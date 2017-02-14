Nikon отменила выпуск премиальных камер серии DL

Компания Nikon объявила об отмене выпуска фотокамер серии Nikon DL. Напомним, премиальная серия камер Nikon DL была анонсирована почти год назад — в конце февраля 2016 года.





В нее вошли три камеры — Nikon DL24-85 f/1.8-2.8, Nikon DL18-50 f/1.8-2.8 и Nikon DL24-500 f/2.8-5.6. Названия даны по типу зум-объективов NIKKOR, установленной на каждой из камер. Как подчеркивала тогда компания, в них используется оптика, сравнимая по качеству с той, что используется в объективах цифровых зеркальных фотокамер Nikon.

Как отмечает Nikon, она изначально планировала запуск серии на июнь 2016 года. Но выход в продажу был отложен на неопределенное время в связи с обнаруженными проблемами с интегральной микросхемой обработки изображения. Теперь принято решение, что продажи серии DL будут отменены. В качестве причины называются сомнения в прибыльности, учитывая увеличение затрат на разработку и снижение потенциальных объемов продаж из-за замедления темпов роста рынка.