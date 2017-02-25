Huawei анонсировала сферическую VR-камеру для смартфонов

Компания Huawei совместно с Insta360 представила камеру Honor VR Camera на пресс-мероприятии в Пекине. Гаджет предназначен для съемки сферических панорам для виртуальной реальности. Аксессуар работает в паре со смартфоном, подключаясь через порт micro-USB.







По словам производителя, Honor VR Camera способна снимать 3K-фото и проводить живые трансляции. Для нее предусмотрено специальное приложение-компаньон, упрощающее проведение живых трансляций, а также работу с фото и видео. Срок выпуска намечен на второй квартал 2017 года, но рекомендованная цена пока не объявлена.



