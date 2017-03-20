Объявлена российская цена на беззеркалку Panasonic Lumix GX800

Российское подразделение компании Panasonic поделилось подробностями выпуска в продажу беззеркальной камеры Lumix DC-GX800 со сменной оптикой в России. Напомним, модель была представлена на январской выставке CES 2017 в других регионах она известна как GX850 и даже GF9.


Panasonic Lumix GX800 формата Micro Four Thirds оснащается 16-мегапиксельным сенсором Digital Live MOS со светочувствительностью до 25 600 ISO. Она способна проводить серийную съемку со скоростью 5 кадров в секунду со следящим автофокусом, а также снимать 4K видео на скорости 24 кадра в секунду.


Одной из особенностей стал 3-дюймовый сенсорный экран, который можно откинуть на 180 градусов для удобной семки автопортрета. Для любителей селфи также предусмотрен ряд режимов и специальных функций. Кроме того, камера поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi.


Размеры составляют 106,5 x 64,6 x 33,3 мм, а вес — 269 граммов. Продажи Panasonic Lumix GX850 начнутся в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей.

Источник
Panasonic
Теги
Россия камера Panasonic Panasonic Lumix GX800 Panasonic Lumix GX850

Комментарии

Материалы по теме

CES 2014: беззеркальная камера Panasonic GH с поддержкой съемки 4K-видео

11 января 2014

CES 2014: наголовная камера Panasonic с 4K-разрешением пригодится спортсменам

10 января 2014

CES 2014: ультразум Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42-кратным приближением

12 января 2014

Olympus открыла предварительный заказ на беззеркалку OM-D E-M1 в России

1 октября 2013

Panasonic Lumix DMC-LZ40 с 42х зумом выходит за 11 тысяч рублей

12 февраля 2014

Panasonic Lumix DMC-SZ8 с 12х зумом и поддержкой Wi-Fi выходит в России

14 февраля 2014
Из рубрикиФото и видео
FCC показала наследника Samsung Gear 360
Samsung готовит наследника Gear 360 к дебюту Galaxy S8
Стартовал предзаказ на флагманскую беззеркалку Panasonic Lumix GH5

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70