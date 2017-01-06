CES 2017: Panasonic представила флагманскую беззеркалку Lumix GH5

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Panasonic официально представила свою флагманскую беззеркальную камеру Lumix GH5 со сменной оптикой. Напомним, компания уже показывала новинку на выставке Photokina 2016 в Кельне в сентябре, но тогда основных параметры модели не оглашались. Она приходит на смену Panasonic Lumix GH4, выпущенной в 2014 году.


Panasonic Lumix GH5 представляет собой модель формата Micro Four Thirds. Она оснащается 20,3-мегапиксельным сенсором Live MOS и процессором Venus Engine. Количество точек фокусировки в системе автофокуса выросло до 225. Предусмотрен поворотный сенсорный 3,2-дюймовый дисплей и OLED-видоискатель с разрешением 3,68М точек.


Камера способна снимать 4K-видео на скорости 60 кадров в секунду и поддерживает режим 6K Фото (6K Photo) со скоростью 30 к/с. Последний позволит извлекать из 6K-видео фотографии с разрешением 18 Мп. Для сравнения, у Lumix GH4 сейчас поддерживается режим 4K Фото. Также возможна съемка со скоростью 480 кадров в секунду.


Поддерживаются беспроводные подключения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11ac). Panasonic Lumix GH5 поступит в продажу в конце марта 2017 года по цене 1999,99 доллара США без комплектных объективов.


Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
Panasonic
Теги
камера Panasonic CES 2017

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: беззеркальная камера Panasonic GH с поддержкой съемки 4K-видео

11 января 2014

CES 2014: наголовная камера Panasonic с 4K-разрешением пригодится спортсменам

10 января 2014

CES 2014: ультразум Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42-кратным приближением

12 января 2014

CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК

6 января

Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42х зумом выходит за 11 тысяч рублей

12 февраля 2014

Panasonic Lumix DMC-SZ8 с 12х зумом и поддержкой Wi-Fi выходит в России

14 февраля 2014
Из рубрикиФото и видео
CES 2017: Камера FridgeCam для холодильника посоветует, что приготовить
CES 2017: Беззеркалка Panasonic Lumix GX850 предназначена для любителей селфи
CES 2017: Камера Panasonic Lumix FZ80 обеспечивает 60-кратный зум

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 406
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 230
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 106