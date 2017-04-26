Amazon представила управляемую голосом камеру-стилиста Echo Look

Компания Amazon представила новое устройство в серии Echo с поддержкой голосового помощника Alexa. Гаджет называется Amazon Echo Look и сочетает в себе возможности колонки, камеры и "стилиста".


Amazon Echo Look обладает всеми возможностями устройства серии Echo, включая встроенный динамик и систему микрофонов, что позволяет ей улавливать и распознавать голосовые команды пользователя через всю комнату. Также система включает светодиодную подсветку, камеру глубины и технологию компьютерного зрения, помогающая сфокусироваться на пользователе и размыть фон. Главной изюминкой гаджета стала функция “Style Check”, которая задействует систему машинного обучения для выдачи стильных и модных советов.


Впрочем, Amazon Echo Look способна и просто снять фото или видео, которыми можно поделиться с друзьями или просмотреть свой "прикид" со всех сторон.


На данный момент Amazon Echo Look доступна только по приглашениям, как и оригинальная колонка Amazon Echo при запуске. Цена составляет 200 долларов США.

Источник
Amazon
Теги
камера AMAZON Alexa красота блеск шик

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