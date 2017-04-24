Google представила 17-камерную наследницу Jump для съемки сферического видео

Компания Google представила наследницу своей установки Jump, вышедшей в 2015 году, для съемки сферического видео под гаджеты виртуальной реальности.


Если в прошлом году Google сотрудничала с GoPro, то в этом году партнером-производителем выступает Yi Technologies, за которой стоит небезызвестная Xiaomi.


Установка называется Yi Halo и состоит из 17 камер Yi 4K. Она позволяет снимать стереоскопическое видео в разрешении 8K на скорости 30 кадров в секунду или 5,8K-видео на скорости 60 к/с. Как можно легко догадаться, данный девайс предназначен для профессионалов. Он обойдется в $17 999.

Источник
Google
Теги
Google камера виртуальная реальность

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