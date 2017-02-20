Очки Snapchat Spectacles доступны для покупки онлайн

Команда разработчиков популярного мессенджера Snapchat с самоуничтожающимися сообщениями начала продавать онлайн свои солнечные очки Spectacles.


Напомним, Snapchat Spectacles были представлены в прошлом году и до настоящего времени продавались через специальные вендинговые автоматы под названием Snapbot. Теперь же очки можно заказать онлайн на официальном сайте Spectacles за ту же самую цену — 129,99 долларов США.


В очки встроена видеокамера. По задумке разработчиков, камера позволит легко создавать контент для раздела Memories (Воспоминания) в Snapchat. Беспроводная камера снимает 10-секундные ролики и сливает их на смартфон по Bluetooth и Wi-Fi. Видео передается напрямую в приложение Snapchat. При съемке загораются светодиоды на оправе, чтобы окружающие были начеку.

Отметим, что видео создается в "круглом" формате, что позволяет вращать смартфон из горизонтального положения в вертикальное без появления уродливых полос по бокам и прочих неприятных эффектов. Одной подзарядки очков хватит на целый день работы.

Источник
Snapchat Spectacles
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