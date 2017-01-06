CES 2017: Panasonic представила флагманскую беззеркалку Lumix GH5

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Panasonic официально представила свою флагманскую беззеркальную камеру Lumix GH5 со сменной оптикой. Напомним, компания уже показывала новинку на выставке Photokina 2016 в Кельне в сентябре, но тогда основных параметры модели не оглашались. Она приходит на смену Panasonic Lumix GH4, выпущенной в 2014 году.





Panasonic Lumix GH5 представляет собой модель формата Micro Four Thirds. Она оснащается 20,3-мегапиксельным сенсором Live MOS и процессором Venus Engine. Количество точек фокусировки в системе автофокуса выросло до 225. Предусмотрен поворотный сенсорный 3,2-дюймовый дисплей и OLED-видоискатель с разрешением 3,68М точек.





Камера способна снимать 4K-видео на скорости 60 кадров в секунду и поддерживает режим 6K Фото (6K Photo) со скоростью 30 к/с. Последний позволит извлекать из 6K-видео фотографии с разрешением 18 Мп. Для сравнения, у Lumix GH4 сейчас поддерживается режим 4K Фото. Также возможна съемка со скоростью 480 кадров в секунду.





Поддерживаются беспроводные подключения Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11ac). Panasonic Lumix GH5 поступит в продажу в конце марта 2017 года по цене 1999,99 доллара США без комплектных объективов.





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