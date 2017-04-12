Компактная Canon PowerShot SX730 HS обеспечивает 40х оптический зум

Компания Canon представила новую компактную камеру PowerShot SX730 HS. Модель сочетает небольшие размеры с 40-кратным оптическим зумом.

Canon PowerShot SX730 HS оснащается 20,3-мегапиксельным CMOS-датчиком, процессором DIGIC 6, объективом, охватывающим фокусные расстояния 24-960 мм в 35-мм эквиваленте. 3-дюймовый экран может поворачиваться на 180 градусов вверх для более удобной съемки автопортретов. Обеспечивается серийная съемка со скоростью до 5,9 кадров в секунду и видео Full HD на скорости 60 кадров в секунду.

Поддерживаются беспроводные соединения Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Размеры составляют 110,1 x 63,8 x 39,9 мм, а вес — около 300 граммов, включая аккумулятор и карту памяти. Продажи Canon PowerShot SX730 HS начнутся ближе к лету по цене $399,99 в США.