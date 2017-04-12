Зеркалка среднего уровня Nikon D7500 обещает возможности высококлассной D500

Компания Nikon представила зеркальную камеру D7500 формата DX. Она относится к среднему уровню. При этом по словам производителя, камера способна обеспечить "то же качество изображения", что и D500, флагманская зеркалка Nikon формата DX, вышедшая в 2016 году.


Nikon D7500 оснащается 20,9-мегапиксельным CMOS-сенсором размера 23,5 x 15,7 мм, со светочувствительностью 100-51 200 ISO (расширяется до 1 640 000 единиц ISO), 180K-пиксельным датчиком RGB для замера экспозиции, 51-точечной системой автофокуса. Она получила процессор Expeed 5, как у Nikon D500. Камера поддерживает серийную съемку со скоростью 8 кадров в секунду, съемку видео в качестве 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) на скорости до 30 кадров в секунду и Full HD (1080p) с частотой кадров до 50p/60p.

Камера также может похвастаться 3,2-дюймовым наклонным дисплеем и OLED-видоискателем, встроенными модулями Bluetooth и Wi-Fi. Nikon D7500 поступит в продажу в июне 2017 года по цене порядка 1250 долларов в США. Рекомендованная розничная цена в России составит 94 990 рублей.

Источник
Nikon
Теги
камера NIKON Nikon D500

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