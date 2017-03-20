Объявлена российская цена на беззеркалку Panasonic Lumix GX800

Российское подразделение компании Panasonic поделилось подробностями выпуска в продажу беззеркальной камеры Lumix DC-GX800 со сменной оптикой в России. Напомним, модель была представлена на январской выставке CES 2017 в других регионах она известна как GX850 и даже GF9.





Panasonic Lumix GX800 формата Micro Four Thirds оснащается 16-мегапиксельным сенсором Digital Live MOS со светочувствительностью до 25 600 ISO. Она способна проводить серийную съемку со скоростью 5 кадров в секунду со следящим автофокусом, а также снимать 4K видео на скорости 24 кадра в секунду.





Одной из особенностей стал 3-дюймовый сенсорный экран, который можно откинуть на 180 градусов для удобной семки автопортрета. Для любителей селфи также предусмотрен ряд режимов и специальных функций. Кроме того, камера поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi.





Размеры составляют 106,5 x 64,6 x 33,3 мм, а вес — 269 граммов. Продажи Panasonic Lumix GX850 начнутся в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей.