. 3300 руб. Процессорный кулер Примеры: Deepcool GAMMAXX 200T;

Zalman CNPS5X Performa. 1000 руб. Корпус Примеры: ACCORD P-25B;

3Cott 1811. 1200 руб. Блок питания Примеры: Chieftec GPA-500S;

FSP Group ATX-500PNR;

Zalman ZM500-LE. 2500 руб. Итого AMD — 32 700 руб. Intel — 33 500 руб.

Как видите, с прошлого месяца стартовые сборки не изменились. Но слегка подешевели. Напоминаю, взяты средние цены по «Яндекс.Маркет» (регион — Москва). Вместо Core i3-6100 компания Intel представила Core i7-7100. Kaby Lake прибавил 200 МГц. Разница небольшая, но больше — не меньше. Поэтому надо смотреть, сколько будут стоить процессоры. Так как бюджет ограничен (а по факту мы даже несколько вылезаем за его рамки), то придется экономить на матплате. То бишь брать устройство на чипсете H110 Express. Платы эти поддерживают Kaby Lake, но необходимо обновить BIOS до последней версии. Если под рукой нет Skylake-чипа, то единственный способ — это обратиться за помощью в магазин. При покупке сразу же обратитесь в отдел тестирования. Помогут, если нормальное заведение, а не какая-нибудь шарага.

А еще Intel выпустила интересную модель под названием Pentium G4620 (в продаже появится в феврале 2017 года). И это первый «звоночек», исгнализирующий о грядущих переменах в иерархии мейнстрим-процессоров Intel. Чип получил поддержку Hyper-threading. Функционирует на частоте 3,7 ГГц. Стоит меньше Core i3-6100 и Core i3-7100. Так что его вполне реально использовать в стартовой сборке. Как только появится в продаже, то сразу же куплю его. Для проведения пары «Железных экспериментов». Предполагаю, что Pentium G4620 станет в 2017 году настоящим хитом продаж.

Производительность стартовых сборок рассмотрена в этой статье.

Базовая сборка — ~50 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр в разрешении Full HD на высоких/максимальных настройках качества графики.

Сборочки-конфетки. Звезд с неба не хватают, но в Full HD «вытягивают» все игры на максимуме или около того. Хотя в последнее время приходит осознание, что Core i5 для игровой «машинки» уже слабоват. Battlefield 1 не даст соврать.

Главное в базовой сборке — это не прогадать с процессором. На Core i7, ясное дело, денег не хватит. Если только на китайский инженерник, но тут имеем дело с лотереей и необходимостью покупки матплаты на базе чипсета Z170 Express. Вот Core i5-7400 появился в продаже. (Пока) дороже Core i5-6400 на 1000-2000 рублей. Частота выше на 300 МГц, в бусте тоже. Однозначно пригодится. Core i5-6500 работает на схожих частотах. И стоит столько же. К Core i5-7400 лучше сразу же взять плату на чипсете 200-й серии. Точнее — на B250 Express. Вариантов по апгрейду будет больше. Но в сумме мы прилично вылезаем за обозначенный бюджет. Уже сейчас реально взять добротную плату MSI B250M PRO-VDH за 5500 рублей. Есть средства — действуйте уже сейчас. Предполагаю, что ситуация «Kaby Lake стоит больше Skylake» продержится еще несколько месяцев, если не больше.

Intel представила еще один интересный «камень» — Core i3-7350K с разблокированным множителем. В продаже появится в феврале. Гонится аналогично прочим оверклокерским Kaby Lake — до 4,8-5,0 ГГц. На мой взгляд, все же предпочтительнее взять неразгоняемый Core i5. Плюс вместе с Core i3-7350K придется вложиться в покупку матплаты на чипсете Z170/Z270 Express. Когда этот процессор появится у меня, то обязательно проверим, что же лучше: четыре потока на частоте 4,5-4,8 ГГц или четыре ядра со скоростью 3,1-,3,3 ГГц.

И еще один момент. На одном из «Железных стримов» меня буквально завалили вопросами, касающимися сборок, которые подойдут для игр в прямом эфире на Twitch/YouTube. Планирую организовать спецвыпуск «Компьютера месяца» на эту тему. Встроенная графика Kaby Lake получила продвинутый аппаратный медиаблок. Функции QuickSync пригодятся в том числе и геймерам. В частности, аппаратное кодирование H.264 средствами iGPU поддерживает популярная стриминговая платформа OBS. Вычислительные блоки разгружены. От встроенной графики есть толк даже при использовании дискретной видеокарты.

Оптимальная сборка — ~75 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.

Оптимальная сборка Процессор Intel Core i5-6600, 4 ядра, 3,3 (3,9) ГГц, 6 МБ L3. 14 500 руб. Материнская плата Intel Z170 Express Примеры: ASRock Z170 Pro4S;

ASUS Z170-P. 7700 руб. Оперативная память 2x 8 ГБ DDR4-2133 7500 руб. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070, 1506 (1683) МГц, 8 ГБ GDDR5. 30 000 руб. Накопитель SSD 128 ГБ + HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин 3500+3300 руб. Процессорный кулер Примеры: Zalman CNPS10X Optima;

Deepcool GAMMAXX S40. 1700 руб. Корпус Примеры: Zalman Z9 Plus;

AeroCool LS-5200;

SilverStone RL05BR-W;

Thermaltake View 27. 4000 руб. Блок питания Примеры: AeroCool Strike-X 600 Вт;

Deepcool DQ550ST 550 Вт;

Cooler Master B600 ver.2 600 Вт. 4000 руб. Итого 76 200 руб.

Оптимальная сборка — настоящая головная боль. Двойная. Во-первых, решено отказаться от платформы AMD. Ждем Zen. Новые чипы Ryzen уж точно не будут хуже восьмиядерных FX. Но зато вы получите современную платформу с PCI Express 3.0, USB 3.1 и NVMe. А вот платформа Intel за ~75 000 рублей — это все еще Core i5. Во-вторых, Skylake.

Уже в продаже Core i5-7600 (3,5 (4,1) ГГц). Стандартные +200 МГц в сравнении с Core i5-6600. Стандартная переплата 1000-2000 рублей. Пока разгон по шине неоверклокерских Kaby Lake не анонсирован. Так что смысла в плате на чипсете Z170/Z270 Express нет. Берем в пару к нему девайс уровня GIGABYTE GA-B250M-D3H (7000 руб.) или MSI H270M BAZOOKA (7000 руб.). В бюджет вроде более-менее укладываемся.

Второй вариант. Core i5-6600, который я оставил, вполне реально разогнать по шине. И получить 4,2-4,5 ГГц, что всяко лучше, чем у Core i5-7600. Пока голосую за такой вариант. Не разгоняли и не собираетесь? Тогда Core i5-7600 + B250 Express — ваш выбор. Или что-то более производительное, если бюджет позволяет. Это я намекаю на покупку Core i7-7700, который при загрузке всех четырех ядер работает на частоте 4 ГГц.

Думаю, в следующем месяце процессоров Kaby Lake и материнских плат на чипсетах 200-й серии появится заметно больше. Возможно, несколько снизятся цены. И тогда картина станет яснее.

Продвинутая сборка — ~100 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.

Продвинутая и экстремальная сборки — это бюджеты, которые уже позволяют смело взять Kaby Lake. Даже с учетом небольшой переплаты. Да, можно сэкономить. Купить Core i7-6700K, например. Но я предлагаю все же взять более быстрое решение на более современной платформе, чтобы через два-три года спокойно проапгрейдить ее. Надеюсь, что в марте-апреле эти сборки будут базироваться не только на чипах Intel.

Официально Kaby Lake теперь поддерживает оперативную память DDR4-2400. Как показало тестирование, в процессорозависимых играх толк от использования более быстрых «мозгов» есть. Небольшой. При желании можете взять кит с более высокой эффективной частотой.

Core i7-7700K хорош даже без последующего разгона. Но в обзоре мы выяснили, что чипу по силам работать на частоте 5 ГГц. Для этого придется докупить более эффективный кулер. Один из таких. И чуточку везения.

Экстремальная сборка — ~150 000 рублей

Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Ultra HD. В WQHD вы побалуете себя максимальным качеством графики. В Ultra HD придется подбирать параметры, так как нагрузка на графическую подсистему кардинально увеличивается.

Верен себе, а потому снова в экстрим-сборке предлагаю платформу LGA1151. Хотя несколькими абзацами ранее сетовал на то, что многоядерность и в играх не бывает лишней. По факту Core i7-6800K вместе с платой стоит дороже комплекта с Core i7-7700K. Конечно, реально сэкономить на других комплектующих. Взять четырехканальный набор общим объемом 16 ГБ, а также SSD на 480-512 ГБ. Если этот «Железный эксперимент» вас не убедил, а также есть необходимость в 12 быстрых потоках не только для игр, то вот вам инструкция к применению. Но лучше тот же Core i7-6800K подразогнать. Где-то до 4,2-4,5 ГГц.

В комментариях периодически спрашивают, а почему в продвинутой и экстремальной сборках используются блоки питания мощностью 650 Вт и 750 Вт соответственно. Системы ведь достаточно энергоэффективные. Но комплектующие подобраны таким образом, чтобы процессор можно было разогнать, а также установить еще одну видеокарту. Или парочку более мощных аналогов последующих поколений. Хороший блок питания — это надолго. Все аспекты выбора блока питания описаны в этой статье.