Facebook представила новые камеры для сферического видео

На конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско компания Facebook представила пару новых камер для съемки сферического видео для использования в виртуальной реальности. Они продолжают дело прошлогодней Surround 360, называются x24 и x6.





Модель x24 получила такое название, поскольку оснащена 24 камерами, а ее уменьшенная версия x6 — шестью камерами. Как обещает производитель, технологии в камерах позволят будущему пользователю передвигаться внутри пространства в видео и осматривать контент с разных углов обзора. Таким образом, повернув голову, пользователь увидит контент в видео под новым углом.

Всего поддерживается шесть степеней свободы — пользователь может двигаться вверх, вниз, вправо, влево, вперед и назад, а пространство в видео сможет меняться соответствующим образом. Facebook планирует найти партнеров и начать продажи в конце 20017 года.