Huawei анонсировала сферическую VR-камеру для смартфонов

Компания Huawei совместно с Insta360 представила камеру Honor VR Camera на пресс-мероприятии в Пекине. Гаджет предназначен для съемки сферических панорам для виртуальной реальности. Аксессуар работает в паре со смартфоном, подключаясь через порт micro-USB.



По словам производителя, Honor VR Camera способна снимать 3K-фото и проводить живые трансляции. Для нее предусмотрено специальное приложение-компаньон, упрощающее проведение живых трансляций, а также работу с фото и видео. Срок выпуска намечен на второй квартал 2017 года, но рекомендованная цена пока не объявлена.


Источник
Insta360
Теги
смартфон камера Huawei виртуальная реальность

Комментарии

Материалы по теме

10 самых крутых камер в смартфонах

22 февраля

Huawei представила Mate 9 Lite

21 ноября 2016

Huawei представила стильный смартфон Honor Magic с живой магией

16 декабря 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января

Обзор Huawei nova: смартфон в стиле Nexus для всего понемногу

1 декабря 2016
Из рубрикиФото и видео
Что случилось 20.02.2017?
Очки Snapchat Spectacles доступны для покупки онлайн
LG показала интерфейс UX 6.0 для флагманского LG G6 на видео

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 425
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86