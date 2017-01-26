Компактная зеркалка Pentax KP способна снимать при плохом освещении

Компания Ricoh Imaging представила компактную зеркальную камеру Pentax KP. Модель оснащается 24,32-мегапиксельным CMOS-сенсором формата APS-C и стала первой такой камерой Ricoh с пятиосной стабилизацией изображения.

При этом для сенсора заявлена светочувствительность до ISO 819 200. Как обещает производитель, это позволяет снимать ночные сцены без использования штатива и с минимальным уровнем шумов. Также отмечается отсутствие сглаживающего (AA) фильтра. Модуль автофокуса SAFOX 11 обладает 27 фокусировочными датчиками, 25 из которых крестообразные.

Что касается видео, то поддерживается только Full HD (1920х1080 пикселей) со скоростью до 60 кадров в секунду. Камера получила 3-дюймовый поворотный дисплей и видоискатель на основе стеклянной пентапризмы с 100% покрытием кадра и увеличением 0.95X. Корпус защищен от попадания пыли и влаги. Поддерживается беспроводное подключение Wi-Fi. Размеры составляют 131,5 х 101 х 76 мм, а вес — 703 грамма с батареей и картой памяти.

Камера Pentax KP ожидается в продаже в конце февраля по ориентировочной цене 1099 долларов в США и 79990 рублей в России.

Источник
Pentax
Теги
камера PENTAX

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