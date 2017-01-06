CES 2017: Беззеркалка Panasonic Lumix GX850 предназначена для любителей селфи

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания Panasonic представила недорогую беззеркальную камеру Panasonic Lumix GX850 со сменной оптикой. В некоторых других регионах она может быть известна как GX800 или даже GF9. Она продолжает серию ультрапокомпактных системных камер.


Panasonic Lumix GX850 формата Micro Four Thirds оснащается 16-мегапиксельным сенсором Digital Live MOS со светочувствительностью до 25 600 ISO. Она способна проводить серийную съемку со скоростью 5 кадров в секунду со следящим автофокусом, а также снимать 4K видео на скорости 24 кадра в секунду.

Одной из особенностей стал 3-дюймовый сенсорный экран, который можно откинуть на 180 градусов для удобной семки автопортрета. Для любителей селфи также предусмотрен ряд режимов и специальных функций. Кроме того, камера поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi.

Размеры составляют 106,5 x 64,6 x 33,3 мм, а вес — 269 граммов. Продажи Panasonic Lumix GX850 начнутся в феврале 2017 года по цене 549,99 долларов США.

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Источник
Panasonic
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камера Panasonic CES 2017

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