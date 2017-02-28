Ricoh R Developer Kit позволяет вести сферические живые трансляции

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Ricoh представила набор для проведения прямых трансляций Ricoh R Developer Kit.





Камера с двумя объективами "рыбий глаз" позволяет вести сферическую, с охватом 360 градусов, живую трансляцию в качестве 2K на скорости 30 кадров в секунду. Обработка изображения производится на камере в режиме реального времени.

Вывод видеопотока возможен через HDMI или USB, для работы требуется подключение к электросети. Запись ведется на карту microSD. Размеры составляют 118 х 22,9 х 46 мм, а вес — 125 граммов.

Начало поставок Ricoh R Developer Kit запланировано на май 2017 года. Рекомендованная розничная цена составляет 499 долларов США.

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