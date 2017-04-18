Спортивные беспроводные наушники JBL Inspire 500BT выходят в России

Компания Harman сообщила о начале продаж в России спортивных беспроводных наушников JBL Inspire 500BT. Наушники представлены в двух вариациях. Одна позиционируется как полноразмерная универсальная, она выполнена в черном цвете. Вторая версия более компактная, идет в бело-бирюзовом исполнении и ориентирована на женскую аудиторию.


Наушники оснащаются динамическими драйверами размером 15,4 мм в классической, и 12,2 мм в компактной моделях. Также отмечаются запатентованные амбушюры с технологией Twist-Lock, призванные надежно закрепить наушники в расчете на активное использование во время спортивных нагрузок.

JBL Inspire 500BT подключаются по интерфейсу Bluetooth 4.1. Для удобства наушников на одежде во время перерывов, в комплект входит съемный зажим-клипса. Встроенный аккумулятор обеспечит до 8 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Корпус и пульт управления выполнены из пото- и влагостойких материалов.

Наушники JBL Inspire 500BT доступны по рекомендованной розничной цене 3 790 рублей.

Источник
Harman
Теги
Россия наушники спорт HARMAN JBL

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