Ricoh R Developer Kit позволяет вести сферические живые трансляции

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Ricoh представила набор для проведения прямых трансляций Ricoh R Developer Kit.


Камера с двумя объективами "рыбий глаз" позволяет вести сферическую, с охватом 360 градусов, живую трансляцию в качестве 2K на скорости 30 кадров в секунду. Обработка изображения производится на камере в режиме реального времени.

Вывод видеопотока возможен через HDMI или USB, для работы требуется подключение к электросети. Запись ведется на карту microSD. Размеры составляют 118 х 22,9 х 46 мм, а вес — 125 граммов.

Начало поставок Ricoh R Developer Kit запланировано на май 2017 года. Рекомендованная розничная цена составляет 499 долларов США.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки MWC 2017 прямо из Барселоны.

Источник
Ricoh
Теги
камера MWC 2017 RICOH стриминг живая трансляция

Комментарии

Материалы по теме

10 самых крутых камер в смартфонах

22 февраля

IFA 2013: камера Ricoh Theta для создания сферических панорам

10 сентября 2013

MWC 2017: BlackBerry представила QWERTY-смартфон KeyOne

26 февраля

MWC 2017: LG представила долгоиграющий X power 2

24 февраля

MWC 2017: флагманский LG G6 представлен официально

26 февраля

Ricoh выпускает "внедорожники" WG-4 и WG-4 GPS

6 февраля 2014
Из рубрикиФото и видео
Huawei анонсировала сферическую VR-камеру для смартфонов
Что случилось 20.02.2017?
Очки Snapchat Spectacles доступны для покупки онлайн

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 428
5 лучших смартфонов 2016 года 277
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86