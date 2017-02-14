Nikon отменила выпуск премиальных камер серии DL

Компания Nikon объявила об отмене выпуска фотокамер серии Nikon DL. Напомним, премиальная серия камер Nikon DL была анонсирована почти год назад — в конце февраля 2016 года.


В нее вошли три камеры — Nikon DL24-85 f/1.8-2.8, Nikon DL18-50 f/1.8-2.8 и Nikon DL24-500 f/2.8-5.6. Названия даны по типу зум-объективов NIKKOR, установленной на каждой из камер. Как подчеркивала тогда компания, в них используется оптика, сравнимая по качеству с той, что используется в объективах цифровых зеркальных фотокамер Nikon.

Как отмечает Nikon, она изначально планировала запуск серии на июнь 2016 года. Но выход в продажу был отложен на неопределенное время в связи с обнаруженными проблемами с интегральной микросхемой обработки изображения. Теперь принято решение, что продажи серии DL будут отменены. В качестве причины называются сомнения в прибыльности, учитывая увеличение затрат на разработку и снижение потенциальных объемов продаж из-за замедления темпов роста рынка.

Источник
Nikon
Теги
камера NIKON фейспалм

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: Nikon представила бюджетные камеры Coolpix L29 и L30 для новичков

10 января 2014

CES 2014: камеры Nikon Coolpix S6800 и Coolpix S5300 поддерживают Wi-Fi

8 января 2014

CES 2014: мощный ультразум Nikon CoolPix L830 стоит $300

9 января 2014

CES 2014: недорогая зеркалка Nikon D3300 не получила низкочастотного фильтра

7 января 2014

CES 2014: недорогой 20-мегапиксельный ультразум Nikon Coolpix L330

10 января 2014

CES 2014: новая флагманская камера Nikon D4S обещает ускоренный автофокус

10 января 2014
Из рубрикиФото и видео
Sony представила проигрыватель 4K Ultra HD Blu-Ray Sony UBP-X800
Что случилось 08.02.2017?
Sony представила новый сенсор для камер смартфонов

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78